Le leader des motos électriques dégaine un modèle baroudeur exclusif à la France

L'américain Zero Motorcycles a dévoilé une série spéciale suréquipée et hyper lookée de son trail électrique DSR/X. Petite spécificité : il n'est vendu qu'en France !

De la moto urbaine à la super sportive en passant par le roadster, Zero Motorcycles est sans doute le premier constructeur de motos électriques à offrir une palette de modèles aussi large. Sans oublier évidemment le trail, puisque c’est de lui dont il est question aujourd’hui. Vous l’aurez compris, le constructeur californien n’a pas peur de faire sortir ses deux roues de la sphère urbaine, notamment grâce à une autonomie qui flirte avec les 300 km sur certains modèles.

Sortir de la ville c’est justement tout ce pour quoi la DSR/X a été pensée puisqu’il s’agit d’une trail à vocation aventurière. Et comme si son look surélevé et caréné ne suffisait pas, voici que Zero Motorcycles a présenté une version encore un peu plus méchante (et pratique !) de son modèle, une série spéciale baptisée Black Forest Edition.

Cette référence à la Forêt-Noire, pas le gâteau mais la région montagneuse juste de l’autre côté de la frontière franco-allemande, n’est pas réservée à nos voisins allemands mais bel et bien à la France ! Quand on voit son look et son équipement, elle va faire des jaloux dans le reste du monde.

Grand méchant look

En réalité, ce n’est pas la première fois que cette édition limitée s’invite dans la gamme de la firme californienne. L’ancienne DSR avait déjà eu droit en 2018 à un tel traitement. Mais il faut bien avouer que le look de la première version du modèle collait beaucoup moins qu’au modèle actuel. Alors en quoi consiste cette série spéciale ?

Pour se donner encore un peu plus un look d’aventurière, la DSR/X Black Forest Edition se dote d’un équipement haut de gamme qui aidera à voyager encore plus loin. Ou juste à parfaire votre look d’aventurier des villes. Au menu de cette moto qui se présente exclusivement dans une livrée noir satiné, des jantes à rayons de type tubes, un pare-brise touring, une selle premium, des feux de brouillard additionnels ou encore, ce qui se voit le plus, l’ensemble de bagages valises sur les côtés et le top-case.

C’est moins voyant, mais à tout ça on ajoute encore des repose-pieds crantés, une béquille centrale, des clignotants LED fumés, un sabot moteur et des crashbars de protection. Une housse pour la moto et une boîte cadeaux avec des accessoires viennent parfaire le tout.

Et pour quelques euros de plus…

Côté mécanique, la fiche technique de la moto électrique DSR/X reste inchangée sur cette édition spéciale Black Forest. On retrouve le moteur Z-Froce 75-10X qui développe ici pas moins de 100 chevaux (75 kW) pour un couple de 229 Nm. La vitesse maximale est limitée à 180 km/h.

Pour ce qui est de la batterie, elle développe 17,3 kW de capacité maximale (15,1 kWh en nominal). De quoi proposer une autonomie de 288 km sur un cycle urbain, et 172 km sur un cycle ville/autoroute à une vitesse moyenne de 113 km/h. Le chargeur intégré de 6,6 kW permet de recharger en 1h36 100 % de la batterie, et 95 % en 66 minutes.

Si vous connaissez un tant soit peu Zero Motorcycles, vous savez que les motos proposées ne sont pas franchement bon marché. Et si la DSR/X débute à 23 695 euros, cette version Black Forest Edition est facturée elle à 26 720 euros. Soit un peu plus de 3000 euros en plus. C’est le prix à débourser pour jouer les baroudeurs sur cette version qui pour le moment n’est proposée que sur notre marché français.