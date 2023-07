Encore une nouvelle voiture électrique dotée de 1000 km d’autonomie, et elle ne vient pas de Chine

Le patron du constructeur automobile Fisker, Henrik Fisker, vient de publier sur son compte Instagram une image représentant la Fisker Ronin. Cette future voiture électrique sera dévoilée le 5 août. Mais on sait déjà qu'elle devrait être dotée d'une autonomie d'environ 1 000 km.

Les voitures électriques dotées de 1 000 km d’autonomie ne sont plus une arlésienne. Elle sont déjà (plus ou moins) réalité grâce aux constructeurs chinois, à l’image des Zeekr 001 et Nio ET7 disponibles en EUrope. Lucid Motors est également bien placé, avec sa Lucid Air et ses 883 km d’autonomie WLTP. Mais le constructeur américain Fisker veut, lui aussi, sa part du gâteau, grâce à sa future voiture électrique, la Fisker Ronin.

1 100 km d’autonomie ?

On ne sait pas grand chose pour le moment sur cette future berline GT (a priori cabriolet), si ce n’est son nom et… son autonomie. Le patron de Fisker (qui se nomme Henrik Fisker) vient de publier sur son compte Instagram une nouvelle image de la Fisker Ronin. Il s’agit encore d’un rendu 3D, mais beaucoup plus réaliste que les précédents. Et surtout, la légende indique « très rapide et de la place pour 5 ! La voiture de Grand Touring parfaite avec une autonomie estimée à 600 miles » soit environ 965 km.

Attention toutefois, on ne sait pas encore à quelle norme fait référence l’homme d’affaires. Au cycle d’homologation EPA (américain), plus strict que le WLTP européen ? Si c’est le cas, cela donnerait une autonomie d’environ 1 100 km ! On devrait en savoir plus le 5 août prochain, lors de l’officialisation de cette nouvelle voiture.

Ce n’est pas un miracle

Mais attention, il ne faut pas s’attendre à des miracles. La Fisker Ronin ne devrait pas voir le jour avant 2025, et les premières estimations tablent sur un prix de vente de 200 000 dollars hors taxes. Il est même possible que la voiture soit retardée, puisque la Fisker Pear (qui doit coûter moins de 30 000 dollars) a été décalée à 2025 au lieu de 2024.

D’ici 2025 ou 2026, les autres constructeurs de voitures électriques auront affuté leurs armes, avec des batteries de plus grandes capacités, capables de se recharger en moins de 10 minutes. Toyota annonce ainsi 1 500 km d’autonomie et une recharge en 10 minutes d’ici 2027 à 2028, grâce aux batteries solides.

Une voiture électrique déjà dépassée ?

La prouesse de la Fisker Ronin sera donc beaucoup moins impressionnante, surtout qu’elle nécessitera beaucoup de matières premières. La mode est désormais plutôt à l’intégration de « petites » batteries qui se recharge très vite. Pour viser un court arrêt toutes les deux heures de route lors des longs trajets.

De quoi rendre les voitures électriques encore plus écologiques, et diminuer leurs prix de vente. Un objectif que se sont fixés plusieurs marques, comme Renault ou encore Ford. Mais aussi la Nyobolt EV, avec une autonomie de 250 km et une recharge en 6 minutes.

Rappelons que Fisker vient tout juste de lancer la commercialisation de la Fisker Ocean, un SUV compact concurrent direct du Tesla Model Y, avec une autonomie supérieure.

