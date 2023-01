Bonne nouvelle chez Tesla, le prix de la recharge baisse sur les Superchargeurs

Après une légère hausse en décembre dernier, le prix de la recharge baisse à nouveau sur les Superchargeurs Tesla en Europe et notamment en France. Attention, car les tarifs varient toujours selon les heures de la journée.

Le prix de l’électricité a fortement augmenté au cours des derniers mois, avec un prix de gros atteignant les 1 000 euros du MWh en août dernier, contre 85 euros en 2021. Une situation qui a alors un impact direct sur les opérateurs de bornes de recharge, qui ont alors dû revoir leurs tarifs à la hausse. Ce fut notamment le cas de Tesla avec ses Superchargeurs, mais également d’Allego.

Après la baisse drastique de prix sur les Model 3 et Model Y en France, Tesla fait évoluer à la baisse le prix de la recharge sur ses Superchargeurs.

Une petite baisse

Mais alors que le coût de l’énergie joue au yo-yo, difficile pour les entreprises de savoir sur quel pied danser. C’est ainsi que Tesla ne cesse de faire évoluer ses tarifs, alors qu’elle a également mis en place en novembre dernier une tarification en fonction des heures pleines et creuses. Le but ? Inciter les propriétaires de voitures électriques à se brancher en-dehors des pics et ainsi réduire les tensions sur le réseau grâce à des prix plus avantageux.

Mais alors que la situation semble s’être légèrement améliorée, voilà que les tarifs de la recharge baissent à nouveau. Bonne nouvelle, la France est bien concernée par cette nouvelle politique tarifaire, même si la situation n’est pas similaire dans d’autres pays européens où c’est carrément l’inverse comme on peut le voir sur le site de Felix Arthur.

Il faut désormais compter 0,34 euro du kWh en dehors des heures pleines et 0,38 euro durant cette période, qui s’étale de 16 à 20 heures. Pour comparaison, le kWh était affiché à 0,47 euro en moyenne durant les heures creuses et 0,56 euro en heures pleines en décembre dernier. Les prix peuvent varier très légèrement d’une station à une autre, de l’ordre de quelques centimes. Le prix aux 100 km sur autoroute varie alors de 6 à 7 euros environ.

Néanmoins, ces prix bien plus avantageux ne sont valables que si vous possédez une Tesla ou si vous conduisez une autre voiture électrique, mais que vous payez un abonnement mensuel de 12,99 euro. Ainsi, il vous coûtera environ 19 euros pour remplir la batterie de 60 kWh de votre Model Y Propulsion en heures creuses et environ 23 euros en fin de journée, où le réseau est le plus sous tension.

Un prix qui reste élevé

Rassurez-vous, si vous n’avez pas souscrit à l’abonnement, vous pourrez également profiter de la baisse des prix. En effet, il faut désormais compter 0,52 euro du kWh durant les heures creuses et 0,58 euro entre 16 et 20 heures. Pour mémoire, il fallait payer 0,65 euro par kWh en novembre dernier, ce qui représente une chute plutôt intéressante. Le prix aux 100 km sur autoroute revient entre 9 et 10 euros.

Si vous souhaitez remplir la batterie de 54 kWh de votre Peugeot e-208, modèle le plus vendu en France en décembre dernier, il faudra alors débourser 28 euros en heures creuses et 31 euros en heures pleines. Recharger sa voiture électrique sur un Superchargeur ne devrait donc pas coûter plus cher que faire un plein d’essence pour l’instant, contrairement à chez certains opérateurs, comme Bélib’, qui a récemment augmenté ses tarifs.

Avec cette petite chute, les Superchargeurs de Tesla deviennent moins chers que les bornes d’Allego, dont les prix ont pourtant aussi été revus à la baisse en décembre. Sur ces dernières, il faut compter 0,69 euro du kW pour les bornes de 50 kW et 0,60 euro sur les prises 22 kW durant les heures creuses. Il faut alors compter 0,79 euro du kWh sur les bornes 50 kWh en heures pleines. Ainsi, l’entreprise néerlandaise reste l’une des plus chères sur le territoire.

À titre de comparaison, Ionity facture 0,69 euro du kWh de 350 kW et seulement 0,39 euro sur celles de 50 kW. Si Electra affiche également des tarifs abordables, de l’ordre de 0,44 euro sur toutes ses bornes jusqu’à 300 kW, la palme revient à Lidl, avec seulement 40 centimes du kWh pour une puissance allant de 180 à 360 kW.

