Zero Motorcycles : on ne peut que se délecter devant sa nouvelle moto électrique

La marque américaine de moto électrique Zero Motorcycles a présenté un sublime concept bike, une série spéciale baroudeuse et toute sa gamme au grand complet lors du plus gros salon Européen de la moto (EICMA) à Milan qui a accueilli pas moins de 563 800 visiteurs. La bonne nouvelle, c'est que le prix des modèles 2024 diminue en France. On vous emmène avec nous !

Cette année, au salon de la moto de Milan, la progression du nombre de constructeurs de deux roues électriques était nette. Près de 25 % des motos exposées carburaient aux électrons. Il était donc logique que Zero Motorcycles s’offre une place de choix. Pourquoi ? « Car nous sommes les dinosaures de la catégorie puisque Zéro existe depuis 2006 » explique le country manager France François Bestel.

Avec une dizaine de motos exposées sur son stand, la marque américaine présentait non seulement l’ensemble de sa gamme remaniée cette année, mais aussi le très applaudi concept bike, le SR-X, et la nouvelle série spéciale Black Forest du gros trail DSR/X. Une démonstration de force qui avait de quoi faire oublier l’absence des constructeurs plus récemment passés à l’électrique : BMW depuis 2014 avec ses scooters ou encore Harley Davidson et sa LiveWire (2019).

Le SR-X, un concept bike que l’on reverra bientôt

Commençons par les beaux concepts blanc SR-X, une moto sportive futuriste au carénage épuré sur la base de la SR/S. Cette splendeur tout droit sortie de l’imagination du studio Huge Design à San Francisco pourrait très bien figurer au générique d’un film de science-fiction. « Cette moto a suscité un vif intérêt du public, on nous demandait tout le temps quand elle sera commercialisée », jubile François Bestel avant de doucher nos espoirs.

Source : Alexandre Lazerges Source : Alexandre Lazerges

« A priori, elle ne sera pas produite dans un avenir proche parce qu’elle ne peut pas être homologuée telle quelle, le joli feu avant n’est qu’une simple idée pas encore industrialisée, et surtout il n’y a pas de clignotants ni de rétros ». Mais il ne faut jamais dire jamais, d’autant que la dernière fois que le studio Huge Design a imaginé un concept bike autour de la petite moto ZF, l’ancien équivalent 125 cm3 de la marque, cela a justement donné naissance à la version FXE typée supermotard, l’entrée de gamme actuelle chez Zero Motorcycles.

Donc, croisons les doigts pour qu’elle soit produite, et pour patienter, cette moto concept SR-X devrait refaire une apparition lors du prochain Salon du 2 Roues de Lyon du 7 au 10 mars 2024.

La Black Forest, une série spéciale grand raid

En attendant, il est déjà possible de commander la moto qui trônait juste à côté de la SR-X sur le stand : la nouvelle édition de la série spéciale DSR/X Black Forest. Cette évolution grand raid du trail haut de gamme de Zero Motorcycles offre un pare-brise plus haut, des protège-mains délicatement siglés et surtout des valises pour partir en virée.

Source : Alexandre Lazerges Source : Alexandre Lazerges

Avec ses 100 ch et surtout son couple de 229 Nm pour un peu plus de 250 kg, cette grosse bécane n’a plus peur de s’aventurer sur les chemins forestiers. « D’ailleurs, nous fournissons les motos de l’office de protection des forêts en Espagne », rappelle à juste titre François Bestel.

Sur route en roulant à 110 km/h, la batterie de 17,3 kWh offre jusqu’à 170 km d’autonomie et même bien plus avec l’option Power Tank qui augmente la capacité de la batterie à 21 kWh. Évidemment, ce vaisseau amiral, équivalent électrique de la BMW GS, se facture au prix fort à 26 700 euros.

Des prix en légère baisse en attendant les bonus 2024

Certes, c’est un peu cher, mais à ce prix il est possible de rouler en zéro émission (à l’échappement) et donc dans les centres villes les plus stricts ou encore de se garer gratuitement à Paris. François Bestel à beau souligner que globalement, le prix des Zéro a diminué de 7 % pour la gamme 2024, les clients attendent surtout les nouvelles aides gouvernementales.

« Elles sont prévues dans la loi de finances 2024 et pourraient potentiellement faire baisser la facture de nos motos de plusieurs milliers d’euros », insiste le country manager, « mais on ne connaît pas encore les mesures d’applications ». Il est surtout possible de s’acheter une moto électrique Zero moins chère que la version DSR/X Black Forest, comme le prouve l’ensemble de la gamme exposée au salon de Milan. Une gamme remaniée autour de trois familles, les FX, S et DS.

Au premier niveau, la FX et la FXE au look de supermotard équivalent 125 cm3, ultra légère (130 kg) avec un couple déjà très confortable de 106 Nm et leur puissance de 21 ch en continu et 44 ch en crête pour se faufiler dans la ville. Leur prix démarre à 13 895 euros. Voilà qui est plus raisonnable.

Des versions évolutives et débridables

Viennent ensuite les deux séries S pour « Street » (le roadster) et DS pour « Dual Sport » (le Trail), deux motos au look de « grandes » mais dont les versions « de base » sont des équivalents 125 avec une batterie de 14,4 kWh et une autonomie mixte autour de 150 km. Les tarifs, eux, démarrent à 17 545 euros.

Source : Alexandre Lazerges Source : Alexandre Lazerges Source : Alexandre Lazerges Source : Alexandre Lazerges

Ces mêmes motos, si on leur ajoute le « R » de « Racing » sont proposées pour le permis A2 avec une puissance moteur augmentée de 15 à 44 ch en continu et jusqu’à 70 ch en crête, avec une batterie de 15,6 kWh pour un tarif qui oscille entre 18,555 et 19 560 euros. Or, ces dernières versions peuvent par un simple passage en concession (et passage à la caisse, aussi) être débridées pour les permis A (ou A3 selon la dénomination) afin de libérer tout leur potentiel.

La marque rebaptise alors ces modèles en leur ajoutant un « slash », la puissance du moteur croît à 54 ch en continu et 100 ch en crête pour la DSR/X et même 113 ch pour la SR/F et sa version carénée, la radicale SR/S. La batterie offre alors 17,3 kWh et permet de dépasser les 170 km d’autonomie sur route en ayant la main droite très légère.

Zéro est donc la seule marque de moto électrique qui autorise un tel débridage moteur et batterie. Moralité : en matière de 2 roues, même quand on a un modèle Zéro, ça n’empêche pas de progresser.