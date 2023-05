Ford baisse le prix de sa Mustang Mach-E électrique et augmente son autonomie

Alors que la guerre des prix déclarée par Tesla fait toujours rage, Ford a décidé d'apporter quelques évolutions à son Mustang Mach-E électrique afin de le rendre plus compétitif. Au programme, de nouvelles batteries LFP offrant une autonomie en hausse (et sans cobalt), tandis que le tarif est revu à la baisse.

Depuis le début de l’année, Tesla ne cesse de faire baisser les prix de ses voitures, et notamment de ses deux star, les Model 3 et Model Y. Ce dernier fut d’ailleurs le véhicule le plus vendu en Europe au 1er trimestre toutes motorisations confondues. Une stratégie qui ne manque évidemment pas de faire réagir la concurrence, dont Ford, qui a récemment opéré une baisse de prix sur son Mustang Mach-E.

Une nouvelle batterie

À la fin du mois de janvier, la firme américaine avait en effet décidé de faire chuter son SUV électrique de 600 à 5 900 dollars selon la finition. En avril, le constructeur opérait une nouvelle baisse allant jusqu’à 20 000 euros, rendant le véhicule éligible au bonus écologique de 5 000 euros en France, réservé aux véhicules de moins de 47 000 euros.

Mais le constructeur ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Dans un communiqué américain tout juste publié, ce dernier annonce l’arrivée d’une nouvelle version de son Mach-E, équipé d’une inédite technologie de batteries. À vrai dire, ce n’est pas vraiment une surprise, puisque Ford avait déjà évoqué sa volonté d’équiper son SUV électrique avec des packs LFP (lithium – fer – phosphate) sans cobalt. Pour l’heure, cette voiture électrique est uniquement proposée avec des batteries NMC (nickel – manganèse – cobalt).

Le constructeur annonce que son Mustang Mach-E profite d’une autonomie en hausse afin d’atteindre les 250 miles selon le cycle américain EPA, ce qui équivaut à un peu plus de 400 kilomètres, soit environ 450 km sur le cycle européen WLTP. Cette hausse concerne uniquement la version « standard range », dont la variante RWD pouvait déjà parcourir jusqu’à 247 miles (environ 397 kilomètres) en une seule charge selon les chiffres de l’agence américaine de l’environnement (EPA).

La version eRWD peut désormais atteindre les 226 miles (environ 363 kilomètres) contre 224 jusqu’alors (environ 360 kilomètres). La version la plus performante en termes d’autonomie, à savoir le Mach-E RWD Extended Range peut quand à elle rouler sur 312 miles, soit environ 502 kilomètres en une seule charge, contre 303 miles (environ 487 km) auparavant. Autant dire que les évolutions restent assez minimes, et c’est, à vrai dire, assez normal.

Un prix plus bas

Car la densité énergétique des batteries LFP est plus faible que celle des packs NMC. Pour réellement pouvoir améliorer l’autonomie de son Mustang Mach-E, Ford aurait été contraint d’installer des batteries beaucoup plus grandes. Or, ce n’est pas vraiment la stratégie de la marque, qui prévoit plutôt d’implanter des accumulateurs plus petits afin de réduire le prix de ses voitures.

Mais la capacité de la batterie est toutefois en hausse pour la version de base, passant de 70 à 76 kWh. Pour la version dotée de la grosse batterie, la capacité reste à 91 kWh nets.

De plus, on sait qu’une batterie trop grosse n’a pas que des avantages, loin de là, et que l’autonomie ne fait pas tout. C’est également pour cela que le constructeur a apporté une petite amélioration à la recharge, qui ne nécessite plus que 33 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne de 150 kW. Un temps en baisse de cinq minutes par rapport à la précédente version dotée de la chimie NMC.

Les batteries LFP sont également moins chères à produire, ce qui a évidemment un impact positif sur le prix payé par les clients. Si Ford avait initialement prévu de ne pas réduire ses tarifs afin d’augmenter ses profits, le constructeur semble finalement avoir revu ses plans. Il fait donc chuter les prix de son SUV électrique jusqu’à 4 000 dollars pour les versions RWD et AWD Standard Range, ainsi que pour la GT Extented Range. La gamme débute à partir de 42 995 dollars, soit environ 38 791 euros.

La firme n’est pas la seule à avoir choisi de passer au LFP, puisque c’est également le cas de Stellantis pour ses modèles électriques dans le futur. Pour l’heure, ces évolutions tarifaires ne semblent concerner que les États-Unis. Ford propose également aux clients de profiter gratuitement du système de conduite autonome BlueCruise, décrit comme le meilleur au monde, durant un essai 90 jours. Un pied de nez à Tesla qui facture son FSD à prix d’or ? Sans doute…

Il y a toutefois de fortes chances que ces nouvelles batteries fassent leur arrivée en Europe. Est-ce que le prix sera également en baisse ? Difficile de le savoir, car le constructeur a bien bradé ses Mustang Mach-E en France. Mais une nouvelle baisse n’est pas impossible, puisque Tesla a totalement cassé ses prix depuis le début de l’année, rendant la concurrence bien plus difficile.

