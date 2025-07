Peut-on laver une voiture électrique sans être électrocuté : la réponse en vidéo

Si la voiture électrique fait de plus en plus d’adeptes, elle suscite aussi quelques craintes. L’une d’elles peut sembler surprenante, même si elle est heureusement injustifiée : la laver.

Le marché de la voiture électrique reste timide, et ce depuis plusieurs mois déjà. Cependant, la part de ventes de cette motorisation a légèrement augmenté en Europe depuis le début de l’année 2025. Mais tout n’est pas encore rose, et de nombreux automobilistes ne sont pas prêts à passer à cette motorisation.

Une peur infondée

Les raisons sont diverses, telles que le prix ou encore l’autonomie jugée insuffisante. Mais ce n’est pas tout. En effet, d’autres craintes diverses et variées animent les conducteurs au sujet de la voiture électrique. Certains ont en effet peur que cette dernière prenne feu, ce qui arrive en réalité très rarement. Mais ce n’est pas tout, car une autre inquiétude est également partagée par de très nombreux automobilistes, comme le révèle une étude menée par Autoglym, une entreprise spécialisée dans les produits d’entretien automobile.

Relayée par le site Motor Trade News, cette dernière peut sembler plutôt insolite, voire prêter à sourire. Selon cette récente enquête, pas moins de 46 % des 25-35 ans auraient peur de laver leur voiture électrique. Un chiffre qui descend à 40 % des 18-24 ans, et seulement 8 % des 55-64 ans. Il faut savoir que cette étude a été menée au Royaume-Uni, et qu’elle concerne donc ce marché. Mais nul doute toutefois que cette peur concerne aussi les automobilistes français.

Au global, 21 % des sondés partagent cette crainte, même si cette dernière n’est pas ressentie partout pareil. À vrai dire, elle est surtout présente dans les grandes villes, puisqu’elle concerne une personne sur deux à Londres. En revanche, seulement 7 % des interrogés ont peur de passer un coup de jet d’eau sur leur auto au Pays de Galles. En fait, les automobilistes craignent de recevoir une décharge et d’être électrocutés par leur véhicule électrique.

Une peur qui peut être compréhensible, mais qui est bien heureusement infondée. Et pour cause, aucun cas documenté d’électrocution par une voiture zéro-émission (à l’échappement) mouillée n’a été relevé. Un automobiliste chinois avait même versé de l’eau directement dans le câble de charge de sa Tesla, avant de le brancher. Évidemment, rien ne s’est passé du tout, même si cela n’est pas recommandé. Il est tout de même conseillé de ne pas asperger le port de charge de son auto d’eau.

Aucun risque d’électrocution

Mais quoi qu’il arrive, il faut garder en tête que les voitures électriques sont conçues pour résister à l’eau. Et surtout pour que cette dernière n’entre pas en contact par les parties critiques. C’est d’ailleurs ce que rappelle Quentin Willson, présentateur de télévision et militant : « Les constructeurs automobiles testent rigoureusement la sécurité des véhicules électriques à batterie et effectuent des tests spéciaux d’immersion dans l’eau pour s’assurer que tous les composants haute tension sont isolés et que les consommateurs sont toujours protégés ».

Le risque est donc quasi-nul, et bien heureusement. Car dans le cas contraire, il ne serait même pas possible de conduire sa voiture électrique sous la pluie. Or, on sait que cette dernière n’a absolument aucun impact sur la sécurité. Elle augmente juste la consommation d’énergie, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Mais dans tous les cas, l’eau n’empêche pas l’usage d’une auto électrique, ni sa charge. De plus, certains modèles sont même conçus pour être immergés.

Source : Laurent Gayral / Rémi Chaillaud pour Audi

C’est par exemple le cas du Tesla Cybertruck, ainsi que du Yangwang U8, que nous avions pu essayer en Chine. De plus, de nombreuses images montrent régulièrement des voitures électriques qui roulent dans des rues inondées, sans même tomber en panne. De quoi tordre une fois de plus le cou à une autre idée reçue à propos de cette motorisation. Et surtout de rassurer les automobilistes.

Car Autoglym rappelle que la principale différence entre le nettoyage d’un véhicule électrique et celui d’un véhicule thermique est la quantité de poussière de frein présente. Car on rappelle que les VE ont majoritairement recours au freinage régénératif qui use moins les plaquettes.