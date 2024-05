Au bord de la faillite, Fisker arrête définitivement la production de sa voiture électrique

Alors que Fisker est au bord de la faillite, l’entreprise chargée d’assurer la production de son SUV électrique Ocean annonce que plus aucun exemplaire ne sortira de l’usine. Une nouvelle preuve des grandes difficultés auxquelles est confrontée la marque américaine.

Connaissez vous Fisker ? Si vous lisez Survoltés, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Mais tout de même, un petit rappel n’est pas superflu. Pour mémoire, la firme américaine fut fondée en 2016 par Henrik Fisker, ancien designer suédois.

Une production interrompue

Elle commercialise pour le moment un seul modèle, un SUV électrique baptisé Ocean, tandis que la Pear et le pick-up Alaska avaient également été dévoilés. Mais ils ne devraient sans doute jamais avoir le temps d’arriver sur le marché. En effet, le constructeur traverse une période très difficile, et serait même au bord de la faillite. En cause, un manque de liquidités, ainsi que des ventes très décevantes pour son premier véhicule, qui peine à convaincre les clients.

D’ailleurs, un article de Consumers Reports avait donné un dernier coup de massue au SUV, alors que les journalistes affirmaient qu’il était l’une des pires voitures du marché. Et malheureusement, les choses se sont encore empirées depuis pour l’entreprise américaine. Pour mémoire, cette dernière ne produit pas directement ses autos mais fait appel à un prestataire externe, qui n’est autre que Magna International, qui possède plusieurs usines à travers le monde. Sauf que ce dernier annonce une très mauvaise nouvelle…

Dans un article publié sur Yahoo Finance et relayé par le site InsideEVs, son PDG Swami Kotagiri explique que Magna va stopper la production du Fisker Ocean. Selon l’entreprise, plus aucun exemplaire ne devrait sortir des chaînes de production d’ici au moins la fin de l’année. Et nul doute que cette situation devrait se prolonger indéfiniment, puisque le constructeur ne va déjà plus très bien. Selon Magna, la production serait déjà au ralenti, faute de demande de la part des automobilistes.

De notre côté, nous avions pu prendre le volant du SUV électrique très prometteur sur le papier, mais qui ne nous avait pas franchement emballé. Selon InsideEVs, Fisker avait annoncé à la fin de l’année dernière avoir produit plus de 10 000 exemplaires de son véhicule, mais n’en n’aurait en fait vendu que la moitié. Et depuis, les choses n’ont cessé de s’empirer, tandis que la situation de l’entreprise est de plus en plus fragile. À tel point qu’elle avait publié un communiqué en avril dernier annonçant une faillite probable dans les 30 jours.

Une situation très délicate

Pourtant, on ne peut pas dire que Fisker n’a pas fait d’efforts pour tenter de sauver les meubles au cours des derniers mois. La firme basée en Californie avait notamment opéré une très forte baisse de prix sur son SUV, avec une remise qui avait atteint les 21 000 euros en Europe, afin de convaincre les clients de sauter le pas. Mais cela n’aura finalement pas suffi pour remettre la société à flots. Et depuis, cette dernière va de déception et déconvenues, au grand dam des propriétaires qui n’ont plus personne vers qui se tourner.

À tel point que que ceux-ci ne sont désormais plus couverts par l’assistance routière en cas de panne, et ce depuis le 4 mai dernier. Ils ne bénéficient plus non plus de la garantie et de la maintenance du constructeur, ce qui a pour effet de faire également chuter la valeur de leur voiture. À tel point que cette dernière devient tout simplement invendable. Sans parler que les pièces détachées devraient rapidement devenir très difficiles à trouver. Heureusement pour eux, certains clients ont visiblement pu repartir avec une auto gratuite, Fisker n’ayant tout simplement pas encaissé les chèques.

Une situation totalement invraisemblable qui aurait pu prêter à rire, si le constructeur ne rencontrait pas de telles difficultés, menaçant de nombreux emplois partout dans le monde. Pour mémoire, le Fisker Ocean chasse sur les terres de la Tesla Model Y ainsi que du nouveau Renault Scénic E-Tech, de même que la Peugeot e-3008. Mais nul doute que nous ne devrions pas en croiser beaucoup sur les routes au cours des prochaines années. Dommage, car sur le papier, ce véhicule était plein de promesses, avec une grande autonomie tournant autour des 700 kilomètres.