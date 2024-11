Tesla offre la recharge gratuite

Alors que le marché européen ralentit, Tesla dégaine une offre pour son Model Y.

Tesla Model Y

Voilà, un an de Supercharge gratuite pour tout achat d’une Model Y neuve. C’est la nouvelle offre généreuse qui s’inscrit dans une stratégie commerciale plus large, alors que le constructeur fait face à des problèmes de croissance en Europe.

Une offre alléchante aux conditions précises

L’annonce a de quoi séduire : Tesla offre une année complète de recharge gratuite sur son réseau de Superchargeurs pour toute acquisition d’une Model Y neuve. Cette promotion, lancée le 8 novembre, court jusqu’à la fin de l’année 2024.

Cependant, les conditions sont strictes : seuls les véhicules neufs et les premières immatriculations sont éligibles, excluant d’emblée le marché de l’occasion, même certifié Tesla.

Cette offre s’ajoute au « bonus Tesla » de 4 000 € déjà en place sur les Model Y Propulsion en stock, et le bonus écologique évidemment, ce qui crée un package promotionnel particulièrement attractif.

Derrière cette apparente générosité se cachent plusieurs enjeux stratégiques. En premier lieu, Tesla fait face à un ralentissement de ses ventes en Europe. Le constructeur américain, habitué à une croissance explosive, doit désormais composer avec une concurrence plus importante, notamment des constructeurs chinois qui proposent des voitures électriques de plus en plus compétitives en Europe, comme BYD et Xpeng.

La multiplication des offres promotionnelles n’est pas anodine : elle pourrait aussi signaler l’arrivée prochaine d’un « refresh » du Model Y. Tesla a l’habitude de multiplier les offres attractives pour écouler ses stocks avant le lancement d’une version mise à jour de ses modèles.