Cette ambitieuse voiture électrique au nom loufoque et rivale du Tesla Cybertruck arrive bientôt en Europe

Le constructeur américain Fisker, qui ne cache pas ses ambitions dans l'univers de l'électrique, va lancer un pick-up carburant aux électrons en 2025 en Europe. Ce pick-up électrique, nous le connaissons déjà, puisqu'il s'agit du Fisker Alaska en Amérique du Nord, qui sera rebaptisé "Kayak" en Europe.

L’année dernière, vous n’avez peut-être pas loupé l’arrivée officielle de Fisker sur la scène des voitures électriques. De l’Ocean, que nous avons déjà pu tester, au très attendu Alaska, Fisker prévoit de se confronter à Tesla.

Dans un événement à Huntington Beach, en Californie, Fisker avait dévoilé ses futurs plans et prototypes, avec beaucoup d’annonces dont l’Alaska, un pick-up électrique très ambitieux qui a comme rival désigné le Tesla Cybertruck, mais aussi le Ford F-150 Lightning ou le Rivian R1T.

Un pick-up électrique aux caractéristiques intéressantes

Construit sur une plateforme similaire à l’Ocean, la plateforme FT31, ce pick-up est prévu pour être construit par Magna Steyr en Europe. C’est donc fort logiquement qu’il arrivera sur nos routes, et dans les colonnes de nos confrères de chez Autocar, Henrik Fisker, le patron de la marque, a annoncé qu’il arriverait sur les routes du Vieux Continent en 2025 avec un autre nom : Fisker Kayak.

Ce modèle sera lancé quasiment au même moment que deux autres produits de la marque, les Fisker Ronin GT et la Fisker Pear. Les détails sur les performances n’ont pas été révélés, mais selon Henrik Fisker, le Kayak serait capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes pour la version la plus rapide, et 7,2 secondes pour la moins rapide.

Il est probable que le Kayak soit équipé des mêmes moteurs que l’Ocean, avec 275 ch pour les modèles d’entrée de gamme et jusqu’à 564 ch pour la version la plus puissante. Fisker a annoncé jusqu’à 547 km d’autonomie sur le cycle mixte WLTP et des fonctionnalités uniques comme le coffre Houdini.

Aussi bien pour les professionnels que pour du loisir

Ce système permet à la vitre arrière de la cabine et à la paroi arrière d’être abaissées, ouvrant ainsi la cabine sur la plateforme du camion et allongeant toute la zone (lorsque le hayon est abaissé).

Cela peut offrir une sorte de plateforme de couchage pour les propriétaires ou être utilisé pour transporter des objets plus longs. Pour les amateurs de plein air et les campeurs, cette fonctionnalité pourrait être un argument de vente majeur.

Le prix de départ avant incitations financières est de 45 400 dollars, mais avec les aides, il pourrait descendre à 37 900 dollars aux États-Unis. En Europe, avec les taxes, il devrait coûter bien plus chers. Chez Survoltés, nous ne l’imaginons pas sous la barre des 50 000 euros en prix de base, tout en étant assez optimistes !