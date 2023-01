Recharger sa voiture électrique à Paris ne coûtera plus deux fois plus cher qu’un plein d’essence

Total Energies, propriétaire du réseau de recharge parisien Belib', vient de prendre une décision radicale : la baisse des tarifs. Cette baisse fait suite au tôlé qu'avait provoquée la récente hausse des prix. En cause : la recharge des voitures électriques coûtait environ deux fois plus cher qu'un plein d'essence.

Le 3 janvier 2023, TotalEnergies, l’opérateur des bornes de recharge Belib’ installées à Paris et en région parisienne, avait pris une décision très discutable. Le géant pétrolier français avait annoncé une hausse massive du prix de la recharge sur les bornes Belib’.

À l’époque, nous avions alors calculé que le plein d’électricité d’une Tesla Model 3 Grande Autonomie coûtait entre 32 et 56 euros selon la puissance de la borne utilisée (7 ou 50 kW). C’est énorme, puisque le coût aux 100 km était alors de 18 euros, contre près de la moitié pour une voiture diesel.

Une énorme baisse du prix de la recharge à Paris

Heureusement, TotalEnergies vient d’annoncer une baisse substantielle des tarifs Belib’. Ainsi, pour recharger une Tesla Model 3 Grande Autonomie, le tarif maximal passe à environ 40 euros sur les bornes lentes en 7 kW et 22 euros sur une borne 50 kW (soit l’équivalent d’un Superchargeur Tesla). Le tarif reste élevé sur une borne 7 kW, mais il inclut également 7h de stationnement pour les visiteurs. Et au tarif du stationnement à Paris, c’est limite une bonne affaire.

Les tarifs pour les abonnés non résidents et les abonnés résidents sont encore plus faibles et ont, eux aussi, diminués. Par exemple, pour les abonnés résidents, les bornes lentes de 7 kW sont beaucoup plus abordables. Le prix au kWh passe ainsi de 0,55 à 0,35 euro et le prix au quart d’heure de 0,60 à 0,35 euro en journée. Ce dernier peut même baisser jusqu’à 0,05 euro en pleine nuit.

De quoi recharger une Tesla Model 3 Grande Autonomie pour environ 15 euros durant les heures creuses de la nuit (de 23h à 8h). C’est donc une excellente nouvelle pour les possesseurs de voitures électriques en Ile-de-France. Puisqu’à ce tarif, le coût aux 100 km est d’environ 5 euros. C’est donc bien moins cher que de rouler en voiture thermique, qu’elle soit essence ou diesel.

Des décisions qui ne rassurent pas

Mais ces deux ajustements tarifaires extrêmes en quelques jours ne donne pas une très bonne image de la voiture électrique. Il est en effet difficile, dans ces conditions, de pouvoir anticiper le coût d’une voiture électrique et le gain que l’on peut en tirer face à une voiture thermique. Mais n’oublions pas que les tarifs de l’essence et du diesel varie chaque jour. L’incertitude est donc encore plus grande du côté du thermique.

Précisons toutefois que cette situation n’est pas propre à Belib’ et donc TotalEnergies. La plupart des opérateurs de réseau de recharge ont fait varier le prix du kWh ses derniers mois, notamment à cause de la crise de l’énergie. C’est notamment le cas de Tesla, qui fait varier les prix à peu près toutes les semaines en ce moment.

Les prix de la recharge font du yo-yo

On imagine que le constructeur américain a conclu un contrat de gros avec des tarifs qui évoluent de manière hebdomadaire selon le prix de l’électricité. Tesla fait ensuite évoluer le prix pour le consommateur final, afin de refléter au mieux le coût de l’électricité.

À l’inverse, certains opérateurs avaient pris la décision de ne pas modifier leurs prix, à l’image d’Electra qui a maintenu un tarif de 0,44 euro le kWh jusqu’au 16 janvier. Depuis cette date, le prix du kWh a augmenté à 0,54 euro. À comparer avec les 0,69 euro chez Ionity ou moins de 0,40 euro sur les Superchargeurs Tesla.

Dernière petite précision : avec la recharge à domicile, et en prenant en compte le tarif réglementé de l’électricité au 1er février 2023 (0,2 euro le kWh), le coût aux 100 km d’une voiture électrique est d’environ 3,5 euros.

Si vous souhaitez prendre connaissance des tarifs complets du réseau Belib’, l’opérateur a actualisé la grille tarifaire sur son site Internet.

