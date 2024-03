Ce constructeur de voitures électriques brade ses prix : une aubaine ou un piège ?

Le constructeur de voitures électriques Fisker traverse actuellement une zone de turbulences, mais propose des remises alléchantes sur son SUV Ocean. Faut-il saisir cette opportunité ou craindre le pire ?

Si vous n’avez pas suivi l’histoire de Fisker, voici un bref résumé. Fondée par le célèbre designer automobile Henrik Fisker, l’entreprise a lancé son premier SUV électrique, l’Ocean, et a déjà annoncé ses futurs véhicules : Pearl, un petit SUV, ainsi qu’un pickup et une berline sportive.

Cependant, Fisker est aujourd’hui en grande difficulté financière. La production est à l’arrêt, la cotation en bourse a été suspendue et Fisker a été radié de la bourse de New York (NYSE). De plus, le potentiel sauveur, Nissan, ne viendra finalement pas à la rescousse. La situation est critique.

Des rabais exceptionnels sur le Fisker Ocean

Contre toute attente, le Fisker Ocean, commercialisé en France, bénéficie d’une importante remise.

Fisker a baissé les prix de plusieurs milliers de dollars, avec des réductions allant de 14 à 24 000 dollars. De plus, certains modèles Ocean de l’inventaire existant sont livrés avec jusqu’à 7 000 $ d’équipements supplémentaires, même avec les prix réduits.

Faut-il craquer pour un Fisker Ocean ?

La question est légitime, mais la réponse n’est pas simple. D’un côté, il s’agit d’un véhicule qui coûte tout de même 40 000 dollars. De l’autre, Fisker est au bord de la faillite, ce qui représente un énorme risque pour les potentiels acheteurs.

Les risques potentiels

Le principal problème est le risque de fiabilité. En cas de défaillance, qui prendra en charge la réparation ? De plus, la question des pièces détachées en cas de collision se pose. Existe-t-il un inventaire solide ? Si oui, qui les détiendra après la faillite ?

Autre point d’inquiétude : les dimensions imposantes du véhicule, plus grand qu’un Model Y, et les problèmes signalés concernant l’infodivertissement, avec des bugs et des lenteurs.

Des opportunités malgré tout

Malgré ces risques, il existe des opportunités. Pour ceux qui sont prêts à rouler jusqu’à ce que la voiture ne puisse plus rouler, il est possible de revendre les pièces, notamment celles liées au stockage d’énergie domestique et au recyclage des métaux bruts. Précisons aussi que Fisker peut encore être sauvé.