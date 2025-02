Enorme baisse de prix pour les excellentes motos électriques Zero Motorcycles mais il va falloir faire vite

Ce sont encore les soldes pour quelques jours, mais l’excellente marque de motos électriques Zero s’y met seulement maintenant. Certaines de ses motos électriques peuvent bénéficier de réductions allant jusqu’à 6 000 euros.

La marque californienne Zero est l’un des leaders de la moto électrique. Sa gamme s’étend de la petite motocross électrique éligible au permis AM à la sportive électrique accessible avec le permis A. Afin d’écouler ses stocks, Zero propose d’importantes remises sur ses motos électriques des années précédentes.

Jusqu’à 6 000 euros de remise

Dans un communiqué de presse, Zero Motorcycles annonce une campagne de remise valable jusqu’à la fin du mois de mars 2025. Ainsi, le trail électrique Zero DS/DSR, offrant une autonomie maximale de 288 km pour 18 555 €, voit son prix baisser de 6 000 euros pour les modèles de 2022 et antérieurs.

Les roadsters Zero S, SR et SR/F, offrant une autonomie allant jusqu’à 272 km en ville, bénéficient également d’une remise de 6 000 euros, à soustraire du prix d’entrée de gamme fixé à 17 545 € pour la S.

La sportive SR/S, vendue 23 595 euros et offrant une autonomie de 275 km en ville, voit également son prix baisser de 6 000 euros pour les modèles de l’année 2022.

Les modèles 2023 des Zero DS, DSR, DSR/X, S, SR, SR/F et SR/S profitent quant à eux d’une réduction de 5 000 euros.

Les deux équivalents 125 cm³ (11 kW) de la gamme Zero, les FXE et FX, voient leurs prix baisser de 3 000 euros, toutes versions confondues.

L’offre est disponible chez les concessionnaires distribuant la marque Zero, sur des modèles en stock ou commandés avant le 31 mars 2025.