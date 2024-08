Faillite des voitures électriques Fisker : la justice prend une décision inattendue qui va dans le sens des propriétaires

Déclaré en faillite depuis le mois de juin, Fisker ne va finalement pas abandonner les clients de ses voitures électriqeus, grâce à une nouvelle décision de la justice américaine. Ces derniers pourront ainsi profiter de mises à jour permettant de corriger certains bugs graves sur leurs voitures électriques.

Fisker Ocean

Le feuilleton Fisker est encore loin d’être terminé. La firme, qui avait été fondée en 2016 par le designer et homme d’affaires danois Henrik Fisker a officiellement été déclarée en faillite depuis le mois de juin. Cependant, elle reste toujours empêtrée dans les soucis, puisqu’elle doit désormais rembourser ses créanciers, mais pas seulement.

Les clients ne seront pas abandonnés

En effet, l’entreprise américaine doit encore plus de 850 millions de dollars, qui avaient été prêtés par deux détenteurs d’obligations, afin de l’aider à se développer. Mais du fait de ses ventes insuffisantes ainsi que d’une gestion financière très hasardeuse, Fisker a sombré et a été placée en faillite par la justice américaine. Mais l’histoire ne s’arrête évidemment pas là, puisque le constructeur a tout de même eu des clients, qui ne veulent évidemment pas être laissés pour compte.

Et ce alors que les voitures de la marque sont loin d’être au point et sont victimes de nombreux bugs. Dont certains sont particulièrement graves, puisqu’un automobiliste français aurait même pu y passer si les pompiers n’étaient pas venus à sa rescousse. Si les clients avaient décidé de s’unir pour s’assurer de la disponibilité des pièces de rechange, la question de la maintenance du système logiciel se posait évidemment. Et cette dernière vient désormais d’être résolue.

Le site américain Carscoops nous informe d’une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont fait l’acquisition d’un Fisker Ocean, rival de la Tesla Model Y. Et pour cause, le tribunal du Delaware a tranché sur le sort de l’entreprise, et a finalement choisi de lui éviter la liquidation, en vertu du chapitre 11. Si cela vous semble très flou, il faut tout simplement comprendre que ce dernier permet à Fisker de continuer à gérer ses actifs et ses dettes.

Si le juge avait opté pour le chapitre 7, la firme aurait été contrainte de liquider l’intégralité de ses biens. Et cela change tout pour les propriétaires de voitures de la marque, qui ne seront donc pas abandonnés tout de suite. Tandis que des rappels sont encore en cours pour le SUV électrique, Fisker va pouvoir les honorer et réparer les exemplaires concernés. Et ce alors que de nombreux conducteurs ont eu des soucis relatifs aux portes bloquées, entre autres.

Une très bonne nouvelle

Mais ce n’est pas tout, car cette décision de la justice va aussi permettre aux propriétaires de continuer à avoir accès au logiciel du constructeur, qui se base majoritairement sur le cloud. Or, cela pose de nombreux soucis car les voitures y sont constamment connectées, et ce dernier est indispensable pour réaliser les mises à jour. Avec ce rebondissement, les conducteurs pourront donc continuer à faire évoluer leur auto au fil des années, et ces dernières seront encore utilisable pendant un certain temps.

De plus, l’association des propriétaires, baptisée Fisker Owners Association aura son mot à dire en ce qui concerne la vente de la propriété intellectuelle du constructeur. Et cela concerne également la partie logicielle, également convoitée par la firme Amercian Lease, qui a racheté une grande partie du stock de la firme après sa faillite. Pour mémoire, Fisker avait déjà stoppé la production de son SUV au mois de mai dernier. Enfin, la direction de la société restera aux commandes encore quelque temps.

L’avocat de la Fisker Owner Association explique que « les propriétaires sont convaincus que Fisker a la responsabilité de veiller à ce que leurs véhicules soient sûrs et opérationnels ». Cependant, Carscoops précise que les actionnaires ayant investi dans l’entreprise américaine ont quant à eux très peu de chance de revoir leur argent. Au moins que la justice ne change d’avis et contraigne Fisker a tout rembourser et à liquider l’intégralité de ses biens en vertu du chapitre 7.

Dit autrement, la justice américaine a préféré se placer du côté des clients plutôt que des actionnaires.