20 000 voitures électriques de Hertz sont vendues pour faire place à des voitures thermiques

Acheter une Tesla Model 3 à 17 800 dollars ? C'est possible grâce à Hertz. Hertz se sépare de 20 000 voitures électriques pour les remplacer par des voitures thermiques.

On assiste à un virage surprenant. Hertz et Sixt, deux mastodontes du secteur de la location, font marche arrière avec la voiture électrique.

En résumé, après s’être rués sur des Tesla, et d’autres marques de voitures électriques, ils revoient leur stratégie. Pourquoi ? Tout part d’une décision de Tesla en 2023 de baisser ses prix, ce qui a chamboulé les prix sur le marché et, par ricochet, la valeur résiduelle des voitures. C’est un paramètre essentiel pour les loueurs. De plus, les coûts de réparation seraient plus élevés que prévu.

Le business des entreprises comme Hertz et Sixt, c’est simple : acheter des voitures neuves, les louer, puis les revendre d’occasion après quelques années. Mais, le nerf de la guerre, c’est la valeur résiduelle de ces voitures. Si une voiture se déprécie trop vite, ce n’est plus financièrement intéressant. Même chose si les frais d’entretien et de réparation sont trop élevés.

Hertz dit bye-bye à 20 000 voitures électriques

Du coup, Hertz dit bye-bye à 20 000 voitures électriques, dont beaucoup de Tesla, et bonjour aux thermiques.

Aux États-Unis, vous pouvez maintenant acheter des Tesla Model 3 Propulsion à 17 800 dollars (environ 15 800 euros) sur le site de Hertz, avec environ 60 000 km et plus au compteur. Tesla, qui en vend 700 actuellement, surtout des Model 3 et Model Y. Au total, un tiers de leur flotte voiture électrique sera vendu.

Cette décision, Hertz la justifie par les frais de réparation des voitures électriques, qui pèsent lourd, surtout après des accidents. Leur dernier rapport financier le dit clairement : ces frais justifient la réduction drastique de leur parc de voitures électriques. Et, avec l’argent récupéré, ils prévoient de réinvestir dans des voitures thermiques, un comble.

Dans un document à la SEC, Hertz explique que cette manœuvre devrait mieux coller à la demande future en voiture électrique. Déjà en octobre 2023, ils avaient annoncé lever le pied sur l’électrification de leur flotte.

Leur PDG, Stephen Scherr, avait même déclaré que les VE coûtaient à Hertz « presque le double » en réparation par rapport à un véhicule thermique standard. Cela pose sérieusement question sur l’intégration des voiture électrique dans le secteur de la location et sur l’avenir de l’électrification dans ce business. Mais, évidemment, les loueurs vont continuer à électrifier leur flotte. Hertz a signé un gros contrat avec Polestar, du groupe chinois Geely.