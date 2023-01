Charger une Tesla à Paris coûtera désormais deux fois plus cher qu’un plein d’essence

L'opérateur de bornes de recharges parisiennes Bélib' vient d'annoncer ses nouveaux tarifs. Et mauvaise nouvelle, ceux-ci sont en hausse. À tel point que recharger une voiture électrique comme une Tesla coûte plus cher que de faire un plein d'essence ou de diesel.

La recharge est aujourd’hui l’un des principaux freins à l’achat d’une voiture électrique, au même titre que l’autonomie, les deux étant d’ailleurs fortement liés. En attendant le développement de la batterie solide, qui permettra de parcourir plus de 1 000 kilomètres en une seule charge avec une recharge quasiment instantanée, il est important que le réseau de bornes se développe. Si l’on est encore loin des 100 000 points de recharge promis par le gouvernement pour fin 2021, le site de l’Avere France en décomptait 77 318 au 30 novembre dernier. Mais si le nombre de bornes et d’opérateurs est en constante hausse, un autre obstacle refroidit certains automobilistes : le prix.

Un tarif en hausse

S’il existe encore des bornes gratuites, la plupart nécessitent de payer. Et malheureusement, avec la hausse du prix de l’électricité en gros, cela devient de plus en plus cher. Tesla vient par exemple d’augmenter les prix de ses Superchargeurs et d’instaurer un tarif pour les heures pleines et les heures creuses. Si Allego a de son côté baissé ses tarifs, l’entreprise a également instauré une politique similaire, avec un prix qui varie en fonction de l’heure afin d’inciter les usagers à se brancher lorsque le réseau est peu sollicité.

Aujourd’hui, c’est au tour de Bélib’ d’annoncer une évolution de ses prix. L’opérateur en charge des bornes installées à Paris augmente en effet les tarifs de ses services et ne facture plus uniquement à la minute mais également au kW, comme tous ses concurrents. Quatre formules sont alors proposées : Moto, Flex, Boost et Boost+, délivrant des puissances respectives de 3,7 kW, 7 kW, 22 kW et 50 kW. Il est alors possible de payer en tant que visiteur standard ou de prendre un abonnement.

Un tarif réservé aux habitants de la capitale est alors proposé et est un peu plus avantageux. Dans les deux cas, il faut alors débourser 7 euros par an en plus du prix du kW. Une formule qui n’est pas sans rappeler Ionity, qui propose également un abonnement à 17,99 euros par an. Chez Tesla, il est possible de profiter d’un tarif préférentiel sur les Superchargeurs si vous ne possédez pas une voiture de la marque en optant pour un abonnement à 12,99 euros par mois. Il faut actuellement alors compter environ 0,60 euro par kW en heures creuses, contre 0,70 euro du kW sans la formule.

Les abonnés Bélib’, parisiens ou non peuvent profiter de la recharge sur les bornes 22 kW pour 2,15 euros pour 15 minutes, tandis que les prises 50 kW sont facturées 0,45 euro la minute.

Rouler au diesel coûte moins cher

Si vous possédez une Tesla Model 3 Grande Autonomie, dotée d’une batterie de 82 kWh, il vous coûtera environ 32 euros pour passer de 10 à 80 % en une heure avec le forfait Belib’ Boost + (50 kW) pour les visiteurs. À titre de comparaison, 30 minutes seulement sont nécessaires sur un Superchargeur, qui culmine à 250 kW, avec une addition de 34 euros.

Ce n’est en revanche pas la même chose si vous optez pour le forfait Flex jusqu’à 7 kW. Il vous en coûtera en effet 0,55 euro du kWh et de 0,78 euro les 15 minutes. Résultat, si vous n’avez souscrit à aucun abonnement, vous devrez payer 50 euros pour une charge de 10 à 80 % en 7h, ce qui équivaut environ à 22 euros pour 100 kilomètres. À ce prix-là, il est alors largement plus avantageux de rouler au diesel ou à l’essence avec des coûts compris entre 10 et 15 euros aux 100 km !

Les tarifs sont un peu plus intéressants si vous souscrivez à l’abonnement à 7 euros par an, avec un kWh allant de 0,30 à 0,55 euro en fonction de la plage horaire, tandis que le coût à la minute varie de 0,05 euro en heures creuses à 0,60 euro en plein jour. À noter que le prix est identique quel que soit l’arrondissement. De son coté, Ionity facture 0,69 euro du kWh pour les clients sans abonnement et 0,35 euro pour ceux ayant souscrit à une offre annuelle.

Mais la palme du réseau le moins cher revient pour l’heure à Lidl, qui facture 0,40 euro sur les bornes de 180 et 360 kW. Les chargeurs 22 kW ne coûtent quant à eux que 25 centimes par kWh. Le distributeur est ainsi moins cher qu’Electra, qui ne demande que 0,44 euro au kWh pour toutes ses bornes, jusqu’à 300 kW.

Quoi qu’il en soit, il revient toujours moins cher de se recharger à domicile, avec les 0,174 euro réclamé au kWh par le tarif réglementé. De quoi faire passer le coût aux 100 km à moins de 3 euros.

