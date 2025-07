Ces chiffres mettent en doute un record annoncé par Tesla avec son Model Y dans le monde

La Tesla Model Y avait été annoncée comme la voiture la plus vendue dans le monde en 2024, toutes motorisations confondues. Mais voilà que de nouveaux chiffres indiquent que le SUV électrique doit céder sa couronne à un autre modèle. On fait le point.

Tesla Model Y (2025) // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Les constructeurs automobiles se battent pour une chose : arriver en haut du classement des voitures les plus vendues. Et pour cela, ils multiplient les modèles et les lancements, notamment d’autos abordables afin d’inonder le marché. Une stratégie que pratique particulièrement Tesla, avec ses Model 3 et Model Y qui rencontrent un franc succès.

Tesla se fait détrôner

C’est d’ailleurs tout particulièrement le cas de ce dernier, qui est à nouveau arrivé en tête des ventes en Europe au mois de mai. Ce n’est pas tout, car le SUV électrique avait également été la voiture la plus vendue dans le monde en 2023, toutes motorisations confondues. Il dépassait ainsi le Toyota RAV et le Honda CR-V. Ce sont alors pas moins de 1,223 million d’exemplaires qui avaient été écoulés à travers le monde. Et si l’année 2024 avait été un peu plus compliquée pour le constructeur américain, la Model Y a également beaucoup plu.

Dans un précédent article, nous avions indiqué que cette dernière avait une nouvelle fois été sur la première marche du podium mondial. Dans le monde entier, mais aussi sur tous les grands marchés où il est présent, de la Chine aux Etats-Unis en passant par l’Europe. Mais voilà que de nouveaux chiffres viennent finalement mettre à mal cette supériorité. Ces derniers ont été révélés par Felipe Munoz, analyste pour le cabinet Jato, spécialisé dans les données automobiles.

On apprend que la Tesla Model Y ne serait en fait pas la voiture la plus vendue au monde en 2024. La voiture, qui n’a même pas figuré dans le top 10 français en mai 2025 serait en 2ème position seulement. Le grand gagnant serait en réalité le Toyota RAV4, avec pas moins de 1,187 million d’exemplaires vendus. Cependant, les chiffres sont tout de même très serrés, puisque ce sont 1,185 million d’unités du SUV électriques qui ont été écoulées. Soit seulement 3 000 unités d’écart.

Il est ensuite suivi par la Toyota Corolla (895 000 exemplaires) et le Honda CR-V (854 000 exemplaires). Le RAV4 a devancé la Model Y de seulement 3 000 ventes en 2024, ce qui est tout de même suffisant pour lui voler sa couronne. Et cela car le SUV japonais a vu ses ventes progresser de 11 % par rapport à 2023, quand son rival électrique a chuté de 3 %. Cette tendance pourrait encore se poursuivre, car la firme d’Elon Musk fait toujours face à une forte dégringolade de ses ventes mondiales.

Toujours premier sur l’électrique

Les chiffres de Felipe Munoz viennent donc contredire ceux publiés par Jaan Juurikas (EV Universe) sur lesquels nous nous étions basés pour écrire notre précédent article. Mais avec seulement 3 000 unités d’écart, sur le monde entier, on se situe dans la marge d’erreur. On pourrait donc plutôt dire que les deux voitures sont ex-aequo.

Néanmoins, sur les ventes de voitures électriques pures, la Tesla Model Y demeure une nouvelle fois en tête. Car il faut se rappeler que le RAV4 n’est quant à lui proposé qu’en hybride. Et pour le moment, aucune variante zéro-émission (à l’échappement) n’est au programme. Les deux modèles ne sont pas réellement rivaux.

Si l’on ne prend en compte que les immatriculations de voitures électriques, la Tesla Model 3 se retrouve toujours sur la 2ème marche du podium. La berline a été vendue à 560 000 exemplaires dans le monde en 2024, avec des immatriculations en hausse de 10 %. Une bonne nouvelle pour le constructeur, mais ce rebond était avant que la situation de ce dernier ne s’aggrave en 2025. Et désormais, à quoi peut-on s’attendre pour la firme américaine ? Peut-elle reprend la première place du classement mondial, toutes motorisations confondues ?

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

A vrai dire, rien n’est encore sûr. Certes, la Model Y vient de s’offrir un restylage et elle a le droit au bonus écologique en France, ce qui devrait faire repartir les ventes. Mais en parallèle, le constructeur subit toujours un vaste boycott, en raison du comportement d’Elon Musk et de ses prises de position. Sans parler de la concurrence grandissante des marques chinoises. A tel point que la BYD Seagull avait été la 3ème voiture électrique la plus vendue au monde en 2024. Et le lancement en Europe de la Dolphin Surf pourrait encore changer la donne.