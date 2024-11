Voici les scooters et motos électriques de 2025 : on a vu les 10 plus grandes nouveautés qui vont chambouler le marché

L’Eicma est l’un des plus grand salon au monde dédié à l’univers des deux roues. Nous nous y sommes rendus pour découvrir les nouveaux scooters et motos électriques. Voici notre sélection des 10 nouveaux deux-roues électriques à ne pas manquer.

Honda EV Urban Concept

Le salon de Milan de la moto Eicma vient de refermer ses portes, marqué par une affluence record de 600 000 visiteurs. L’occasion de revenir sur nos 10 scooters et motos électriques préférés. Nous avions déjà réalisé l’exercice l’an dernier, et on vous laisse jeter un coup d’œil sur l’article dédié.

Zero Motorcycle étend sa gamme

La marque Américaine que l’on compare volontiers à l’équivalent de Tesla sur deux roues profite du salon italien pour présenter le ravissant concept Neutrino et deux petites moto de loisir tout terrain destiné à la production : les XB et XE.

Zero Neutrino Concept

Le concept Neutrino Concept, d’abord, préfigure ce que pourrait être l’équivalent d’un “Monkey” version électrique avec de gros pneus ballons taille basse et une batterie de 5,9 kWh. En attendant que la marque ose aller plus loin et lorgne davantage du côté des maxiscooter, Zero étend sa gamme avec deux nouvelles machines : la XB équivalent 50 cm3 limitée à 45 km/h avec une batterie de 2,4 kWh offrant de bonnes accélérations pour s’initier au off road dès 14 ans.

Pour les plus grands à partir de 16 ans, une version XE permis A1 avec une batterie de 4,3 kWh propose des performances équivalentes aux enduro de 125 cm3. “Nous organiserons des essais dès qu’un kit supermotard sera disponible pour permettre une homologation sur route”, promet Sam Paschel le PDG.

Les Can Am Pulse et Origin definitives

Après une apparition discrète en 2023, en marge du salon Eicma lors d’une soirée dans un bar de Milan, la marque de moto du groupe canadien BRP s’offre cette année un vrai stand avec sa toute nouvelle machine construite autour d’un ensemble batterie moteur qui sert de châssis à la bécane.

Conçu par la filiale Rotax, le moteur de 35 kW (47 ch) est alimenté par une batterie de 8,9 kWh pour une autonomie annoncée de 160 km (100 miles) et une vitesse limitée à 130 km/h en pointe.

Mais c’est surtout par le design aguicheur que la moto canadienne épate, à la manière d’une Husqvarna électrique avec sa carrosserie angulaire œuvre de Alain Massicotte, le designer maison au délicieux accent. “À partir de la même partie cycle, nous proposons différentes version naked (la Pulse) ou une plus baroudeuse (l’Origin) en fonction des accessoires, pare-brise et bagagerie”.

Mise à prix 17 000 euros disponible chez tous les concessionnaires Can Am de France et d’Europe déjà distributeur du 3 roues Spyder, des quads Outlander et des buggy tout terrain SSV Maverick.

Honda Concept EV Fun et EV Urban

Le premier fabricant de moto au monde ne pouvait pas rester longtemps hors du champ électrique. Outre le petit scooter rondouillard Cuv E équivalent 50 cm3 à batterie amovible, Honda dévoile à Milan deux engins aguicheurs les concepts EV Fun et EV Urban.

Honda EV Fun Concept

Deux déclinaisons autour d’une même plateforme, l’une au look de roadster naked aux arrêtes acérées, et l’autre façon maxi scooter urbain. La marque japonaise ne dévoile pour l’instant aucun détail technique à part une autonomie d’une centaine de kilomètres et le principe d’une batterie fixe intégrée dans le châssis à rechargement rapide aux normes CCS2 compatible avec les standards automobiles. Autre info divulguée du bout des lèvres : la moto EV Fun, devrait être commercialisée en premier courant 2025. On a hâte.

KTM nouvelle enduro Freeride E

La fiche technique de cette KTM Freeride E fait honneur à la marque orange qui exposait sa moto d’enduro silencieuse devant un éclaté de la batterie détachable du cadre en aluminium de la bécane : 11 kW (15 ch) et jusqu’à 19.2 kW (26 ch en crête) pour un couple de 37 Nm et une vitesse max de 95 km/h.

Avantage : lorsque le rider arrive au bout de la capacité de 5,5 kWh et s’il a encore la force après 2 à 3 h d’enduro, il lui serait possible de glisser une batterie chargée sans attendre les 8h de charge standard ou une heure et demi sur un chargeur de 3,3 kW. Cette batterie ne pèserait que 29 kg sur un total de de 112 Kg pour la machine entière grâce à l’utilisation massive de l’aluminium.

Preuve que le fabricant autrichien a visé juste, le défilé permanent des ingénieurs d’autres marque venus la photographier sous toutes ses coutures montre cette moto qui sera commercialisée bientôt fait des envieux.

Royal Enfield la puce volante

La marque Anglo Indienne présente la flying flea (Puce volante) le surnom de la moto donnée par les militaires Anglais qui parachutent la machine avec son pilote pour assurer la reconnaissance en terrain ennemi. Ce qui explique le parachute sur le stand Royal Enfield et un bon moyen de faire parler du tout prochain projet électrique.

