Fisker Pear : un prix compétitif en Europe pour cette nouvelle voiture électrique, mais il y a un mais

Fisker a profité du salon de Munich, l'IAA, pour dévoiler le prix de de départ du Pear, son SUV 100 % électrique le moins cher. C'est une bonne surprise, mais il y a un mais.

Au salon IAA Mobility 2023 à Munich, Fisker a frappé fort en dévoilant les détails de trois de ses nouveaux véhicules : les Rōnin, PEAR et Alaska.

Succédant au modèle Ocean dont les livraisons ont déjà commencé de chaque côté de l’Atlantique, la firme cherche manifestement à consolider sa présence sur le Vieux continent.

Parmi ces trois nouveautés, c’est le Pear qui attire particulièrement l’attention.

La Pear (Personal Electric Automotive Revolution) se positionne comme la vision de Fisker d’un véhicule électrique accessible.

À 4,5 m de long (comme la future Peugeot 3008), ce véhicule s’appuie sur la plateforme SLV-1 de Fisker. Selon Fisker, la méthode de développement Steel++ du constructeur aurait permis de réduire l’utilisation de pièces de 35 % par rapport aux autres véhicules électriques de sa catégorie.

L’habitacle du Fisker Pear témoigne d’une conception fonctionnelle. À l’instar de nombreux utilitaires, le SUV offrira une option de trois sièges au premier rang, incluant une banquette biplace juxtaposée au siège du conducteur.

Grâce à l’absence de console centrale, cette version pourra accueillir six passagers. Une variante traditionnelle à cinq sièges sera aussi proposée. Dans les versions haut de gamme, l’écran tactile central de 17,1 pouces peut pivoter de la position verticale à horizontale en mode Lounge, et tous les sièges peuvent s’ajuster pour, par exemple, visionner un film.

Comme on l’expliquait, il y a quelques jours, Fisker proposera deux options de batterie. L’une offrant une autonomie de 320 km (selon le cycle WLTP) pour une utilisation plus quotidienne et l’autre, conçue pour de plus longs trajets, promettant jusqu’à 560 km toujours sur le cycle d’homologation WLTP.

Dès 32 900 euros

La promesse est alléchante, d’autant plus que le prix de départ en Europe est fixé à 32 900 euros, avant tout bonus écologique. Mais ici se trouve le hic…

Contrairement à son prédécesseur, l’Ocean, qui était fabriqué à Graz, en Autriche, Fisker a choisi de produire la Pear aux États-Unis, en partenariat avec Foxconn. Ce choix pourrait avoir des conséquences financières pour les clients français. En effet, avec l’introduction du score environnemental en 2024, la Pear pourrait ne pas être éligible au bonus écologique en France.

Cette décision pourrait limiter l’attractivité du véhicule sur le marché français, malgré son prix initial compétitif. Reste à voir si les caractéristiques innovantes de la Pear suffiront à convaincre les consommateurs français de passer outre cette absence de bonus.

Ce modèle Pear est annoncé à partir de mi-2025 en Europe, et il est à noter que le communiqué de presse ne mentionne actuellement que l’Allemagne en ce qui concerne la disponibilité et les tarifs.

