Alors que le constructeur américain Fisker connaît de grosses difficultés financières, son SUV électrique Ocean vendu en France est sous le feu des critiques. En cause, des soucis électroniques et le sentiment d'une voiture qui ne serait tout simplement pas terminée. Et tout cela malgré la grosse mise à jour qui vient d'arriver.

Si vous ne connaissez pas Fisker, il s’agit d’une jeune marque américaine, fondée en 2016 par le designer danois Henrik Fisker. Ce dernier avait précédemment créé Fisker Automotive, qui avait déjà fait faillite en 2013.

Un SUV grandement critiqué

Et voilà que la situation se reproduit pour l’homme d’affaires basé à Los Angeles. Le constructeur serait tout bonnement au bord du dépôt de bilan, alors que les finances sont au plus bas. Les ventes de sa première voiture, le SUV Ocean sont très décevantes, puisque seulement quelques dizaines d’exemplaires ont été livrés en France depuis l’été dernier. Selon le communiqué de la marque, « les ressources actuelles de Fisker sont insuffisantes pour tenir les 12 prochains mois« .

Et malheureusement, ce ne sont pas les ventes du SUV électrique, rival de la Tesla Model Y, qui devraient y faire grand-chose. Bien au contraire. Car les avis sont très tranchés sur ce nouvel arrivant, que nous avions pu tester quelques mois plus tôt. Ce dernier, qui affiche une autonomie très impressionnante possède de nombreux défauts rédhibitoires. Nous ne sommes pas les seuls à en avoir fait une critique assez acerbe, bien au contraire.

Et pour cause, le média américain Consumers Reports a également pu prendre le volant du SUV électrique, et on ne peut pas dire que les journalistes aient été enchantés de ce qu’ils ont essayé. Ces derniers expliquent sans prendre de pincettes que la voiture était « bizarrement réglée« , et qu’il fallait par exemple appuyer très fort sur l’accélérateur pour qu’il se passe enfin quelque chose. Mais ce n’est pas le seul élément qui pose problème, bien au contraire.

Les journalistes expliquent que le confort de conduite est « à la fois nauséabond et choquant« . L’un des essayeurs a même qualifié ce dernier comme « le pire des deux mondes« . Voilà qui devrait encore donner un coup de massue à Fisker, qui a même été contraint de mettre sa production en pause, pour garder de la trésorerie. Et ces avis ne devraient malheureusement pas l’aider à reprendre le contrôle de la situation, bien au contraire.

Des soucis logiciels

Il faut savoir que l’exemplaire du Fisker Ocean qui a été testé par les essayeurs était équipé de la dernière version du logiciel embarqué, contrairement à celui testé par le youtubeur MKBHD. Ce dernier n’avait pas été tendre non plus avec la voiture, expliquant qu’il s’agissait de la pire qu’il n’ait jamais testé. Mais la mise à jour semble en fait être très insuffisante. En effet, les journalistes de Consumers Reports ont également notés de nombreux soucis logiciels.

Outre la connectivité Bluetooth défaillante, de nombreuses aides à la conduite étaient manquantes, comme le régulateur de vitesse adaptatif. Certaines ont simplement fonctionné une fois puis ont disparu, comme le détecteur d’angles morts. Autant de soucis qui dissuadent les clients, alors que la voiture démarre à 43 990 euros, soit moins cher qu’une Tesla Model Y.

Consumers Reports signale également que les frais de livraisons font partie des plus élevés du marché, puisque la marque demande pas moins de 2 438 dollars. Sans parler du fait que l’exemplaire qui a été reçu par les journalistes était en plus légèrement abimé et que le constructeur ne l’a pas signalé. Cependant, ce dernier veut rassurer les clients et ses investisseurs, en expliquant envisager un partenariat avec un grand constructeur…