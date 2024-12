Rouler en voiture électrique deviendra-t-il plus cher qu’en voiture thermique si le prix de l’électricité augmente ? La réponse avec nos calculs

Les constructeurs de voitures électriques n’hésitent pas à mettre en avant le coût d’utilisation fortement réduit face à un véhicule thermique. Si c’est bien vrai en 2024, les augmentations du prix de l’électricité à répétition pourraient menacer ce statut de véhicule pas cher à l’usage. Voici nos calculs.

Skoda Enyaq 85 sur une borne Ionity // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Comment en est-on arrivé là ? La France, qui a l’une des électricités les moins carbonées du monde, ne fait pas partie des meilleurs élèves européens en termes de prix du kWh en 2024. Ce triste constat impacte nécessairement négativement les clients des véhicules électriques, en particulier les indécis. En effet, alors que les voitures électriques sont plus chères à l’achat que leurs homologues thermiques, comment convaincre de franchir le pas si les coûts d’utilisation ne sont pas significativement plus bas ?

C’est malheureusement toute la compétitivité du secteur de l’électromobilité qui en prend un coup après des hausses successives. Surtout, c’est la peur du futur qui commence à s’installer dans la tête des clients en devenir, et cette crainte est difficile à faire partir.

Nous allons examiner dans ce dossier comment ont évolué les prix de l’électricité en France, avant de voir ce qu’il en coûte aujourd’hui pour faire rouler une voiture électrique. Nous imaginerons ce qu’il faudrait pour que cela devienne plus cher qu’une voiture thermique, et verrons si cela a des chances d’arriver prochainement ou non.

Enfin, nous verrons ce qu’il est possible de faire, à la fois du côté des constructeurs comme des pouvoirs publics pour limiter la hausse du coût d’utilisation d’une voiture électrique, et ainsi assurer une mobilité propre et économique pour le futur.

Précisons que les prix de l’électricité en France vont diminuer d’environ 14 % dès le début de l’année 2025.

L’électricité française pollue peu mais coûte cher

EDF annonce sur son site que l’électricité produite en France est à 97,8 % sans émission de CO₂ à la fin de l’année 2023. C’est une fierté française, qui fait partie des très bons élèves de la planète sur le plan de l’électricité décarbonnée. Mais c’est là que le bât blesse : alors que la production d’électricité est peu polluante et que l’heure est à inciter à produire sans émettre de CO₂, le prix à payer par le client final n’a fait qu’augmenter, comme le montre Eurostat.

⚡️ L'électricité en France ⚡️ : le prix à payer par les ménages depuis 2013 a augmenté de 82 %.



⚡️ L'électricité en France ⚡️ : le prix à payer par les ménages depuis 2013 a augmenté de 82 %.



Dans le même temps, la moyenne de l'UE n'a augmenté que de 41,5 %. pic.twitter.com/EJZKSeYh5g — Bob Jouy (@bobjouy) November 27, 2024

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix L’évolution des prix du kWh dans les différents pays de l’UE depuis 2013 montre qu’en France, cela augmente souvent plus qu’ailleurs

Sur la période allant de 2013 à 2024, le prix moyen du kWh à payer par les ménages est passé de 0,1524 € à 0,2776 €. Si vous vous dites que ça a quasiment doublé, vous n’êtes pas si loin de la vérité. Le constat est clair : le prix de l’électricité a augmenté bien plus vite en France qu’ailleurs en Europe, puisque la moyenne de l’Union européenne est passée de 0,2042 € à 0,2889 € dans le même temps.

Dit autrement, le kWh d’électricité en France en 2013 était 25 % moins cher que la moyenne de l’UE, quand il n’est plus que 4 % moins cher en 2024. La trajectoire suivie pendant la décennie qui vient de s’écouler aboutira rapidement à une électricité plus chère en France qu’en moyenne dans l’Europe des 27.

Jusqu’à présent, l’électricité reste assez bon marché pour qu’un remplissage de batterie d’une voiture électrique à domicile soit sensiblement moins cher qu’un plein d’une voiture thermique. Ce constat est-il menacé par la trajectoire actuelle du prix de l’électricité ?

