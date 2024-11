Pourquoi Hertz brade ses Tesla Model 3 à 15 000 $ aux États-Unis

Une Tesla Model 3 pour 15 000 dollars, il y a de quoi rêver ! Un rêve qui peut devenir réalité, à condition de traverser l’Atlantique et de toquer à la porte du loueur Hertz, qui souhaite se débarrasser de ses Tesla Model 3.

Tesla Model 3 Performance // Source : Naël Fontaine – Frandroid

En 2021, Hertz investissait une somme colossale pour constituer un important parc de voitures électriques. De nombreuses Tesla Model 3 ont ainsi rejoint les rangs du loueur américain.

Cependant, en raison de la forte dépréciation des voitures électriques, notamment de la Tesla Model 3 phase 1, largement dépassée par la Model 3 Highland (phase 2), proposée au même prix en neuf, le tarif des Model 3 de première version a rapidement chuté. Ajoutez à cela les montagnes russes tarifaires pratiquées par Tesla avant la forte baisse de prix en 2022, et Hertz se retrouve face à une importante perte de capital. Le loueur a donc décidé de vendre les Model 3 de son parc. Mais à ce niveau de prix, on parle plus d’une braderie que de vente.

Des opportunités à moins de 20 000 dollars !

Dans cette situation, Hertz a cassé le prix de nombreuses voitures électriques de son parc. Sur son site regroupant les ventes de voitures ayant servi à la location, on peut trouver de nombreuses offres à moins de 20 000 dollars.

Plusieurs offres proches de 19 000 dollars (18 020 euros) concernent des Tesla Model 3 Standard de 2021. À ce prix, il faudra accepter un véhicule affichant près de 200 000 km (environ 120 000 miles).

Les Tesla Model 3 en vente sur le site de Hertz. // Source : Hertz

D’autres modèles avec un kilométrage bien plus faible sont proposés entre 20 000 et 30 000 dollars. On remarque également la présence de quelques Model Y parmi les véhicules en vente

Des offres très intéressantes !

À ce prix déjà alléchant en comparaison à la cote française des Model 3, il faut encore déduire 4 000 dollars de crédit d’impôt américain. Les premiers prix débutent ainsi à 15 000 dollars (soit 14 226 euros). C’est moins cher qu’une Renault Clio SCe 75 chevaux neuve en France.

Pour rappel, la Tesla Model 3 Standard est équipée d’une batterie de 60 kWh offrant une autonomie WLTP de 441 km, ce qui est largement suffisant pour un usage quotidien dans la plupart des cas.

De plus, les voitures électriques vendues par Hertz bénéficient d’une inspection préalable à la vente comprenant 115 points de contrôle. Cette opportunité d’acheter une Tesla à ce prix est donc séduisante, mais elle ne concerne malheureusement pas l’Europe. Ces ventes sont exclusivement réservées au marché américain. Bien qu’il soit possible d’envisager une importation, les frais annexes feraient grimper le coût final de manière significative, rendant l’opération beaucoup moins intéressante.

Ce n’est pas la première fois que l’on assiste à une braderie de véhicules électriques pour écouler les stocks. Fisker avait déjà drastiquement réduit le prix de l’Ocean de 50 000 dollars pour ses employés. En Europe, le constructeur, déjà en difficulté, avait baissé ses tarifs de 21 000 euros afin de compenser la perte du bonus écologique.

Mais on y voit un problème plus important. En bradant les Tesla Model 3, Hertz contribue à faire chuter la côte du modèle aux États-Unis. Les particuliers et autres professionnels de l’auto tentant de vendre une Model 3 au prix du marché risquent de se retrouver avec leur auto sur les bras pour un moment, surtout si l’exemplaire est comparable à ceux de Hertz. Ils devront certainement, eux aussi, baisser leur prix.