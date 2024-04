C’est officiel : Fisker prépare la faillite, n’achetez plus les voitures électriques de cette marque

Fisker vient de publier un communiqué de presse pour le moins limpide. L'entreprise pourrait faire faillite dans les 30 prochains jours si aucune solution alternative n'est trouvée. Les voitures électriques du constructeur sont encore en vente. N'achetez pas la Fisker Ocean, même avec l'immense rabais proposé par les concessionnaires.

La Fisker Ocean aurait pu être la voiture de l’année. Avec sa fiche technique très alléchante et son excellent rapport qualité / autonomie / prix. À tel point qu’elle n’avait rien à envier (ou presque), sur le papier, à la Tesla Model Y. La voiture la plus vendue de l’année 2023 toutes motorisations confondues. Oui, mais ça, c’était en théorie. En pratique, comme nous l’avons vu lors de nos deux essais (à l’été 2023 puis en début 2024), la voiture souffrait de bugs très gênants.

Ces bugs ne sont finalement rien face à la situation dans laquelle se trouve Fisker, l’entreprise d’Henrik Fisker. On savait que la faillite approchait à grands pas pour l’entreprise américaine qui vend ses voitures électriques en Europe, et notamment en France. On s’attendait, d’un jour à l’autre, à l’annonce d’une faillite. Surtout après l’annulation des négociations avec Nissan qui aurait pu racheter le constructeur américain.

Une faillite dans les 30 prochains jours

Dans un document financier publié le 23 avril, Fisker déclare que « si l’entreprise ne reçoit pas de l’aide de la part de ses créanciers et des liquidités supplémentaires de la part de ses investisseurs, elle prévoit de déclarer la faillite, dans les 30 jours à venir« . Ca ne pourrait pas être plus clair.

En d’autres termes, si les entreprises à qui Fisker doit de l’argent ne réduisent pas les dettes, et si personne d’autre ne veut donner de l’argent à Fisker, alors ça sera la fin au cours du mois de mai 2024.

Rappelons que la Fisker Ocean, le seul modèle de voiture actuellement commercialisé par la firme, est toujours en vente, dans de nombreux pays du monde entier. Le prix peut semble très intéressant, surtout avec une remise exceptionnelle de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Mais attention, car le service après-vente ne sera pas assuré. En cas d’accrochage, il y a de fortes chances que la voiture parte à la casse, en l’absence de pièces détachées comme l’histoire relatée sur Reddit il y a quelques semaines aux États-Unis.

Sur le groupe Facebook des possesseurs de Fisker aux États-Unis, un message laisse clairement penser que Fisker prépare activement la faillite en coulisse. L’un des concessionnaires aurait fait ses valises dans la nuit, laissant un local vide, sans payer le propriétaire des murs. Une affirmation à prendre avec des pincettes, mais qui semble coller totalement avec la situation de l’entreprise.