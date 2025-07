Excellente nouvelle pour la voiture électrique en Europe grâce à l’Allemagne

Si les ventes de voitures électriques sont encore fragiles en ce milieu d’année 2025, la situation n’est pas la même partout. En Allemagne, les immatriculations repartent même à la hausse, contrairement à la France.

On le sait, le marché automobile n’est pas du tout au mieux de sa forme, bien au contraire. Et cela dure depuis un petit bout de temps déjà, puisque cela avait démarré avec la crise sanitaire de 2020. Depuis, les crises et les difficultés se sont enchaînées, faisant inévitablement chuter les ventes de voitures neuves. Et ce quelle que soit leur motorisation.

Des chiffres encourageants

Cependant, ce sont tout de même les autos électriques qui paient le plus lourd tribut. Ce fut surtout le cas au cours de l’année 2024, puisque les choses commencent enfin à aller un peu mieux. Cependant, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne à ce sujet, comme le confirment les chiffres de l’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles). Ces derniers indiquent que les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 1,6 % en mai 2025.

Et cela en comparaison avec la même période l’an passé. Une bonne nouvelle, qui concerne aussi les modèles électriques. Ainsi, rien que sur le mois dernier, les ventes de ces dernières ont augmenté de 25 % par rapport à mai 2024. Si l’on prend aussi en compte le Royaume-Uni, l’Islande, la Norvège et la Suisse, la hausse est de 27,2 %. Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, ce sont pas moins de 701 089 voitures zéro-émission (à l’échappement) qui ont été écoulées.

Résultat, leur part de marché est portée à 15,4 % sur l’ensemble de l’Europe, contre seulement 12,1 % sur la même période en 2024. Une progression encourageante, mais qui se doit d’être tout de même nuancée. Et pour cause, tous les pays ne se valent pas sur la voiture électrique. En Allemagne par exemple, qui fait partie des plus gros marchés européens, les immatriculations ont fortement augmenté. Depuis le mois de janvier, ce sont 140 713 véhicules qui ont été vendus, soit une hausse de 43,2 %.

Est-ce lié au fait que le gouvernement allemand avait annoncé le retour des aides fiscales pour les entreprises qui passent à l’électrique. Une récente étude pointait justement du doigt que l’immense majorité des ventes de voitures électriques neuves en Europe sont réalisées par des entreprises.

Ce qui rappelle à quel point ces coups de pouce comme le bonus écologique sont importants. On avait d’ailleurs observé une forte dégringolade des ventes dans les pays ayant annoncé la fin de ce dernier. De nombreux automobilistes sont encore refroidis par le prix de cette motorisation. Même si l’on sait que le coût à l’usage est en fait inférieur à une auto thermique.

La France est à la traîne

En fait, la situation en Europe est plutôt encourageante. Car trois des quatre plus gros marchés ont représenté 62 % de toutes les immatriculations de VE sur le Vieux Continent. Ainsi, que ce soit l’Allemagne mais aussi la Belgique et les Pays-Bas, tous ont affiché des ventes en hausse depuis le début de l’année. En revanche, ce n’est pas vraiment la même chose pour la France. Cette dernière a enregistré une baisse de 7,1 % depuis le mois de janvier 2025.

Et c’est encore pire sur le mois de mai seul, puisque notre pays a vu ses ventes de voitures électriques dégringoler de 18,7 %. Et ce alors que Chypre a enregistré une flambée de 190 %, tandis que la Pologne atteint les 118 %. Cependant, il faut garder en tête que ces derniers partent de très loin, avec des marchés très peu développés par rapport à nous. Les immatriculations ne peuvent qu’augmenter à mesure qu’ils se développent.

Il faut également garder à l’esprit que tous les constructeurs ne sont pas non plus logés à la même enseigne. Depuis le début de l’année, le groupe Stellantis a chuté de 10 %, même si Alfa Romeo a vu ses immatriculations grimper de 33 % sur la même période. En parallèle, Renault progresse de 6,6 %, porté notamment par le succès d’Alpine (+128%). Le groupe Volkswagen voit ses ventes grimper de 4,8 %, tandis que Toyota dégringole de 6,2 %.