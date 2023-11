Voici le futur des motos électriques : on a vu les 10 plus grosses nouveautés marquantes de la fin d’année

Nous nous sommes rendus à l’EICMA, salon du deux-roues organisé à Milan début novembre. L’occasion de revenir sur les modèles qui nous ont marqués, autant sur la catégorie des concepts que les futurs produits bientôt commercialisés.

Le salon de Milan (Eicma) qui s’est tenu du 7 au 12 novembre dernier a permis aux constructeurs de présenter leurs concepts bike électriques et futurs modèles en marge de leur gamme. De l’Angleterre à la Chine en passant par la France, le Canada, l’Inde ou l’Italie, il y en avait pour tous les goûts : des sportives, des trails, des maxiscooters et même un scrambler. Les concept bike électriques se déclinent à toutes les sauces et c’est tant mieux.

Royal Enfield HIM-E, le trail pour voyager durable

HIM-E c’est l’abréviation de « Himalayan-Électrique ». Ce trail à batterie trônait aux côtés de la toute nouvelle Himalayan thermique à refroidissement liquide, pour montrer aux publics que la vénérable marque de 122 ans a toujours le regard porté vers l’avenir. Juchée sur de grandes roues à crampons, la Him-E et sa batterie apparente étaient barbouillées de boue pour prouver qu’elle revenait bien de plusieurs semaines de tests intensifs dans les montagnes indiennes.

Source : Alexandre Lazerges Source : Royal Enfiled Source : Royal Enfiled

À défaut d’en connaître précisément les caractéristiques, force était de constater que cette machine donnait immédiatement envie. « Nous avons conçu cette moto électrique pour répondre aux normes environnementales, et démontrer qu’une moto à batterie taillée pour l’aventure est possible », insiste Mario Alvisi, le responsable du programme électrique du constructeur, avant de promettre qu’à terme des stations de recharges le long des pistes népalaises permettront des voyages de découverte durables et écolos. Il ne reste plus qu’à attendre le modèle définitif. Vivement demain.

FERT Dual Racer, le concept made in France

« FERT, c’est l’acronyme de Free Electric Riders Tribe, et nous présentons à Milan une maquette de notre Dual Racer une moto électrique fabriquée en France », explique son cofondateur Pascal Boulanger. Il s’agit d’un modèle roadster dépouillé avec deux batteries de technologie différentes, une au lithium comme tout le monde, et une autre pour l’instant tenue secrète, de plus forte puissance pour pouvoir mieux accélérer et mieux récupérer l’énergie au freinage.

La combinaison de deux permet de diminuer leur taille tout en offrant une grande autonomie. Enfin dernière spécificité technique notable, le moteur est logé dans la roue arrière, pour diminuer le nombre de pièces en mouvement et faciliter l’entretien. Esthétiquement, la Dual Racer offre un design rétro futuriste construit à partir de matériaux ultra light aluminium, carbone, titane, alors que l’algorithme de conduite sera adaptable aux vœux dus pilotes, qui pourront par exemple simuler électroniquement une boîte de vitesse avec des changements de rapport pendant la conduite et un sélecteur au pied.

« Les premiers protos devraient pouvoir rouler d’ici la fin de 2024 et nous aimerions livrer de premiers clients début 2026 ». À suivre, donc

Yadea Kemper, le roadster mid size à charge rapide

Attention, le nom de cette marque chinoise Yadea se prononce « Ya-Di ». Retenez ce nom parce que ce spécialiste du deux-roues électrique depuis 2001 a écoulé pas moins de 14,1 millions de scooters à batterie en 2022. Fort de ce beau succès, la marque présentait au salon de Milan, aux côtés de la Keenness équivalente 125 dévoilée l’an dernier, le tout nouveau roadster mid size Kemper de 40 Kw (54 ch) en pointe et 23 kW (31 ch) en continu.

Source : Yadea Source : Yadea Source : Yadea

Cette moto destinée aux permis A2 peut atteindre 160 km/h et surtout accélérer de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes grâce à ses 570 Nm de couple. Mais la vraie innovation, c’est sa charge rapide qui permet de remplir 80 % de la batterie de 6,4 kWh en 10 minutes sur une prise de type 2. En prime : la Kemper propose en série une caméra située au-dessus du feu avant pour pouvoir filmer sa balade sans avoir à se promener avec une GoPro scotchée au casque. Prix estimé à 17 000 euros, commercialisation attendue à partir de fin 2024.

Super 73-C1X, une vraie moto sans pédale

On ne présente plus Super 73, la marque de vélo électrique californien mélange entre un beach bike et un Yamaha Chappy. Une monture ultra cool créée il y a 7 ans aux possibilités de customisation multiple forte d’une communauté de fan soudée qui se retrouve chaque mois pour des rides endiablées.

Mais 7 ans, c’est aussi l’âge de raison et le moment pour la marque d’imaginer l’avenir avec une deuxième version de sa moto 100 % électrique et sans pédale la C1X. Après une première ébauche en 2022, deux modèles étaient présentés sur le stand : une déclinaison café racer aux couleurs de Gulf et une version supermotard avec pneus à crampons.

D’après les informations disponibles, ces motos lookées devraient être dispo en version A1 ou A2 avec deux types de batterie, une capable d’atteindre 240 km d’autonomie, l’autre limitée à 150 km mais toutes deux dotées d’une recharge rapide en 5 minutes. Questions vitesse la version A2 devrait pouvoir atteindre 150 km/h, un super beach bike en somme.

