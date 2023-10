Assurer une voiture électrique pourrait coûter plus cher en 2024 : voici pourquoi

Si rouler en voiture électrique est généralement plus intéressant sur le plan financier, cela pourrait ne plus être autant le cas en 2024. En effet, le prix de l’assurance pourrait grimper dès l’an prochain, en raison de la suppression d’une aide gouvernementale méconnue.

On le sait, acheter une voiture électrique coûte aujourd’hui plus cher qu’une auto thermique équivalente. Cependant, cela sera de moins en moins une réalité, alors que le prix du lithium continue de chuter et que certains experts annoncent une parité d’ici à la fin de la décennie.

Un prix en hausse

Si le prix à l’achat est encore un sujet de crainte de la part des automobilistes, il faut également prendre en compte un autre élément. Il s’agit du coût à l’usage, qui comprend l’entretien, l’assurance ou encore le carburant, entre autres. Et dans ce cas, la voiture électrique sort largement gagnante, et ce malgré la hausse du prix de l’électricité.

Une nouvelle rassurante pour tous ceux qui voudraient sauter le pas. D’autant plus que l’on sait qu’assurer une voiture zéro-émission (à l’échappement) est en général moins cher que pour un véhicule thermique équivalent. Sauf pour les possesseurs de Tesla, en raison du prix à l’achat plus élevé. Ce qui devrait changer après les fortes baisses opérées par le constructeur depuis le début de l’année.

Et pour cause, le taux d’accident serait inférieur avec les voitures électriques, tandis qu’une étude de DS Automobiles expliquait que rouler avec ce type de motorisation serait moins stressant. Cependant, il se pourrait que l’avantage financier sur le coût de l’assurance pour ces autos vive ses derniers instants. C’est ce qu’explique le comparateur en ligne Assurland dans son dernier communiqué.

Ce dernier nous indique que les cotisations devraient grimper de 3,5 à 4 % en moyenne l’année prochaine, toutes motorisations confondues. Mais la hausse devrait sans doute être plus forte pour les électriques, en raison de la suppression d’un petit avantage financier non négligeable mis en place par le gouvernement pour les acheteurs optant pour ce type de motorisation jugée plus propre.

La fin d’un cadeau

Il faut savoir que tous ceux qui paient une assurance sont sujets à la TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances), qui finance divers fonds de solidarité ainsi que les services départementaux de secours. Cette dernière concerne tous les contrats, que ce soit pour l’habitation ou l’automobile. Il existe cependant une exception pour les propriétaires de voitures électriques.

Et pour cause, ceux qui ont acheté un tel véhicule entre 2021 et 2023 sont exonérés de cette taxe, qui représente 33 % sur la responsabilité civile et 18 % sur les garanties dommages. Autant dire que ce petit cadeau permet de faire de belles économies. Ainsi, le coût moyen d’une assurance pour une voiture électrique est de 562 euros contre 622 euros pour un véhicule essence.

Il se pourrait que le gouvernement mette fin à cet avantage financier, tandis qu’il souhaite serrer de plus en plus la vis à mesure que les ventes de voitures électriques décollent. C’est dans ce contexte que le bonus écologique sera révisé l’an prochain avec des conditions d’accès durcies. Cependant, la suppression de l’exonération de la TSCA n’a pas encore été confirmée par l’exécutif pour le moment.

Par ailleurs, le prix de l’assurance pourrait aussi grimper pour les voitures électriques, en raison de leurs matériaux plus coûteux et de leurs nombreuses technologies. Sans parler de la réparabilité, qui serait inférieure, notamment à cause des batteries. En effet, en cas de choc, même léger, un véhicule de ce type peut directement être envoyé à la casse car il est impossible d’évaluer les dégâts sur l’accumulateur.