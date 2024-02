Voici les nouveaux tarifs officiels de l’électricité : jusqu’à 22 % d’augmentation selon les clients

Comme attendu depuis quelques semaines, EDF vient de publier la nouvelle grille tarifaire applicable au 1er février 2024. Faisons le point entre les options base, heures creuses et tempo.

Ça n’est pas une surprise tant cette hausse avait été médiatisée, mais c’est désormais officiel. Après le traditionnel passage par le journal officiel qui affiche les prix hors taxe (qui n’ont donc pas changé), c’est l’heure pour EDF de mettre à jour sa grille tarifaire. Certains clients vont être plus affectés que les autres en termes d’évolution en pourcentage, mais pas en valeur absolue.

Une hausse de 0,024 €/kWh pour tout le monde

Lorsqu’on fait le bilan de la hausse, certains tarifs sont fortement impactés : on pense bien sûr au tarif heures creuses de l’option Tempo en jour bleu, qui augmente de 22,73 %. Mais en réalité, tout le monde augmente du même montant qui est de 0,024 €/kWh.

En effet, si l’on prend le tarif base, il passe à 0,2516 €/kWh, contre 0,2276 €/kWh avant la hausse, ce qui correspond bien à une hausse de 10,54 %. Le gouvernement avait annoncé que la hausse serait d’environ 10 % pour 97 % des ménages.

EDF Base avant 02/2024 EDF Base après 02/2024 Évolution 0,2276 €/kWh 0,2516 €/kWh + 10,54 %

Pour l’option heures creuses, l’évolution est plus marquée en heures creuses — c’est logique, le kWh étant moins cher à la base, l’augmentation de 0,024 € a plus d’impact — qu’en heures pleines.

EDF Heures Pleines avant 02/2024 EDF Heures Pleines après 02/2024 Évolution 0,2460 €/kWh 0,27 €/kWh + 9,76 %

EDF Heures Creuses avant 02/2024 EDF Heures Creuses après 02/2024 Évolution 0,1828 €/kWh 0,2068 €/kWh + 13,13 %

Enfin, pour l’option Tempo, comme le tarif des jours bleus était assez bas, l’augmentation est la plus visible. Jusqu’à 22,73 % d’augmentation pour le tarif jour bleu en heures creuses, qui est notamment utilisé pour la recharge des voitures électriques.

Tarif TTC Avant 02/2024 Après 02/2024 Évolution Jour Bleu Heures Creuses 0,1056€ 0,1296 € + 22,73 % Jour Bleu Heures Pleines 0,1369€ 0,1609 € + 17,53 % Jour Blanc Heures Creuses 0,1246€ 0,1486 € + 19,26 % Jour Blanc Heures Pleines 0,1654€ 0,1894 € + 14,51 % Jour Rouge Heures Creuses 0,1328€ 0,1568 € + 18,07 % Jour Rouge Heures Pleines 0,7324€ 0,7562 € + 3,25 %

Ainsi, on peut dire que rouler en électrique en chargeant à la maison coûte désormais 22,73 % plus cher, ce qui est une manière de voir les choses. L’autre est de remettre les chiffres en perspective : 5 000 kilomètres de voiture électrique (1 000 kWh) coûtent aujourd’hui 24 euros de plus qu’hier. Ou encore, il va en coûter 50 euros de plus par an pour un conducteur moyen (moins de 11 000 kilomètres par an) qui charge sa voiture électrique à la maison.

Surtout, cela coûte toujours moins cher qu’un plein de voiture thermique, qui réclame environ 10 à 12 euros pour parcourir 100 km. En face, la même chose en voiture électrique rechargée à la maison revient entre 2,3 et 5 euros selon l’offre et le moment de la journée.