50 000 $ de remise pour repousser la faillite : les voitures électriques Fisker n’ont jamais été aussi abordables

Au bord de la faillite, le constructeur américain Fisker refuse de s’avouer vaincu. Après avoir fait chuter le prix de son Ocean en Europe, la firme brade son SUV électrique pour ses employés aux États-Unis. Un cadeau, vraiment ?

Fondée en 2016 par le designer et homme d’affaires suédois Henrik Fisker, la firme éponyme n’est pas vraiment au mieux de sa forme. Et pour cause, elle est même au bord de la faillite.

Une nouvelle remise

Pour mémoire, l’entreprise ne commercialise pour le moment qu’un seul modèle en grande série, à savoir l’Ocean. Un SUV électrique qui peine à convaincre, et qui a a récemment été très fortement critiqué par un youtubeur américain. Nous avions de notre côté testé ce nouvel arrivant, et nous avions nous aussi été peu convaincus par ses prestations encore incomplètes. Et malheureusement, cela ne devrait pas s’améliorer, puisque la firme est à deux doigts de déposer le bilan une bonne fois pour toutes.

La production a en effet été définitivement stoppée au mois de mai, tandis que Fisker se retrouve avec de nombreux stocks sur les bras. C’est notamment pour les écouler qu’il a réduit drastiquement le prix de son véhicule, jusqu’à 21 000 euros en France. Mais cela ne suffit pas. À tel point que le constructeur a fait le choix de jouer une autre carte. Le site américain Carscoops nous indique que ce dernier a décidé de permettre à ses salariés d’acheter un exemplaire pour seulement 20 000 dollars.

Ce qui équivaut à environ 18 500 euros selon le taux de change actuel. Sur le papier, cela aurait pu être intéressant, si seulement la firme n’avait pas stoppé d’assurer le support et la maintenance de ses véhicules. Ainsi, les clients se retrouvent le bec dans l’eau, livrés à eux-mêmes avec une voiture qui n’est en plus pas forcément réputée pour sa grande fiabilité. Autant dire que peu d’employés de la marque devraient être intéressés par cette offre, qui n’est pas vraiment une affaire.

D’autant plus qu’ils sont déjà très nombreux à avoir décidé de quitter le navire, en raison de la situation chaotique de l’entreprise. Pas sûr donc qu’ils soient prêts à acheter l’une de ses voitures de sitôt. Et ce même si la remise atteint quasiment les 50 000 dollars, selon le modèle. Car plusieurs versions sont proposées pour le SUV, à savoir Ocean One, Extreme et Ultra. La version de base démarre normalement à partir de 52 999 dollars aux États-Unis.

Une offre très courte

Officiellement, cette offre n’a pas été rendue publique par le constructeur, qui fait profil bas depuis plusieurs mois. C’est sur Reddit qu’un internaute a posté une capture d’écran du mail interne qui a été envoyé aux employés. Ce dernier indique que les potentiels intéressés avaient jusqu’au 5 juin seulement pour se manifester. Ce qui laisse peu de temps pour se décider sur un achat aussi important, même si tout porte à croire que ça ne devrait pas vraiment se bousculer au portillon.

Tout en bas, le constructeur précise qu’il poursuit encore ses activités et qu’il continue de répondre à ses obligations face à ses clients. Étonnant, puisqu’en France, un message sur son site indique qu’il n’est plus en mesure de garantir le fonctionnement de l’assistance routière ainsi que de la garantie. D’ailleurs, un peu plus bas, Fisker indique qu’il n’y a pas d’assurance que « la garantie soit encore disponible à l’avenir », de même que pour « les services, les pièces et ou les mises à jour du logiciel ».

Autant dire que le constructeur américain traverse une période très difficile, tandis que les discussions avec Nissan en vue d’un rachat n’ont finalement pas abouti. Actuellement, Fisker se retrouve avec pas moins de 3,5 millions de dollars d’impayés, alors que la gestion financière de l’entreprise serait réputée pour être très chaotique, et ce depuis plusieurs années déjà.