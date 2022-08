De nouvelles augmentations de prix pour la recharge des voitures électriques, cette fois-ci chez Allego

Encore une nouvelle augmentation pour le tarif des bornes de charge... ce qui alimentera sans doute les débats entre les pros et les anti-électriques. Cette fois-ci, c'est l'opérateur Allego qui revoit ses tarifs à la hausse.

Début 2022, Allego faisait ses débuts sur le territoire français au travers d’une première station de charge rapide comportant 5 bornes, dont trois chargeurs rapides oscillant de 150 à 300 kW. Ce réseau rejoint TotalEnergies, Fastned, Ionity, Tesla… Cette entreprise hollandaise fondée en 2013 compte aujourd’hui plus de 30 000 points de recharge à travers l’Europe, aussi bien dédiés aux voitures électriques, motos électriques, mais également aux bus et camions. En France, on trouve Allego également sur les parkings des Géant Casino, et par ailleurs des Carrefour.

Une forte augmentation de tarifs

Pour ses débuts en France, Allego facturait 0,40 €/kWh sur les emplacements à 50 kW, contre 0,55 €/kWh sur les bornes les plus puissantes. Dès le 1ᵉʳ septembre, les tarifs changent : les bornes avec courant alternatif montent jusqu’à 22 kW, le tarif est ici de 0,50 €/kWh au lieu de 40. Si vous optez pour le courant continu, jusqu’à 50 kW, le prix est à 0,69 €/kWh au lieu de 55. Pour les charges très rapides, au-delà de 50 kW, le tarif sera de 79 centimes le kWh. Avec ce tarif au kilowattheure, le coût aux 100 km est de 13 à 20 euros sur autoroute, en fonction de votre véhicule électrique. Pour une Model 3 SR+ (Propulsion), par exemple, qui consomme environ 18 kW sur autoroute, il faudra débourser un peu plus de 14 euros.

Les augmentations de prix de l’électricité continuent d’entraîner des augmentations de tarifs chez les principaux opérateurs. Tesla augmente régulièrement ses prix, mais c’est aussi le cas pour tous les autres. Tout cela arrive à une période où l’accès aux matières premières devient plus onéreux et plus compliqué, et où la pénurie de composants n’est pas terminée. Cela pousse les acteurs du secteur à tirer les prix vers le haut, de l’électricité jusqu’au véhicule final.

