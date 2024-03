La faillite semble se préparer pour cette marque de voitures électriques vendue en France

On savait que Fisker, une marque américaine de voitures électriques, était dans une passe difficile. Cela semble se confirmer, puisque la marque aurait engagé des cabinets en vue de la préparation d'un dépôt de bilan.

Le monde de la voiture électrique peut parfois être cruel. Beaucoup de nouveaux constructeurs s’y cassent les dents, et Fisker fait malheureusement partie du lot.

À l’occasion de la publication des résultats 2023, nous avions appris que la situation de la marque américaine était plus que fragile : des suppressions de postes sont prévues, et son fondateur avait même prévenu que la faillite pourrait avoir lieu dans les 12 prochains mois. Fisker semble d’ailleurs s’y préparer, comme nous le relate le Wall Street Journal.

Un dossier en préparation

Le journal, citant des sources « proches du dossier », annonce en effet que des cabinets d’experts et d’avocats auraient été engagés par Fisker pour préparer un dossier de dépôt de bilan.

La marque, mise à mal par le lancement raté de sa première voiture électrique, le SUV Ocean, semble donc se préparer au pire. Reste à savoir si ce dépôt de bilan peut être évité.

Des raisons d’espérer ?

Tout n’est pas perdu pour la marque américaine, dont les premiers exemplaires de l’Ocean sont récemment arrivés en France. On sait que Fisker est en pourparlers avec « un grand constructeur automobile », qui s’avérerait être Nissan.

Cette dernière pourrait investir dans Fisker, en échange d’un accès au pick-up Alaska en cours de développement. D’autres modèles sont également dans les cartons, comme la compacte Pear, plus compacte et accessible, et l’hypersportive Ronin.

Bref, une situation loin d’être confortable pour la marque et ses employés. Nous vous tiendrons informés des évolutions de cette marque, pourtant prometteuse.