Coût d’utilisation d’une voiture électrique en face d’une voiture thermique : faut-il craindre le pire ?

Nous allons considérer deux cas de figure, le premier plutôt volontairement simpliste : le coût du carburant comme celui de l’électricité est fixe. Dans le second cas, les tarifs évoluent à la hausse avec le temps, pour le carburant fossile comme pour l’électricité. Les deux cas seront imaginés sur une durée de 20 ans, pour voir si au bout d’un moment, l’électrique devient plus chère que la voiture thermique, même en la chargeant à la maison.

Prix du kWh fixe, et prix du carburant fixe

Nous avons émis les hypothèses suivantes sur les véhicules : la voiture électrique est achetée pour 35 000 euros, quand l’équivalent thermique coûte 30 000 euros. La voiture électrique a donc un déficit de 5 000 euros à rattraper, chose qui va être réalisée plus ou moins rapidement selon le prix de l’électricité.

Nous avons choisi de considérer le prix du Sans Plomb 98 actuel à 1,80 € et une consommation de 6 litres aux 100 km pour la voiture thermique. En considérant 12 000 kilomètres à l’année, nous obtenons un coût annuel de 1 296 euros.

Pour la voiture électrique, nous avons imaginé de nombreux prix du kWh, justement pour voir l’impact global : de 0,13 €/kWh à 0,60 €/kWh. Le résultat est visible sur le graphique ci-dessous, que nous allons commenter.

Comparaison entre le coût d’une voiture thermique (ligne noire en pointillés) et celui d’une voiture électrique selon le prix du kWh d’éléctricité // Source : Bob JOUY pour Frandroid

Nous remarquons que la ligne symbolisant la voiture thermique (noire en pointillées) ne croise pas toutes les autres lignes en moins de 20 ans, ce qui signifie que pour les prix du kWh les plus chers, le déficit de 5 000 euros n’est pas comblé en 20 ans. Si le kWh d’électricité est à 0,50 € ou plus, il faut donc plus de 20 ans pour qu’une voiture électrique coûtant 5 000 euros de plus qu’une thermique devienne moins chère au final.

Avec un coût de 0,60 €/kWh, et une consommation de 18 kWh/100 km, rouler en électrique coûte tout autant qu’en thermique à 1,80 €/l et une consommation de 6 l/100 km. C’est-à-dire que le déficit de 5 000 euros ne sera jamais comblé. Nous résumons tout cela dans le tableau ci-après.

Prix du kWh Temps nécessaire pour rattraper le déficit de 5 000 € 0,13 € 5 ans 0,15 € 5 ans 0,18 € 6 ans 0,20 € 6 ans 0,25 € 7 ans 0,30 € 8 ans 0,35 € 10 ans 0,50 € 12 ans 0,45 € 16 ans 0,50 € 24 ans 0,55 € 46 ans 0,60 € jamais En combien de temps une voiture électrique achetée 5 000 euros plus chère devient moins chère qu’une thermique, selon le coût du kWh d’électricité

Cet exemple montre ainsi qu’aujourd’hui, au tarif réglementé à 0,25 €/kWh, il faut 7 ans pour arriver à l’équilibre face à une voiture thermique qui est 5 000 euros plus chère.

Le tarif de l’électricité augmente plus rapidement que celui de l’essence

Ce qui fait généralement peur aux indécis de l’électrique, c’est que la prix de l’électricité a augmenté beaucoup plus vite que celui de l’essence. C’est une réalité, et entre 2010 et 2024, le Sans Plomb 98 a augmenté en moyenne de 1,37 % par an, quand le prix du kWh d’électricité a bondi de 4,1 % par an.

Nous avons donc imaginé ce à quoi allaient ressembler les 20 prochaines années si cette évolution se poursuit.

