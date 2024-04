N’achetez pas la voiture électrique de Fisker : le constructeur annonce “un risque” en cas d’achat

La saga vers la faillite de Fisker continue. Si le constructeur américain a récemment fait fondre les prix de sa voiture électrique en France, un petit message sur son site web annonce que l'assistance, la garantie et les réclamations risquent de ne pas fonctionner pour les nouveaux clients. La fin semble s'approcher de plus en plus pour cette marque prometteuse.

C’est un sujet que nous avons largement documenté sur Survoltés, mais les déboires de Fisker semblent véritablement sans fin. Au bord de la faillite, la start-up californienne avait tenté le tout pour le tout en faisant fondre le prix de sa seule voiture électrique actuellement en vente, l’Ocean, avec des rabais allant jusqu’à 21 000 euros en France.

Si l’offre peut paraître séduisante, une petite mention sur le site de la marque fait froid dans le dos. Ainsi, elle annonce que les nouveaux clients doivent s’attendre à ce que la garantie ou les réclamations ne soient plus prises en charge.

« Une perte permanente »

On sent clairement que la mention a été écrite par le service juridique, mais le sens est limpide. « En raison de la situation économique actuelle du fabricant Fisker Group Inc. et des sociétés de vente Fisker en Europe, il existe un risque de limitation de l’assistance et des services pour les véhicules », est-il ainsi écrit.

Avant d’expliciter : « les acheteurs doivent s’attendre à une perte permanente du caractère exécutoire des réclamations pour défauts matériels et des réclamations au titre de la garantie ».

« En concluant un contrat d’achat de véhicule après le 3 avril 2024, l’acheteur d’un Fisker Ocean déclare avoir été informé en conséquence et souhaite néanmoins acheter un Fisker Ocean compte tenu du risque décrit », conclut-elle. Limpide.

Cette clause ne concerne pas les propriétaires actuels, mais, si la faillite s’avère devenir réalité, ils auront certainement beaucoup de mal à entretenir leur Ocean.

La faillite semble inéluctable

Même si on peut imaginer que cette annonce n’est là que pour couvrir la marque en cas de mauvaise nouvelle, il est évident que le simple fait d’avoir précisé ces termes est un indicateur de la très mauvaise santé de Fisker.

La faillite semble donc s’approcher un peu plus pour cette start-up californienne, pourtant prometteuse. Certes, le lancement anticipé de l’Ocean avait été source de nombreux bugs (et autres problèmes de sécurité), mais une profonde mise à jour semble avoir corrigé la majeure partie des problèmes, comme nous avons pu le constater.

De plus, les projets de Fisker paraissaient alléchants, avec un pick-up qui aurait pu rivaliser avec les Rivian R1T, Ford F-150 Lightning et autres Tesla Cybertruck, un modèle compact pour proposer une voiture électrique à 30 000 euros et même une super sportive. Des modèles qui ne verront probablement jamais le jour.