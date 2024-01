Voiture électrique vs thermique : voici combien coutera la recharge après la hausse de prix de l’électricité

Le couperet est tombé : près de 10 % d'augmentation sur le prix de l'électricité au premier février 2024. Pour les propriétaires de voitures électriques, qu'est-ce que ça va changer ? Faisons le point et comparons avec une voiture thermique.

Une fois n’est pas coutume, le prix de l’électricité va évoluer à la hausse au 1er février prochain. Après des hausses successives en 2022, puis février et août 2023, on arrive à un point où certains futurs clients s’inquiètent de la rentabilité d’une voiture électrique, même rechargée à domicile.

N’ayez crainte, bien que le prix de l’électricité semble augmenter bien plus rapidement que le prix de l’essence ces derniers temps, on est encore très loin d’avoir une recharge aussi coûteuse qu’un plein d’essence.

Nouvelle hausse du prix de l’électricité : ce que ça change

Bien que la rentabilité de la voiture électrique ne soit pas uniquement liée au coût de la charge, cela reste un facteur important pour beaucoup de propriétaires potentiels. On peut effectivement commencer à l’envisager comme critère de décision dans beaucoup d’offres en LLD ou LOA, où un loyer plus élevé qu’une voiture thermique équivalente peut être absorbé par le coût d’utilisation inférieur.

Jusqu’à présent, les coûts liés à l’électricité pour la recharge d’une voiture électrique étaient les suivants, au tarif bleu EDF :

0,2276 €/kWh pour l’option Base

0,1828 €/kWh pour l’option Heures Creuses (recharge en heures creuses)

0,1056 €/kWh pour l’option Tempo (recharge en heures creuses jour bleu)

En effet, sauf cas exceptionnel, il est peu probable d’avoir un abonnement Tempo ou Heures Creuses, et de recharger en dehors des plages les plus avantageuses financièrement. Au cas où, notamment pour l’option Tempo, notez que les coûts en heures creuses jours blancs et rouges sont respectivement de 0,1246 €/kWh et 0,1328 €/kWh, ce qui reste très largement inférieur au tarif base ou même au tarif heures creuses. Pour mettre les choses en perspective, rappelons que 82 % des jours de l’année sont des jours bleus en option Tempo, ce qui permet d’avoir un prix moyen annuel en heures creuses de 0,1095 €/kWh.

De manière à examiner différents cas d’usage, nous allons reprendre les consommations usuelles par type de véhicules que nous utilisons fréquemment, à savoir :

Citadine : 12 kWh/100 km

Compacte : 13 kWh/100 km

Berline : 15 kWh/100 km

SUV compact : 17 kWh/100 km

SUV familial : 20 kWh/100 km

Qui plus est, pour majorer les éventuelles pertes à la prise — c’est-à-dire la différence entre ce que l’on va consommer pour recharger la voiture, et ce que la voiture va réellement absorber —, nous allons ajouter 10 % à ces consommations. Selon votre installation, ces chiffres peuvent être inférieurs, mais cela vous donne une bonne approximation.

Pour faire 100 kilomètres, nous allons donc devoir consommer à la prise respectivement pour chaque type de véhicule :

Citadine : 13,2 kWh/100 km

Compacte : 14,3 kWh/100 km

Berline : 16,5 kWh/100 km

SUV compact : 18,7 kWh/100 km

SUV familial : 22 kWh/100 km

Au moment d’écrire ces lignes, voici ce que coûte chaque catégorie de voiture électrique pour parcourir 100 kilomètres en chargeant à domicile, selon le contrat EDF que vous avez :