Année Prix kWh Prix au litre de SP98 2024 0,25 € 1,80 € 2025 0,26 € 1,82 € 2026 0,27 € 1,85 € 2027 0,28 € 1,87 € 2028 0,29 € 1,90 € 2029 0,31 € 1,93 € 2030 0,32 € 1,95 € 2031 0,33 € 1,98 € 2032 0,34 € 2,01 € 2033 0,36 € 2,03 € 2034 0,37 € 2,06 € 2035 0,39 € 2,09 € 2036 0,40 € 2,12 € 2037 0,42 € 2,15 € 2038 0,44 € 2,18 € 2039 0,46 € 2,21 € 2040 0,48 € 2,24 € 2041 0,49 € 2,27 € 2042 0,52 € 2,30 € 2043 0,54 € 2,33 € Prix estimés pour un litre de SP98 et un kWh d’électricité de 2024 à 2043 en suivant la même évolution annuelle que sur la période 2010-2024.

Comme vous pouvez le constater, l’électricité passerait de 0,25 €/kWh à 0,54 €/kWh en 20 ans, soit une évolution de 115 %. Dans la même période, le Sans Plomp 98 augmenterait de l’ordre de 30 %, passant de 1,80 €/l à 2,33 €/l.

Nous avons alors repris un graphique suivant les coûts de nos véhicules, en imaginant que chaque année, le prix à payer pour parcourir 12 000 kilomètres évolue selon les prix visibles dans le tableau ci-dessus. Le résultat reste toujours en faveur de l’électrique, même en ayant un prix d’achat 5 000 euros plus cher que son homologue thermique. Après 7 ans, la voiture thermique devient plus chère.

En imaginant que le prix de l’électricité continue à augmenter aussi rapidement que depuis 2010, le déficit de 5 000 euros est tout de même rattrapé en 7 ans. // Source : Bob JOUY pour Frandroid

Ainsi, il n’y a visiblement pas de crainte quant au coût de l’électricité à domicile à avoir, car même si la folle croissance des prix de l’électricité connue depuis 15 ans continue, rouler en électrique va rester moins cher qu’en thermique.

La première manière de s’assurer de rouler en électrique à moindre coût est toute simple : il faut baisser le prix des voitures électriques. Ce n’est pas pour rien que nous avons imaginé deux voitures séparées de 5 000 euros. La réalité d’aujourd’hui est souvent bien celle-là. Une voiture électrique est plus chère que son équivalent thermique.

Une Renault Kangoo thermique est disponible à partir de 29 000 euros, quand sa version électrique est affichée à 37 500 euros. Il y a bien un bonus écologique de 4 000 euros à considérer, mais cela reste 4 500 euros plus cher. De manière similaire, sur la Peugeot 5008, il faut débourser 40 490 euros pour la version hybride, alors que le prix catalogue de la version électrique est de 46 990 euros.

La liste est presque infinie si l’on se met à comparer des véhicules équivalents, et non plus nécessairement les mêmes modèles du même constructeur. Nous l’avons montré plus haut, même en ayant une différence significative de prix d’achat à l’avantage d’une voiture thermique, rouler en électrique devient plus économique après 5 à 7 ans (60 000 à 80 000 km).

Kia EV6 GT // Source : Kia

Mais si les prix d’achat étaient égaux, même avec une électricité qui s’envolerait à 0,60 €/kWh, ce ne serait pas plus cher de rouler en électrique. C’est donc aux constructeurs de réfléchir avec les pouvoirs publics à des solutions pour que le consommateur final n’ait pas de surcoût significatif à passer à l’électrique.

Les décisions politiques doivent également aller dans le sens de la mobilité électrique, et donc inciter les ménages à franchir le cap. Cela peut passer par exemple vers un développement du pilotage des recharges à des heures où l’électricité serait bien moins chère, ou encore à des offres spécialement conçues pour les possesseurs de voitures électriques.

Le développement des méthodes de stockage puis restitution d’énergie comme le V2G devraient également devenir systématiques, pour assurer la résilience du réseau d’une part, et une tarification honnête d’autre part. Enfin, si les constructeurs pouvaient se concentrer à produire des voitures électriques encore plus économes en énergie, cela permettrait également de baisser la facture de manière significative.

Rappelons que les voitures électriques devraient coûter aussi cher que les versions thermiques équivalentes à horizon 2027 / 2028, notamment chez Renault. De quoi rendre la voiture électrique encore plus abordable en termes de coût aux 100 km.

Mais quoi qu’il en soit, n’ayez crainte : la voiture électrique rechargée à la maison ne va pas coûter plus chère à conduire qu’une voiture thermique de si tôt.