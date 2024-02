Est-il rentable de passer à la voiture électrique si on ne peut pas recharger à domicile ? On a fait les calculs face au thermique

Si les conducteurs qui ont de quoi charger à domicile (borne ou prise) sont plus facilement convaincues par la mobilité électrique, quand on ne peut pas charger chez soi, c'est une autre affaire. Est-ce que ça vaut tout de même le coup en 2024 de passer à la voiture électrique en reposant exclusivement sur les bornes publiques ? Et donc en rechargeant en dehors de chez soi. Voici la comparaison avec le thermique.

Il ne vous a sans doute pas échappé que les tarifs de l’électricité avaient augmenté récemment. Au 1er février 2024, c’est entre 10 et 20 % d’augmentation selon les tarifs réglementés et les options choisies pour tous les clients.

Pour autant, depuis près de 2 ans, certains opérateurs de charge rapide n’ont pas augmenté leurs prix, voir l’ont drastiquement baissé (Tesla affiche des tarifs de Supercharge très bas au moment d’écrire ces lignes). Nous sommes à un point où parfois, charger hors de chez soi revient moins cher, mais rien ne dit que tout ceci va durer.

Lorsqu’on ne peut pas charger chez soi, comment s’assurer dès aujourd’hui que financièrement, passer à l’électrique a du sens ?

La charge à la maison est-elle devenue trop chère ?

Les nouveaux tarifs d’électricité peuvent faire craindre le pire à de nombreux propriétaires en devenir de voitures électriques. En effet, avec un tarif bleu de base chez EDF à 0,2516 €/kWh, beaucoup de voitures électriques reviennent à 5 euros aux 100 kilomètres en chargeant chez soi.

Bien entendu, il y a de nombreuses manières d’optimiser ce prix, pour bien souvent le faire baisser de près de 50 %. Le meilleur allié du propriétaire d’une voiture électrique qui recharge à la maison est d’ailleurs l’option Tempo d’EDF, assurant une recharge la nuit pendant 300 jours par an à moins de 13 centimes par kilowattheures.

De cette manière, 100 km en voiture électrique ne coûtent déjà plus que 2,50 euros dans le cas où la voiture consomme 20 kWh/100 km à la prise (ce qui reste pessimiste pour beaucoup de voitures), soit la moitié du tarif de base. Malheureusement, pour les personnes qui n’ont aucun moyen de charger à la maison, on peut craindre le pire. Historiquement, charger chez soi a toujours été la manière la plus rentable de rouler en électrique.

Ainsi, en ayant augmenté petit à petit les prix de l’électricité à domicile, est-ce que la charge en itinérance a elle-aussi suivi la même augmentation ? Comment se place l’utilisation d’une voiture électrique face à une thermique en 2024 si on ne peut pas charger chez soi ?

Ne pas oublier ce que ça coûte « de l’autre côté »

La plupart des personnes sautant le pas de la mobilité électrique viennent de l’autre monde : la voiture thermique. Ce qui suit les concerne tout particulièrement et permet de remettre les choses en perspective.

Une voiture thermique coûte en moyenne 9 à 13 euros aux 100 kilomètres selon les derniers chiffres officiels disponibles (5 l/100 km en Diesel à € le litre, et 6,80 €/100 km en Essence à € le litre). Ce qui revient à dire qu’un véhicule thermique coûte à l’usage entre 2 et 5 fois plus cher qu’une voiture électrique que l’on charge chez soi.

Nous avons notamment détaillé récemment ce que cela coûte de rouler dans la voiture électrique la plus populaire de l’année 2023, la Tesla Model Y Propulsion. Et comme bien souvent dans les matchs électrique contre thermique, il n’y a pas photo.

En se concentrant uniquement sur la recharge sur les bornes publiques, il est facile d’arriver à un prix moyen du kilowattheure de moins de 40 centimes en 2024. Nous parlons là des bornes de recharge en courant alternatif que l’on retrouve souvent dans des parkings, des centres commerciaux ou autres lieux où l’on peut aisément passer plusieurs heures.

Ainsi, hors de chez soi, le tarif aux 100 kilomètres en voiture électrique peut atteindre 8 euros, ce qui reste encore aujourd’hui inférieur au tarif moyen d’une voiture thermique. Ceci permet de rassurer les personnes hésitant à franchir le pas, avant d’avoir une solution de recharge personnelle. Oui, cela coûte plus cher que de charger à la maison, mais nous sommes encore aujourd’hui moins chers qu’une voiture thermique équivalente.

Jusqu’à présent, pour la charge rapide en courant continu (qui permet bien souvent d’atteindre 80 % de batterie en une trentaine de minutes), il fallait s’imaginer payer bien plus cher que pour les charges en courant alternatif. Certains acteurs se montrent pourtant très agressifs en termes de tarifs, comme Tesla ces derniers temps.

