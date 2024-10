Si vous roulez avec ce SUV électrique, vous allez peut-être devoir le rendre très bientôt

Les automobilistes possédant un Fisker Ocean en LLD font face à une nouvelle déconvenue après la faillite du constructeur. En effet, ces derniers doivent finalement rendre immédiatement leur véhicule avant la fin du contrat. Et ce pour des raisons de sécurité.

Fisker Ocean // Source : Frandroid / Fisker

L’affaire Fisker est encore loin d’être terminée, au grand dam des clients impliqués. Si l’entreprise a bel et bien fait faillite au mois de juin dernier, il y a encore de nombreuses choses à régler, avant sa disparition pure et simple. Et c’est une nouvelle fois les conducteurs qui en font les frais.

Une nouvelle déconvenue pour les clients

En mai, nous apprenions que le constructeur avait mis fin au service après-vente et à l’entretien de ses voitures, laissant ses clients se débrouiller seuls. Ainsi, certains se retrouvaient avec des fonctionnalités bloquées, telles que l’ouverture des fenêtres et le fonctionnement du toit solaire. Heureusement, les conducteurs ont décidé de se battre et se de débrouiller pour maintenir leur Fisker Ocean en état de marche. Mais c’était sans compter sur une énième mauvaise nouvelle.

En effet, le site Automobile Propre nous annonce avoir pu mettre la main sur un email envoyé par une société de leasing aux automobilistes ayant souscrit à une offre pour le SUV électrique. Dans ce dernier, on peut lire le texte suivant : « suite à mon message vocal concernant la liquidation de Fisker, nous sommes dans l’obligation de récupérer les véhicules mis à la route pour une raison de sécurité ». Une très mauvaise nouvelle pour les clients.

Ces derniers vont donc devoir rendre leur véhicule avant la date butoir du contrat, sans nouveau moyen de transport véhicule. Or, on sait que certains des Ocean vendus l’ont été à des professionnels comme des chauffeurs de taxi, qui vont perdre leur outil de travail quasiment du jour au lendemain. Ce n’est pas tout, car les loyers étaient particulièrement avantageux, étant donné que le constructeur américain avait bradé son SUV électrique afin de pouvoir accroître les ventes.

Sans parler du fait que les propriétaires pourraient ne jamais récupérer leur apport initial, la marque étant désormais déclarée en faillite. Cependant, cette dernière bénéficie du chapitre 11, qui lui permet de continuer à gérer ses actifs. Une décision de justice qui permet aussi aux clients de continuer à bénéficier des mises à jour afin de garder leur voiture en état de marche. Cette décision de reprendre les autos peut donc sembler particulièrement surprenante.

Des voitures vendues aux enchères

Surtout que l’association des propriétaires de Fisker Ocean a obtenu gain de cause pour avoir le droit de continuer à utiliser le logiciel du constructeur, afin de maintenir leur voiture à jour et de la faire fonctionner. Cependant, de nombreux possesseurs se sont retrouvés avec des portes verrouillées, sans possibilité de les ouvrir, comme un Français en avait fait l’expérience. Il avait été contraint d’appeler les pompiers pour venir le sauver, ce qui a sans doute motivé la société de leasing à récupérer ses voitures.

Celles-ci seront ensuite revendues aux enchères, ce qui pourrait permettre à l’entreprise de location de récupérer de l’argent, afin de rembourser ses pertes à la suite de la faillite de Fisker. Quoi qu’il en soit, les propriétaires pourraient se retrouver sans aucun recours, à moins de passer devant la justice pour essayer de trouver un arrangement. En attendant que la procédure de récupération des autos démarre, une mise à jour est actuellement en train d’être déployée pour les conducteurs.

L’association explique avoir désormais accès « au logiciel du véhicule, aux outils de diagnostic Fisker After Sales Tool (FAST), à un service d’assistance technique ». Ainsi, 25 véhicules en Europe feront partie des premiers à pouvoir bénéficier de cette nouvelle mise à jour test, qui pourrait ensuite être déployée à tous les véhicules en circulation. Cette dernière pourra notamment « supprimer progressivement ou mettre à jour les fonctionnalités obsolètes », entre autres. Le tout sera géré intégralement par les propriétaires, une grande première.