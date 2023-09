Rōnin : Fisker met la barre (et le prix) très haut pour cette voiture électrique aux 1000 km d’autonomie

Lors de l'IAA à Munich, Fisker a annoncé le tarif du Rōnin, son coupé cabriolet entièrement électrique.

Fisker, connu pour l’Ocean, le Pear et l’Alaska, a dévoilé le tarif en Europe de son coupé cabriolet Rōnin, une ode à la puissance et au luxe.

La Fisker Ronin, bien que se référant explicitement au célèbre film de John Frankenheimer de 1998 avec Robert De Niro, avait été évoquée bien avant son annonce officielle. Dès le mois de mai de l’année précédente, le constructeur avait fait allusion à son « Project Ronin », le présentant comme le troisième modèle mystérieux à venir. En juillet, une photo évocatrice du véhicule avait déjà suscité une vague de curiosité.

Des performances qui éblouissent

Au-delà de son allure, ce qui distingue vraiment le Rōnin, ce sont ses statistiques impressionnantes. Avec une puissance vertigineuse de 1000 chevaux, la voiture est capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en une estimation bluffante de 2,3 secondes, tout en atteignant une vitesse maximale de 275 km/h. Ce genre de performances se rapproche plus d’une supercar que d’un simple coupé cabriolet.

On connaît son prix en Europe

Et pour ceux qui cherchent à mettre la main sur cette merveille, le Rōnin est clairement positionné dans la catégorie ultra-luxe avec un tarif en Europe fixé à 425 500 € / 371 900 £. D’autant plus que cette beauté sera produite en édition très limitée, avec seulement 999 exemplaires fabriqués à la main, et les livraisons sont prévues pour le second semestre 2025.

La Rōnin devra faire face à une concurrence relativement limitée, du moins pour le moment, dans le segment des véhicules 100 % électriques. Parmi les rivaux notables, il y a le très attendu – mais également très en retard — Tesla Roadster et le MG Cyberster. Toutefois, bien que les tarifs exacts de ces deux véhicules ne soient pas encore connus, ils devraient être nettement inférieurs à celui du Rōnin.

