Ford a trouvé la solution pour augmenter l’autonomie des voitures électriques tout en réduisant la taille des batteries

Fervent défenseur des petites batteries, Ford a trouvé un moyen de limiter la taille de la batterie de son futur grand SUV électrique. Et cela sans rogner sur l'autonomie, qui reste encore un aspect très important pour les clients à l'heure actuelle.

Ford est bien décidé à étoffer sa gamme électrique, alors que la marque annonce que tous ses modèles seront déclinés en une version sans moteur à combustion à partir de 2030 en Europe. La firme prévoit également de produire pas moins de 2 millions de voitures zéro-émission (à l’échappement) par an d’ici à 2026.

Un nouvel arrivant

Elle est tout de même déjà en très bon chemin, tandis qu’elle possède plusieurs modèles électriques dans sa gamme. On peut notamment citer la Mustang Mach-E et le F-150 Lightning, ainsi que le nouvel Explorer que nous avons pu découvrir en avant-première. On pense également au tout nouveau e-Transit Courier dévoilé quelques jours plus tôt. Mais ce n’est évidemment pas tout.

En effet, le constructeur américain a également annoncé qu’un nouveau modèle serait en préparation. Il s’agit cette fois-ci d’un grand SUV, qui devrait coiffer la gamme en s’inspirant de l’actuel Expedition commercialisé avec une motorisation thermique. Pour le moment, on en sait encore très peu sur ce nouvel arrivant, dont le nom n’a pas été dévoilé.

Cependant, la firme de Dearborn a donné quelques petites informations à son sujet, notamment en ce qui concerne ses batteries. Le constructeur plébiscite désormais la technologie LFP (lithium – fer – phosphate), qui présente de nombreux avantages. Parmi eux, un coût de production plus faible que la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt) ainsi qu’une charge potentiellement plus rapide. Ce qui permet de compenser la densité moins élevée, et donc l’autonomie moins importante à taille équivalente.

Cette technologie, plébiscitée par le groupe Stellantis et déjà présente sur le Mustang Mach-E sera utilisée par le futur SUV de Ford. Ce dernier ne sera d’ailleurs pas qu’une simple version électrique de l’Expedition déjà commercialisé, comme l’a confirmé Doug Field, directeur produit de la marque, relayé par le site Green Car Report.

Une autonomie généreuse

En effet, dans ce cas, il aurait fallu opter pour une batterie de 150 kWh pour atteindre une autonomie sur autoroute de 480 kilomètres. Or, on sait que le constructeur est fermement contre cette solution. En effet, et comme nous l’avons déjà expliqué dans un précédent article, les packs trop grands présentent de nombreux inconvénients. Leur poids élevé se répercute sur la consommation, et donc sur l’autonomie.

Pour son futur SUV électrique sept places, Ford fait le choix d’une batterie de 100 kWh, moins lourde et moins coûteuse. L’autonomie devrait quant à elle tourner autour des 350 miles, ce qui équivaut à environ 563 kilomètres en cycle mixte. Sur autoroute à une vitesse constante de 70 miles par heure, soit environ 113 km/h, la voiture devrait pouvoir parcourir 300 miles (soit environ 483 kilomètres) selon le cycle EPA. Mais quelle est la recette de Ford ?

Doug Field sharing some new details on Ford EVs. Says a 3-row family SUV is coming in 2025 with a 350-mile range. He likened it to an Expedition. pic.twitter.com/FixnHKIj2Y — Michael Martinez (@MikeMartinez_AN) May 22, 2023

Pour atteindre une si grande autonomie sans installer une énorme batterie, les équipes de la marque veulent faire de ce SUV un « train à grande vitesse ». Pour cela, la hauteur sera réduite (- 10 kWh) et la forme sera globalement plus aérodynamique (- 32 kWh) afin de réduire la résistance à l’air, ce qui devrait permettre d’économiser environ 42 kWh selon les informations d’Automobile Propre. Des ajustements seront également réalisés sur les pneus, le poids ainsi que la motorisation du véhicule pour permettre de réduire la capacité de la batterie de 8 kWh sans perdre d’autonomie.

Si l’on ne connaît pas encore la puissance maximale qui pourra être encaissée par la batterie du SUV, Ford explique qu’il sera possible de récupérer 240 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes. Une architecture 800 volts est-elle au programme ? Rien n’est à exclure…

L’intérieur devrait être révolutionnaire pour une voiture Ford, avec une écran qui parcourra toute la planche de bord, comme on peut le voir sur l’image de teasing.

Attendu pour 2025, ce nouvel arrivant dans la gamme verra le jour quasiment en même temps que le Puma électrique, qui aura également une petite batterie. Le grand SUV sept places devrait également s’offrir un tout nouveau système d’info-divertissement. Reste à savoir s’il sera commercialisé en Europe ou non…

