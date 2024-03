Ce constructeur de voitures électriques met en pause sa production pour éviter la faillite

Fisker, une marque américaine de voitures électriques, est en difficulté financière et a décidé de mettre en pause sa production pendant six semaines.

La situation financière de Fisker, une marque américaine de voitures électriques vendue en France, est plus que fragile. À l’occasion de la publication des résultats 2023, des suppressions de postes ont été annoncées et le fondateur de la marque avait même prévenu que la faillite pourrait avoir lieu dans les 12 prochains mois. Pour éviter une éventuelle faillite, Fisker a décidé de mettre en pause sa production pendant six semaines à compter du 18 mars.

Les difficultés de Fisker ne se limitent pas à sa situation financière. La marque a également été critiquée pour la qualité de son logiciel et de son système d’assistance à la conduite.

MKBHD, la plus grosse chaîne tech sur YouTube, a commenté après son essai du Fisker Ocean : « C’est probablement le pire logiciel dans n’importe quelle voiture que j’ai jamais testée. » Les mots sont durs, mais reflètent une réalité frustrante pour les utilisateurs : « Le système d’assistance à la conduite est à la fois le pire et le plus dangereux que j’ai jamais utilisé. ».

Fisker assure d’ailleurs qu’une importante mise à jour 2.0 a commencé à être déployée, cette dernière devrait corriger une partie des bugs. Concernant la lenteur de l’infodivertissement, Fisker nous expliquait lors de l’essai de l’Ocean que malheureusement, cela était dû à l’infrastructure logicielle, avec le logiciel du partenaire Magna.

Un partenariat potentiel avec Nissan

Fisker a engagé des cabinets d’experts et d’avocats pour préparer un dossier de dépôt de bilan. Cependant, la marque américaine a également vendu de nouvelles obligations convertibles, d’un montant allant jusqu’à 150 millions de dollars, au fonds d’investissement polonais CVI Investment, fournissant ainsi de l’argent frais.

Fisker mentionne également dans son communiqué de presse qu’elle discute avec un « grand constructeur automobile » d’une éventuelle transaction, qui impliquerait un investissement dans Fisker et « le développement conjoint d’une ou plusieurs plateformes de véhicules électriques et une fabrication en Amérique du Nord ». Selon les rumeurs, il s’agirait de Nissan.

Une production limitée et une stratégie de sous-traitance couteuse

Fisker ne vend actuellement que le SUV électrique Ocean et ne dispose pas de ses propres installations de production. La marque souhaite être une entreprise de conception et de développement Lean et s’est associée au constructeur sous contrat Foxconn pour la petite voiture Pear déjà annoncée.

L’Ocean est construit chez Magna à Graz en Autriche, et Fisker affirme avoir produit 1 000 Fisker Ocean en 2024 jusqu’au 15 mars, livrant « environ 1 300 exemplaires dans le monde au cours de la même période ». De plus, elle dispose d’un inventaire d’environ 4 700 Fisker Ocean, dont ceux déjà produits en 2023.