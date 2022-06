Vélos électriques : les bornes de recharge gratuites commencent à voir le jour

Au Royaume-Uni, l’organisation caritative Sustrans et le fabricant Bosch eBike System ont conclu un partenariat pour déployer des stations de recharge gratuites pour vélos électriques. Et ce dans des zones bien spécifiques.

Dans chaque pays, à chacun sa méthode pour développer l’usage du vélo électrique. De l’autre côté de la Manche, Sustrans et Bosch eBike Systems se sont alliés pour dynamiser tout un réseau de bornes de recharge gratuites, spécialement conçu pour les cycles branchés. Mais pas n’importe où : dans les campagnes, tout particulièrement.

Sustrans est une organisation caritative à l’origine du National Cycle Network, un réseau national de grandes voies cyclables qui comptent aujourd’hui plus de 20 000 kilomètres de pistes. Bosch eBike Systems, de son côté, est connu pour ses motorisations électriques et batteries qui équipent des milliers de vélos à travers le monde.

L’objectif de cette collaboration est simple : rendre les routes de campagne plus accessibles aux vélos électriques, afin de pousser les utilisateurs à effectuer des trajets plus longs et explorer de nouveaux endroits. Cette initiative pourrait également être favorable au cyclotourisme, car rassurant pour les usagers.

Certaines conditions

Rouler des dizaines de kilomètres au cœur de la cambrousse britannique sans aucune prise de recharge à proximité pourrait s’avérer téméraire. Mais avec des bornes sur votre chemin, l’étape de votre itinéraire se montrerait bien plus rassurante. Charger sa batterie le temps d’une pause déjeuner serait par exemple un cas d’usage idéal.

Pour autant, certaines conditions doivent être respectées pour profiter de ces fameuses PowerStations, comme les nomme Sustrans. Certes gratuites, ces bornes ne sont compatibles qu’avec des batteries Bosch pour le moment. D’autres marques d’accumulateurs pourraient aussi l’être à l’avenir.

Une solution clé en main

Pratiques, ces sites fournissent déjà un câble de recharge : il suffit alors de brancher sa batterie dans un compartiment spécifique, de verrouiller le compartiment avec une clé fournie et patienter jusqu’à une charge complète, ou pas. Sur le papier, l’idée semble bonne et l’expérience utilisateur intuitive.

Les quelques premières stations ont été placées à des endroits clés du National Cycle Network, explique le communiqué de presse : au niveau de l’Eastside Community Trust sur la ligne de chemin de fer de Bristol et Bash, vers la forêt de Sherwood ainsi que le long de la Caledonia Way qui traverse l’Ecosse du Nord au Sud.

De toute évidence, il faudra à l’avenir renforcer le maillage de ce réseau pour le rendre toujours plus pertinent aux yeux des cyclistes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.