Aux États-Unis, un propriétaire de Ford Mustang Mach-E a parcouru plus de 400 000 kilomètres à son volant. De quoi rassurer tous ceux qui ont encore peur de la durée de vie d’une batterie de voiture électrique.

Crédit : Ford

Les voitures électriques s’imposent de plus en plus sur les routes, que ce soit en Europe et dans le reste du monde. Cependant, leur part de marché augmente assez doucement, et cela pour plusieurs raisons. En effet, les automobilistes ont encore quelques craintes au sujet de cette motorisation.

Une belle performance

Outre le prix, jugé encore trop élevé, les conducteurs ont peur de ce qui touche à l’autonomie et à la batterie. Beaucoup craignent par exemple de tomber en panne et surtout, de devoir un jour remplacer l’accumulateur de leur auto. Une crainte plutôt légitime, car cet élément représente environ 40 % du prix total de la voiture. Cependant, de nombreuses études ont prouvé que le remplacement d’une batterie était en fait très rare. Et voilà qu’un cas concret le montre une nouvelle fois.

Ford vient de publier sur son site le témoignage d’un propriétaire de Mustang Mach-E, qui possède une entreprise de location de voitures à Santa Cruz, en Californie. Et ce dernier roule notamment au volant du SUV électrique de la marque, dévoilé en 2020. L’exemplaire acheté par David Blenkle a quant à lui été produit en 2022, et depuis, il ne cesse de rouler. À tel point qu’il a réussi à atteindre les 250 000 miles, ce qui correspond environ à 402 336 kilomètres.

Source : Ford

Une performance particulièrement bluffante, qui devrait rassurer tous les automobilistes qui ont peur d’acheter une voiture électrique, et qui craignent que cette dernière ne tienne pas dans le temps. Mais quel est le secret de David pour faire durer sa voiture ? Et bien pas grand chose de spécial, à vrai dire. Il confie l’entretien de son Mach-E à la concession Ford près de chez lui, tout simplement. Et pour ce qui est de la recharge, son mode de fonctionnement est assez classique.

Il explique que « j’ai une borne de recharge Ford à domicile, que je branche tous les soirs, programmée pour recharger lorsque mes tarifs d’électricité sont plus bas ». Et lorsqu’il roule beaucoup dans une même journée, il fait un petit arrêt de 15 à 20 minutes sur une borne rapide. Pour rappel, le Mustang Mach-E peut se charger à une puissance de 150 kW en courant continu et récupère 147 kilomètres en 10 minutes. Son autonomie est annoncée à 600 kilomètres selon le cycle WLTP.

Une garantie rassurante

David indique également qu’il fixe une limite de charge maximale à 90 % lors de la recharge. La capacité de la batterie de sa voiture est toujours très élevée. Cette dernière affiche actuellement une autonomie maximale de 466 kilomètres, après plus de 400 000 kilomètres. Elle dépasse ainsi la garantie promise par le constructeur, qui couvre l’accumulateur et le moteur électrique durant 8 ans ou 160 000 kilomètres. Une échéance déjà très nettement dépassée par notre chauffeur américain, qui passe jusqu’à 12 heures par jour sur la route.

Ce dernier bichonne son véhicule et l’entretien de manière très attentive, avec des changements réguliers de pneus, du filtre habitacle ainsi que de multiples inspections de routine. De plus, il privilégie le freinage régénératif pour mieux préserver les freins de son SUV électrique. Le constructeur rappelle que les batteries qu’il conçoit sont prévues pour durer au moins 10 ans, avec un niveau de charge de 90 % après 160 000 kilomètres. Promesse tenue comme le prouve ce Mach-E, qui possède toujours sa batterie d’origine.

Source : Ford

Et ce même si David a déjà parcouru l’équivalent d’un trajet de la Terre à la Lune. Ce qui nous rappelle l’histoire d’un propriétaire de Tesla Model S, qui a roulé pendant plus de 8 ans et sur 700 000 kilomètres avec la batterie d’origine. De quoi rassurer les automobilistes, alors qu’une récente étude avait prouvé que la durée de vie de l’accumulateur était plus longue en conditions réelles. Et les choses ne cessent d’évoluer et de s’améliorer au fil des années.