La charge rapide redevient attractive en 2024, merci Tesla

Il y a un peu plus d’un an, brancher sa voiture au Superchargeur Tesla revenait à accepter de payer 3, 4, parfois 5 fois plus cher que de la brancher à domicile. Ces chargeurs rapides étaient donc à proscrire au quotidien, et à réserver aux quelques grands trajets que l’on peut être amenés à faire dans l’année, sous peine de voir le coût aux 100 kilomètres s’envoler.

Mais depuis peu, Tesla semble changer son fusil d’épaule et vouloir ouvertement développer la charge rapide avec l’idée que celle-ci doit être accessible au plus grand nombre pour démocratiser la mobilité électrique.

Tout a commencé en octobre 2022 ou Tesla a commencé à introduire un système d’heures pleines et d’heures creuses, exactement comme le font les fournisseurs d’électricité à domicile. À cette époque toutefois, il fallait compter pas moins de 0,59 €/kWh en heures creuses, ce qui restait très élevé.

18 mois plus tard à peine, la donne a bien changé. Les heures creuses chez Tesla existent toujours, mais même en heures pleines, on retrouve sur la plupart des Superchargeurs un prix maximal sous les 0,50 €/kWh. Avec un abonnement à 12,99 euros par mois, comptez 0,35 €/kWh au maximum en heures pleines, ce qui donne un prix aux 100 kilomètres à 7 euros pour des voitures électriques qui consomment tout de même 20 kWh/100 km.

La grosse nouveauté se situe au niveau de la plage horaire 00:00 – 04:00 : en pleine nuit, Tesla casse littéralement les prix de la Supercharge en la rendant bien souvent moins chère que la charge à domicile.

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, certains Superchargeurs sont accessibles pour seulement 0,16 €/kWh pour les personnes n’ayant pas de Tesla, ou 0,12 €/kWh pour les Tesla ou les abonnés (12,99 € par mois). Bien entendu, c’est tout sauf pratique de devoir trainer 30 minutes à une heure dans sa voiture électrique en plein milieu de la nuit, mais on peut saluer l’effort de la marque qui reste la seule à proposer des solutions de ce genre pour aider les personnes qui en auraient besoin pour se recharger, sans pour autant faire un trou dans leur portefeuille.

En l’occurrence, les autres réseaux de charge rapide restent encore à ce jour à des tarifs bien plus élevés, souvent entre 0,50 et 0,80 € par kilowattheure. Nous ne pouvons malheureusement pas assurer que cette tendance initiée par Tesla va se confirmer, ni même si Tesla ne va pas faire marche arrière prochainement. Quoi qu’il en soit, c’est une solution peu onéreuse que propose la firme d’Elon Musk, même en considérant la plage qui va jusqu’à 9 heures du matin (0,20 €/kWh pour les non-membres).

Rappelons enfin que la plupart des Superchargeurs Tesla sont plutôt aux abords d’hôtels et centres commerciaux et non pas sur les aires de service des autoroutes. Si vous avez quelques courses à faire au petit matin avant d’aller au travail, vous y brancher sera en ce moment très économique.

Est-ce encore rentable de passer à l’électrique en chargeant hors de chez soi ?

Si la charge rapide peut au moment d’écrire ces lignes être un bon plan financier en attendant de pouvoir disposer d’une solution de recharge pérenne chez soi, force est de constater que ça ne peut pas être suffisant pour beaucoup d’indécis.

En effet, le principal problème est la pérennité du choix de la mobilité électrique en termes de coûts : les personnes qui veulent se lancer vers une voiture branchée ont besoin de s’assurer que les coûts d’utilisation ne vont pas s’envoler. Si on constate que depuis plus ou moins deux ans, la charge rapide baisse drastiquement chez Tesla, elle n’a pas vraiment évolué ailleurs.

Méthode de recharge Coûts aux 100 km Domicile - Tempo Heures Creuses 2,60 € Superchargeur - Heures Super Creuses 3,40 € Superchargeur - Heures Creuses 4,00 € Domicile - Heures Creuses 4,14 € Domicile - Base 5,03 € Itinérance - Courant Alternatif 8,00 € Superchargeur - Heures pleines 9,00 € Voiture thermique - Diesel 9,00 € Ionity 11,80 € Totalenergies 11,80 € Voiture thermique - Essence 15,00 €

Comme vous pouvez le voir dans le tableau récapitulatif ci-dessus, le gap entre une voiture thermique et une électrique reste bien là, encore en 2024, dans la plupart des cas. Mais si l’on met de côté le gros coup de pouce de Tesla actuellement, la recharge sur d’autres réseaux de charge rapide est parfois plus chère que le Diesel. Comme par exemple chez TotalEnergies avec un kWh facturé 0,59 euro. C’est toujours moins cher que pour une voiture essence.

Mais nous pensons notamment aux personnes qui peuvent prétendre au leasing social à moins de 100 euros par mois et qui ont des revenus modestes, souvent sans solution de charge à domicile : sans assurance quant au coup d’utilisation de leur voiture électrique, comment être persuadé de faire le bon choix ? Après la période du bonus écologique, à quand une garantie sur le coût de la recharge hors de chez soi ?