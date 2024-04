Le prix du Fisker Ocean électrique dégringole de 21 000 € en France : bonne ou mauvaise affaire ? Notre avis

En France, le constructeur automobile américain Fisker vient de lancer une grande braderie. Sa voiture électrique, le Fisker Ocean, est vendu avec une remise qui peut atteindre 21 000 euros. Mais attention, car le constructeur est au bord de la faillite.

Le Fisker Ocean est une voiture électrique, de type SUV, qui défraie la chronique depuis plusieurs mois. Nous avions eu la chance de tester ce véhicule à l’été 2023 et de rencontrer son fondateur, Henrik Fisker. Malheureusement, tout ne s’était pas déroulé comme prévu. Heureusement, nous avons pu récemment essayer à nouveau la voiture, avec une mise à jour majeure (2.0) qui a résolu de nombreux problèmes, mais pas tous.

Vite, de l’argent !

Actuellement, Fisker est au bord de la faillite. Et il semblerait que l’entreprise américaine cherche de l’argent frais par tous les moyens possibles. Alors que de nombreuses commandes ont été annulés (on parle de la moitié environ) et que la production est en pause, Fisker veut vider les stocks d’Ocean. Et pour cela, rien de mieux que de baisser fortement les prix. Ce qui était déjà le cas aux États-Unis depuis quelques jours.

En France, c’est la même chose. Nous avons en effet reçu un mail annonçant d’immenses remises sur le Fisker Ocean : jusqu’à 21 000 euros dans le meilleur des cas. Ainsi, le premier prix (Fisker Ocean Sport) passe de 43 990 à 29 900 euros. La finition intermédiaire (Fisker Ocean Ultra) passe de 57 990 à 38 900 euros. Enfin, le Fisker Ocean Extreme voit son prix dégringoler de 64 590 à 43 590 euros.

Le Fisker Ocean n’est malheureusement pas éligible au bonus écologique français, malgré sa production européenne, en Autriche, dans les usines de Magna. Peut-être tout simplement parce que le constructeur n’a pas pris le temps de remplir le long dossier de l’administration.

Est-ce une bonne idée ?

Quoi qu’il en soit, il serait tentant d’acheter une voiture électrique avec une remise comprise entre 14 090 et 21 000 euros. Oui, mais tout n’est pas si simple. Dans le cas probable où Fisker ferait faillite, il sera délicat, voire tout simplement impossible, de réaliser correctement l’entretien et les réparations de sa voiture.

D’autant plus que certaines fonctions (comme la charge bidirectionnelle ou la conduite semi-autonome) est censée arriver dans quelques mois via des mises à jour logicielles. Autant dire qu’en cas de faillite, les mises à jour ne seront plus proposées.

De notre côté, nous vous déconseillons donc l’achat du Fisker Ocean, même avec une telle remise. Il existe de nombreuses voitures électriques dotées d’un bon rapport qualité / prix dans cette gamme tarifaire.