On se souvient qu’une Himalayan Électrique avait attiré notre regard au Salon 2023, “simple exercice pratique pour tester des solutions techniques” expliquait le constructeur à l’époque, les nouvelles petites puces électriques sur le stand montrent que Royal Enfield avance sur son projet.

Source : Royal Enfiled

Confirmation auprès de Franck Aubert, fraîchement nommé responsable de gamme électrique pour la France : “nous sommes presque prêts et nous allons présenter dans la courant de l’année 2025 la version définitive de cette moto urbaine au look détonnant”. En espérant qu’elle conserve son originale suspension à parallélogramme et sa forme de mini chopper. À suivre, donc.

Suzuki Burgman Hydrogen

Suzuki n’a pas encore de deux-roues électriques dans sa gamme mais ne s’interdit pas de défricher une nouvelle voie. Parmi les pistes explorées, le concept de maxi Scooter Burgman HySE alimenté à l’hydrogène. Plutôt que d’injecter du super sans plomb, le moteur thermique est entraîné par de l’hydrogène pur stocké sous pression.

Suzuki Burgman Hydrogen

Avantage : la combustion d’un kg de gaz libère environ 3 fois plus d’énergie qu’1 kg d’essence et il n’y a que de l’eau qui sort de l’échappement. Inconvénient : la bonbonne de gaz à haute pression se loge entre les jambes du pilote ce qui allonge l’empattement.

DAB 1α : la moto électrique 100% française

Cocorico, le constructeur français DAB Motors, filiale de Peugeot Motocycles expose au salon EICMA de Milan en première mondiale son modèle de production DAB 1α, directement dérivé du prototype “Concept-E” présenté en 2021. Tout juste entré en production dans l’usine française de Peugeot Motocycles à Beaulieu-Mandeure, cette jolie bécane dont le prix démarre à 14 900 euros brille par son look dynamique acéré tout à fait dans les canons du moment.

DAB Motors

Techniquement, la française se montre largement à la page avec une puissance de 11 kW (15 ch ) – et même jusqu’à 25 kw (35 cv) en pointe-, une vitesse de max de 130 km/h et un couple généreux de 395 Nm. De quoi offrir une conduite réactive avec une autonomie de 150 km grâce à la batterie de 7,1 kWh fabriquée en Haute-Savoie.

Pour la série spéciale de lancement limitée à 400 exemplaires, cette french bike équivalent 125cc se pare d’une selle en Alcantara cousue main, de pièces en carbone forgé recyclés d’origine Airbus, et d’une plaque numérotée pour chacun des 400 premiers exemplaires.

Kymco RevoNEX : la moto électrique à vitesse

Sur le stand du taiwanais Kymco, en guise de cadeau d’anniversaire pour les soixante ans de la marque, trônait un sublime concept de café racer avec sa bulle rouge au-dessus du phare. Cet exercice de style, troisième de la série RevoNEX après les versions 2018 puis 2022 arrive dans un contexte de rapprochement renforcé avec le constructeur américain LiveWire.

C’était même le patron de LiveWire Karim Donnez en personne qui a annoncé lors de la conférence de presse, la construction d’un futur MaxiScooter électrique, qui devrait voir le jour au premier semestre 2026 et dont des esquisses ont été diffusées à cette occasion.

Dans le même ordre d’idée, on imagine qu’une évolution du moteur américain de la S2 Delmar de 30 kW/40ch (63 kW/80 ch en pointe) avec sa batterie nervurée pourraient très bien se retrouver dans un châssis de moto à sa mesure comme cette sublime RevoNEX trop alléchante pour ne rester qu’à l’état de concept. À noter, le sélecteur de vitesse au pied gauche destiné à offrir des sensations de conduite inégalées sur une moto électrique.

Lambretta Elettra in progress

Régionale de l’étape, la marque milanaise Lambretta, éternelle concurrente de Vespa présentait un modèle abouti de son futur scooter électrique Elettra apparu en 2023.

Avec son design intemporel reconnaissable à son phare hexagonal cerclé de chrome, l’engin se dévoilait sur une petite estrade.

En effet, le prototype Elettra ne cachait rien de ses dessous avec son capot entièrement soulevé. Pourquoi ? Pour montrer le moteur de 4 kW (5,5 ch) et 11 kW (15 ch) en pointe capable de propulser ce scoot’ jusqu’à 110 km/h. La marque revendique 127 km d’autonomie en ayant le poignet léger, et une recharge rapide jusqu’à 80 % en 36 minutes avec un chargeur dédié.

Niu Quad NV 1000e

La marque chinoise fêtait non seulement son dixième anniversaire au salon Eicma de Milan, mais en profitait aussi pour dévoiler une toute nouvelle catégorie d’engins : les Quad ou ATV (All terrain Véhicule) mais en respectant l’ADN 100 % électrique de la marque.

Baptisé Niu NV 1000, le gros quad impressionne d’emblée avec sa silhouette cubique et sa carrosserie en Acier inoxydable de 1,2 mm d’épaisseur et sa barre de LED avant en guise de phares. Cette machine plutôt utilitaire dispose d’un crochet d’attelage à l’arrière, un treuil à l’avant de 4 roues motrices et de 10 kWh de batterie.

Avantage de l’électrique, le couple disponible immédiatement et surtout le silence d’utilisation, un bon point pour le respect de la nature. La marque attend la réaction du public et des professionnels avant de lancer la production, nous on est pour à 100 %.

