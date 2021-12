Tesla augmente les tarifs des Superchargeurs en France, voici ce que ça va vous coûter en plus

Tesla est en train d'augmenter les tarifs de ses Superchargeurs en Europe. Nous avons simulé le coût d'une charge de 0 à 80 % sur une Model 3 SR+.

Alors que le prix de l’électricité s’envole en Europe, on s’attendait à des répercutions sur les tarifs des Tesla Superchargeurs.

Une augmentation partout en Europe

Les prix vont globalement augmenter partout en Europe, mais pas au même niveau. En Allemagne, par exemple, le tarif passe de 0,40 euro/kWh à 0,45, tandis qu’il passe de 0,29 à 0,36 euro en Espagne.

Chargeurs Tarifs Tesla Superchargeurs (Nouveau) 0,40 euro/kWh Tesla Superchargeurs (Ancien) 0,37 euro/kWh TotalEnergies (175 kW) 0,55 euro/kWh Ionity 0,79 euro/minute Ionity (abonnement) 0,35 euro/minute Fastned 0,59 euro/kWh

En France, le tarif va passer de 0,37 euro/kWh à 0,40 euro. C’est le tarif pour les propriétaires Tesla. Pour le moment, l’ouverture aux voitures non-Tesla est en test dans certaines régions d’Europe.

Même si le marché global de l’électricité permet d’acheter de l’électricité à ses voisins, la réalité est évidemment différente. Les sources d’approvisionnement sont très différentes d’un pays à un autre, comme vous pouvez le constater sur electricityMap.

En France, par exemple, l’électricité provient en très grande partie du nucléaire. En Allemagne, c’est le charbon et l’éolien qui dominent. En Espagne, c’est le gaz, ce qui explique les augmentations plus importantes des tarifs des Superchargeurs Tesla. Mais les taxes sont plus faibles en Espagne, le prix de l’électricité est donc plus bas qu’en France.

Quel prix pour une charge ?

Pour calculer le prix d’une charge, le calcul est assez simple. Il suffit de se baser sur la consommation de votre voiture électrique, qui s’étale en moyenne entre 12 et 20 kWh/100 km, et de la multiplier par le tarif au kilowattheure de votre fournisseur d’énergie.

Par exemple, pour une Tesla Model 3 (SR+, 57 kWh), le coût d’une charge de 10 à 80 % (ce qui est conseillé pour optimiser le temps-coût de la charge) sur un Superchargeur est de 18,24 euros (contre 16,9 euros avant l’augmentation).

Nous avons aussi calculé le prix aux 100 km avec une consommation moyenne de 12,93 kWh/100 km dans le cadre d’une utilisation mixte. Ce qui donne 5,17 euros pour 100 kilomètres, contre 4,78 euros avant l’augmentation.