Véhicule Consommation en roulage Consommation à la prise Coût - Base Coût - Heures Creuses Coût - Tempo Citadine 12 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km 3,00 €/100 km 2,41 €/100 km 1,45 €/100 km Compacte 13 kWh/100 km 14,3 kWh/100 km 3,25 €/100 km 2,61 €/100 km 1,57 €/100 km Berline 15 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km 3,76 €/100 km 3,02 €/100 km 1,81 €/100 km SUV compact 17 kWh/100 km 18,7 kWh/100 km 4,26 €/100 km 3,42 €/100 km 2,05 €/100 km SUV familial 20 kWh/100 km 22 kWh/100 km 5,01 €/100 km 4,02 €/100 km 2,41 €/100 km Voiture essence 6,8 l/100 km - 12,25 €/100 km - - Voiture diesel 5 l/100 km - 8,84 €/100 km - -

Maintenant, si l’on en croit les dernières informations issues du gouvernement, la hausse devrait être de l’ordre de 10 % pour le consommateur final. Nous pourrons actualiser les chiffres au premier février lorsque les tarifs seront officiels, mais en partant de cette hypothèse, voici ce que cela donne :

Véhicule Consommation en roulage Consommation à la prise Coût - Base Coût - Heures Creuses Coût - Tempo Citadine 12 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km 3,30 €/100 km 2,65 €/100 km 1,59 €/100 km Compacte 13 kWh/100 km 14,3 kWh/100 km 3,58 €/100 km 2,88 €/100 km 1,72 €/100 km Berline 15 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km 4,13 €/100 km 3,32 €/100 km 1,99 €/100 km SUV compact 17 kWh/100 km 18,7 kWh/100 km 4,68 €/100 km 3,76 €/100 km 2,25 €/100 km SUV familial 20 kWh/100 km 22 kWh/100 km 5,51 €/100 km 4,42 €/100 km 2,65 €/100 km Voiture essence 6,8 l/100 km - 12,25 €/100 km - - Voiture diesel 5 l/100 km - 8,84 €/100 km - -

Le premier constat qui doit vous sauter aux yeux est sans aucun doute l’intérêt du contrat Tempo lorsque l’on charge une voiture électrique : par rapport à l’abonnement Base, les économies sont de l’ordre de 50 % (le surcoût de l’abonnement est négligeable, de l’ordre de 50 centimes par mois) lorsque la charge est faite en heures creuses.

Le second constat est que même dans le pire des cas (SUV familial en tarif base), le coût ne dépasserait pas 5,5 euros aux 100 kilomètres. Ceci correspond peu ou prou à 3 litres d’essence à 1,80 euro le litre.

En contrat Tempo, ce qui reste le plus probable pour les personnes ayant une voiture électrique et qui rechargent à la maison, le coût ne dépasse pas 2,50 euros pour 100 kilomètres. En prenant les dernières informations publiées par l’Ademe, le coût aux 100 km pour un véhicule diesel est de 8,84 € et pour un véhicule essence de 12,25 €.

L’électrique est-elle encore rentable ?

Dit autrement, même avec la future hausse du prix de l’électricité et le cas le plus pessimiste qui soit (qui est donc assez irréaliste), charger une voiture électrique chez soi reste 38 % moins cher qu’une voiture thermique pour parcourir 100 kilomètres. Dans les hypothèses plus réalistes, la comparaison est encore plus frappante : 2,25 €/100 km en SUV électrique contre 4 fois plus cher pour une voiture thermique !

Bien entendu, les tarifs peuvent encore évoluer à la hausse, mais cela montre le fossé incroyable qu’il y a en termes de coûts d’utilisation entre un véhicule électrique et son équivalent thermique. Il faudrait que le prix de l’électricité domestique triple pour qu’on commence à s’approcher de la parité.

Pour une personne parcourant 10 000 kilomètres par an, les gains à passer en électrique en chargeant à la maison sont de l’ordre de 60 euros par mois —et pour les gros rouleurs, le calcul est bien sûr encore plus flatteur. C’est parfois plus que la différence en loyer de LLD, surtout pour ceux qui peuvent être éligibles aux différentes aides récentes, comme le leasing social notamment.

N’ayez donc crainte, pour le moment, et probablement pour très longtemps encore, la voiture électrique conserve un avantage conséquent face à la voiture thermique en terme de coût d’utilisation.