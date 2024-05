La fin d’un rêve électrique, ce constructeur abandonne ses clients et leurs voitures électriques

Il y a encore quelques mois, Fisker était considéré comme l'un des constructeurs automobiles les plus prometteurs de la nouvelle génération de voitures électriques. Mais aujourd'hui, l'entreprise est en faillite et ne peut plus assurer le support client et la maintenance de ses véhicules.

Il est à la fois effrayant et captivant de voir un constructeur automobile disparaître, car cela montre à quel point l’industrie automobile est en train de changer et à quel point il est difficile de réussir dans ce secteur.

Fisker, constructeur américain de voitures électriques, est en train de faire faillite. L’entreprise n’a plus d’argent et les discussions avec des repreneurs potentiels semblent compliquées. Cette situation a des conséquences directes pour les salariés et les clients de Fisker, qui doivent maintenant faire face à l’arrêt de l’assistance routière et de la maintenance de leurs véhicules.

Mais comment en est-on arrivé là ? Pourquoi Fisker, qui était considéré comme l’un des constructeurs automobiles les plus prometteurs de la nouvelle génération de voitures électriques, se retrouve-t-il aujourd’hui en faillite ?

N’achetez plus la Fisker Ocean

La Fisker Ocean aurait pu être la voiture de l’année. Avec sa fiche technique très alléchante et son excellent rapport qualité / autonomie / prix. À tel point qu’elle n’avait rien à envier (ou presque), sur le papier, à la Tesla Model Y. La voiture la plus vendue de l’année 2023 toutes motorisations confondues. Oui, mais ça, c’était en théorie. En pratique, comme nous l’avons vu lors de nos deux essais (à l’été 2023 puis en début 2024), la voiture souffrait de bugs très gênants.

Ces bugs ne sont finalement rien face à la situation dans laquelle se trouve Fisker, l’entreprise d’Henrik Fisker. On savait que la faillite approchait à grands pas pour l’entreprise américaine qui vend ses voitures électriques en Europe, et notamment en France.

Des conséquences graves

Les conséquences de la faillite de Fisker sont désastreuses pour les salariés et les clients de l’entreprise. Les premiers vont perdre leur emploi. Les seconds, quant à eux, se retrouvent avec des voitures électriques qui ne sont plus couvertes par l’assistance routière et la maintenance de Fisker. Fisker vient d’informer ses clients : c’est terminé dès partir du 4 mai 2024.

Tout d’abord, les clients ne bénéficient plus de l’assistance routière et de la maintenance de Fisker, ce qui signifie qu’ils devront payer de leur poche pour réparer et entretenir leur véhicule. Cela peut être très coûteux, en particulier si des problèmes de production ou de qualité surviennent.

Ensuite, la valeur de revente de la Fisker Ocean risque de chuter considérablement. Cela signifie que les propriétaires auront du mal à revendre leur voiture à un prix raisonnable, ce qui peut être un problème s’ils souhaitent s’en séparer.

Enfin, il y a un risque que les pièces détachées pour la Fisker Ocean deviennent rares et difficiles à trouver, en particulier si l’entreprise ne parvient pas à trouver un repreneur. Cela peut rendre la réparation et l’entretien de la voiture encore plus difficiles et coûteux.