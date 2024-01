Pourquoi recharger une voiture électrique coûte aussi peu cher avec les Superchargeur Tesla

Parmi les réseaux de charge rapide qui ont beaucoup de succès en Europe, on retrouve Tesla là où on ne l'attendait pas. Depuis l'ouverture de ses chargeurs à toutes les marques de voitures électriques, elle a gagné de nombreux clients en quête de la charge la plus rapide à moindre coût. Comment a évolué le prix de la Supercharge de Tesla, et pourquoi la marque parvient-elle à casser les prix ?

L’image n’était qu’une vue de l’esprit il n’y a pas si longtemps, mais une réalité aujourd’hui : des dizaines de bornes de Superchargeur Tesla occupées par des véhicules électriques de toutes les marques. Depuis l’ouverture à tous de la plupart des Superchargeurs Tesla de France et d’Europe, nombre d’automobilistes ont fait le choix de s’y arrêter plutôt que chez Ionity, Fastned ou Totalenergies notamment.

Malgré un emplacement qui laisse parfois à désirer, avec un détour quasi systématique nécessaire pour se brancher, les stations de Supercharge Tesla attirent toujours plus de monde. L’une des raisons est simple : un tarif qui assomme quasiment toute la concurrence. Voyons comment a évolué au fil du temps le prix de la Supercharge Tesla, et ce qui explique le prix actuel.

Les Superchargeurs Tesla ont la cote

La quasi-totalité des possesseurs de Tesla vous le diront : les Superchargeurs sont une force de la marque. À la fois nombreux, faciles à utiliser et très fiables, ils représentent à l’heure actuelle le Graal de la charge rapide. Si ce constat est celui des conducteurs de voitures de la firme d’Elon Musk, il commence à se propager rapidement chez la concurrence également.

Mais comment peuvent s’en rendre compte les propriétaires de véhicules d’autres marques ? Si pendant longtemps, les Superchargeurs étaient réservés aux Tesla, ils se sont petit à petit ouvert à tous, en devenant même aujourd’hui la norme. C’est ainsi que l’on se retrouve fréquemment avec une image comme celle que l’on voit ci-dessous, où la majorité des 28 bornes disponibles sont occupées par toutes sortes de véhicules électriques.

C'est fou de se dire que certains acteurs de la mobilité électrique trouvent suffisant de mettre 2 ou 4, même 6 bornes de recharge. Voilà Vierzon en ce moment (même pas sur l'autoroute…) pic.twitter.com/7YS4uYWJ9q — Bob Jouy (@bobjouy) November 5, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Des Peugeot e-208 en passant par une Hyundai Ioniq 5 ou encore une Renault Mégane E-Tech, entre autres, sont visibles sur la photo ci-dessus, en compagnie des différentes Tesla du marché. Les propriétaires de ces véhicules ne s’y trompent pas, car avec 28 bornes disponibles et un tarif bien en-dessous de la concurrence, ce Superchargeur de Vierzon a la cote.

Tesla affiche un tarif au moment d’écrire ces lignes de 0,42 €/kWh en heures pleines et 0,33 €/kWh en heures creuses sur ce Superchargeur de Vierzon. Ce tarif est le plus élevé possible, à savoir pour une non-Tesla, sans abonnement. Les abonnés (12,99 euros par mois) ou les Tesla bénéficient quant à eux d’un tarif de 0,31 €/kWh en heures pleines, et 0,28 €/kWh en heures creuses.

Pour rappel, le tarif base d’EDF à l’heure actuelle est de 0,23 €/kWh, ce qui rend les Superchargeurs vraiment bon marché. Le fait qu’un abonnement soit proposé à 12,99 euros permet aussi à Tesla de capter des clients qui vont rester fidèles, puisqu’une fois abonné, on a tout intérêt à charger au maximum chez Tesla pour profiter d’un prix attractif.

Le tarif des Superchargeurs Tesla n’a pas toujours été celui d’aujourd’hui, avec des périodes de hausses ou de baisses sans que ce soit annoncé en avance. Voyons un peu comment ce prix a évolué au fil du temps, et tentons d’expliquer ce qui a poussé Tesla à en arriver là, alors que d’autres acteurs ne prennent pas la peine de modifier leurs tarifs aussi fréquemment.

Un tarif qui fluctue, pour le meilleur et pour le pire

Depuis la fin de l’année 2022, Tesla semble être dans une chasse aux clients, avec une stratégie de baisse des tarifs de la Supercharge dans toute l’Europe, pendant que d’autres continuent d’afficher des prix bien plus chers.

En l’occurrence, les trois plus gros réseaux de charge rapide que l’on trouve aux abords des autoroutes gardent un prix incomparable à celui de Tesla :

Ionity : 0,59 €/kWh (0,39 €/kWh avec abonnement à 5,99 €/mois)

Totalenergies : 0,59 €/kWh

Fastned : 0,59 €/kWh (0,44 €/kWh avec abonnement à 11,99 €/mois)

Les plus fins observateurs remarqueront que les tarifs hors abonnement sont exactement pareils chez ces trois géants du secteurs : 0,59 €/kWh. Dans le même temps, le tarif le plus élevé chez Tesla est de 0,43 €/kWh, soit une économie de 27 %.

France pic.twitter.com/ucqxe1gxLZ — Maik (@Electric_Maik) October 24, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Sur l’image du post ci-dessus, on peut voir l’évolution du prix de la Supercharge à Besançon (qui représente le prix moyen en France) depuis la fin de l’année 2022. Des statistiques sur toute l’Europe montrent une tendance comparable dans les différents pays.

Comme vous pouvez le constater, à la fin de l’année 2022, la Supercharge coûtait presque autant qu’une charge chez l’un des trois acteurs cités plus haut. Depuis, Tesla a voulu attirer plus de clients, et pour ce faire, il y a une solution radicale : offrir un prix imbattable.

Pour Tesla, qui n’est pas dans une phase d’expansion comme le sont les autres, mais qui possède déjà un gros réseau établi, il est temps de rentabiliser ses bornes de la meilleure des manières possibles. En proposant un tarif bien plus bas que la concurrence, la marque américaine s’assure de faire venir la plupart des électromobilistes qui souhaitent préserver leur portefeuille tout en voyageant.

En substance, il est plus rentable pour Tesla de voir ses stations remplies à 80 % avec un tarif aussi bas que celui d’aujourd’hui, que de les laisser à un taux d’occupation beaucoup plus faible, mais avec un prix au kilowattheure très élevé. C’est la force de Tesla, qui a des stations avec 12, 16, 20 ou même 28 bornes, quand d’autres n’en offrent que 4 ou 6, et sont facilement congestionnées.

Les vacances de fin d’année dernière ont été un excellent test pour le réseau de Tesla, surtout à des prix écrasant toute la concurrence. Reste à savoir combien de temps Ionity, Fastned ou Totalenergies vont tenir à des prix parfois deux fois plus élevés avant de capituler et de commencer à reconquérir des clients.

Le plus difficile sera sans doute de faire venir des conducteurs de Tesla, qui bénéficient d’une intégration parfaite des Superchargeurs dans le planificateur d’itinéraires, en plus d’un tarif attractif et d’une simplicité de recharge inégalée.