La faillite est officielle pour Fisker : quelle suite pour ces voitures électriques vendues en France ?

Après un long feuilleton de plusieurs mois, la sentence est tombée : Fisker est officiellement en faillite. La fin paraît inévitable pour cette marque américaine vendue en France, dont les voitures électriques n'auront jamais su rencontrer le succès espéré.

La fin d’une aventure ? C’est ce qu’on est tenté de croire après la lecture de la brève de Reuters, qui nous informe de la mise en faillite de Fisker. Après plusieurs mois de descente aux enfers, entre l’arrêt de la production et des millions de dollars d’impayés, la marque a annoncé s’être mis sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis.

La seule voiture électrique du catalogue, le Fisker Ocean, n’a donc jamais réussi à être le « Tesla killer » qu’elle rêvait être, et l’avenir du constructeur semble bien sombre. Voici à quoi s’attendre.

Le Chapitre 11

« Après avoir évalué toutes les options pour notre entreprise, nous avons déterminé que la vente de nos actifs dans le cadre du Chapitre 11 est la voie la plus viable pour l’entreprise », a ainsi déclaré un porte-parole de l’entreprise – le chapitre 11 référant à la loi sur la protection des entreprises en faillite dans l’État du Delaware.

De quoi en savoir un peu plus sur la situation de Fisker. On y apprend donc que qu’elle fait état d’actifs estimés entre 500 millions et 1 milliard de dollars et de passifs entre 100 millions et 500 millions de dollars. Elle compte entre 200 et 999 créanciers, selon les documents déposés au tribunal.

Une fin définitive ?

Cette loi protège donc Fisker de ces derniers, le temps que le tribunal élabore un plan pour les rembourser. L’entreprise a annoncé être en « pourparlers avancés avec des parties prenantes financières pour un financement de débiteurs », sans plus de détails.

Une chose est sûre : l’arrêt des discussions avec un grand constructeur (Nissan, a priori), qui aurait pu apporter de l’argent frais en échange d’un accès au pick-up Alaska, a fait très mal à Fisker. Malgré des baisses très importantes de prix sur son SUV Ocean, la marque n’a donc pas pu se remettre à flot.

Voilà qui laisse les possesseurs de ce SUV électrique, au demeurant pas si mauvais d’après notre essai, dans une situation périlleuse, entre la fin de l’assistance et les doutes sur l’entretien et la disponibilité des pièces de rechange de leurs voitures. Sans compter une valeur de revente désormais quasi nulle.

Reste un espoir : le rachat de l’activité de Fisker par une autre entreprise, sûrement pour une somme modique, mais qui donnerait un peu d’espoir sur l’avenir de la marque américaine et de l’arrivée des modèles en cours de gestation, comme le pick-up ou le projet de voiture plus accessible. Nous aurons la réponse dans les prochaines semaines.