Hertz continue de se débarrasser de ses voitures électriques, 10 000 modèles à vendre

La société de location Hertz se débarrasse de 10 000 voitures électriques supplémentaires, et notamment des Tesla. En cause, la trop forte dépréciation des modèles d’occasion, qui fait perdre de l’argent à la société. Sans parler des coûts de réparation très élevés.

Avec pas moins de 17 % de parts de marché en France au mois d’avril, la voiture électrique continue tout doucement sa progression chez nous. Cependant, les ventes ont tendance à stagner légèrement, en raison de la baisse du bonus écologique, entre autres. Mais nous sommes loin des chiffres alarmants dévoilés quelques semaines plus tôt à l’échelle européenne.

10 000 voitures en moins

Cette motorisation est réputée pour présenter de nombreux avantages par rapport à une auto thermique classique. Outre les économies de carburant, il faut également prendre en compte les coûts d’entretien réduits, sans parler de l’assurance qui est aussi plus intéressante. Rouler en électrique revient nettement moins cher qu’en thermique, malgré la hausse du prix de l’électricité. Mais ce n’est pas forcément la même réalité pour les professionnels, et notamment les entreprises spécialisées dans la location de voitures, comme le confirme la firme américaine Hertz.

En début d’année 2022, cette dernière avait passé commande pour 65 000 Polestar 2 pour sa flotte, d’abord aux États-Unis puis dans le monde entier. Et pour cause, l’entreprise avait voulu verdir massivement son offre pour les clients. Mais depuis le mois de janvier dernier, elle revient finalement sur sa décision. C’est ainsi qu’elle a décidé de vendre pas moins de 20 000 de ses Tesla Model 3, afin de les remplacer par des autos thermiques. Cela s’est aussi poursuivi au mois de février, puisque Hertz a aussi revendu une partie de ses Polestar.

Et ce n’est pas encore terminé. En effet, le site américain Autoweek nous informe que la société de location va revendre pas moins de 10 000 voitures électriques supplémentaires au cours des prochaines semaines. Une aubaine pour les automobilistes qui cherchent à se procurer une auto d’occasion pour un prix relativement abordable. Au total, Hertz va se débarrasser d’environ 30 000 autos au cours de l’année, alors que chacune de ces dernières lui auraient fait perdre plus de 392 dollars lors du premier trimestre. Mais quelle est la raison ?

En fait, si la société fait machine arrière sur la voiture électrique, c’est avant tout en raison de la très forte dépréciation à la revente. C’est pour cela que Hertz s’en sépare prématurément, afin d’éviter de perdre trop d’argent si elle attend encore. L’entreprise récupère en général beaucoup d’argent sur la revente de ses voitures d’occasion, or, ici ce n’est pas du tout le cas avec ses modèles électriques, et elle perd même de grosses sommes d’argent. Et l’explication se trouve dans les coûts d’entretien, jugés bien trop élevés.

Des coûts trop importants à assumer

S’il est prouvé qu’entretenir une voiture électrique coûte moins cher pour les particuliers, ce n’est pas tout à fait la même chose pour les entreprises, qui possèdent de très grandes flottes de véhicules. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles cette motorisation a encore du mal à s’imposer dans les sociétés, comme nous l’évoquions dans un précédent article. Si réparer une voiture électrique est en général moins cher qu’une auto thermique, ou à peine 2 % plus onéreux, il existe tout de même une exception. Et vous vous en doutez bien, c’est chez Tesla qu’elle se trouve.

Il faut compter pas moins de 5 552 dollars en moyenne, contre 4 474 pour n’importe quelle autre marque. Une sacrée différence, que l’on doit aux nombreuses technologies embarquées, mais aussi au fait que la batterie soit intégrée dans le châssis. Ce qui pose également un gros problème en cas d’accident, puisque le véhicule peut parfois être envoyé à la casse même à la suite d’un petit accrochage, car il est impossible de vérifier l’état de l’accumulateur. Or, il faut savoir que ce dernier représente pas moins de 40 % du coût total d’une voiture électrique.

Et ce n’est malheureusement pas tout, car le prix des réparations pourrait encore continuer à augmenter, en raison des évolutions technologiques. Qui dit réparation plus chère, dit aussi assurance en hausse. Surtout pour des entreprises possédant des flottes aussi grandes. Car pour un particulier qui ne possède qu’une voiture électrique, le problème est évidemment nettement moins perceptible, d’autant plus que la couverture reste moins chère.