Velocifero Race X, le scrambler italien jaune et joli

Vélocifero, c’est la marque fondée par le designer italien Alessandro Tartarini, fils du pilote Lopoldo Tartarini. Notons en préambule qu’en hommage à son paternel, le boss a atteint 198 km/h avec un prototype de scooter électrique de 200 ch, le 1er octobre dernier sur le circuit de Monza. Ce surprenant scooter de sa conception était exposé à côté de la toute nouvelle bécane maison : la Race X, aussi chic et jaune qu’une Ducati Scrambler mais entièrement électrique.

Cette splendeur dont le faux réservoir ajouré lui confère un sacré cachet est un équivalent 125 cm3 de 7 kW (9,5 ch), suffisants pour expédier les 153 kg de cette jolie machine à la vitesse de 110 km/h. La batterie, elle, est de taille moyenne avec 6,4 kWh, rechargeable en 2h30 au prix annoncé de 7 600 euros. Mais quand on aime, on ne compte pas.

Ultraviolette F99, la méga sportive indienne

Cette marque indienne arrive en Europe courant 2024 avec son modèle F77 au carénage typé sport. Techniquement, la machine n’a pas à rougir avec son moteur de 30 kW et 152 km/h en pointe le tout alimenté par une batterie de 10,3 kWh au tarif abordable de 10 000 euros. Mais le clou du salon de Mila, c’était plutôt la F99, une méga sportive électrique au carénage amoureusement profilé en soufflerie et qui revendiquait la vitesse folle de 265 k/h en pointe.

Il faut dire que son poids contenu à 178 kg grâce à l’utilisation massive de carbone n’avait aucun mal à se voir catapulté par les 120 ch du moteur. Avec de telles caractéristiques, cette superbike devrait pouvoir accélérer de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Malheureusement nul ne sait quand cette ébouriffante machine sortira d’usine, ni à quel prix. C’est le propre des concepts aussi réalistes soient-ils.

Maeving RM1S, l’autre moto britannique

Dans l’histoire de la moto, l’Angleterre a une place à part avec ses constructeurs comme Triumph, BSA ou Norton, sans oublier Royal Enfield ou encore Brough Superior. Le pays du roi George se devait donc de proposer une marque de moto électrique aussi chic que les marques thermiques : c’est chose faite avec le constructeur Maeving qui de surcroît réalise une grande partie du travail d’assemblage dans le royaume afin de revendiquer l’héritage industriel Britannique.

Certes, la RM1 n’est ni un concept, ni un prototype de salon mais bel et bien un modèle qui existe depuis 2021. La nouveauté, c’est la RM1S plus puissante qui se pilote désormais avec un permis A1. Son moteur de 7 kW et sa vitesse de pointe de 65 km/h lui permettent de s’aventurer un peu plus loin que sa devancière. Mais ce qui fait le charme de cette Anglaise reste son design dans le plus pur style néo-vintage-custom avec sa selle en cuir suspendue et ses jolies peintures de guerre.

Mieux, l’ensemble des câbles de cette machine électrique sont habilement dissimulés dans une gaine métallique tressée qui ressemble à un tuyau d’échappement et donne vraiment l’impression d’avoir affaire à une bécane thermique. Messieurs les anglais, vous avez tiré les premiers, bravo.

Vmoto APD, le maxiscoot dessiné par Pininfarina

Si le constructeur australo-chinois Vmoto est surtout connu en France pour ses petites motos électriques Super Soco qui sillonnent déjà les rues des grandes villes à ZFE, au salon de Milan la marque a voulu frapper fort avec un concept conçu en partenariat avec le designer attitré de Ferrari : Pininfarina. Le maxi Scoot APD trônait donc sur son podium en dévoilant ses lignes acérées dans un style proche du BMW C04, mais sans aller aussi loin dans le dépouillement.

La couleur bleue électrique choisie pour l’occasion évoquait les motos futuristes du film Tron accentuées par le travail en soufflerie destiné à réduire la traînée aérodynamique au maximum. Si le constructeur n’a dévoilé que très peu d’infos techniques, l’APD devrait pouvoir dépasser les 100 km/h en pointe et se conduire avec un permis A1 équivalent 125 cm3. Pour le reste il faut attendre.

Gowow Orin, la moto de trial chinoise

Qu’est-ce qui pèse 73 kg, peut rouler 100 km en une seule charge et offrir un couple de 420 Nm : c’est la moto de trial Gowow Ori. Sorte de gros VTT entièrement électrique capable de grimper des côtes à 55° à 10 km/h sans effort, cette ravissante petite moto de trial, se présente comme la concurrente toute désignée de la Cake Kalk suédoise, avec laquelle elle partage un design épuré du meilleur effet.

La version chinoise offre aussi une grosse batterie au centre du cadre pour un meilleur équilibre afin de pouvoir effectuer des cabrioles et franchir des obstacles. Avec 2,8 kWh, la taille de l’accumulateur de la version chinoise est légèrement supérieure à celui de la Suédoise, alors que le prix est inférieur d’environ 1 000 euros d’après nos estimations.

Reste maintenant à tester le nouvel engin pour vérifier si à l’usage la copie chinoise est aussi bien construite et fun que la Cake et ce ne sera pas du gâteau.

Can Am Origine et Pulse : deux concepts pour le prix d’un

Can Am c’est la division « route » du constructeur BRP spécialisé dans les motoneiges et les Jet skis. En Europe, on connaît surtout les gros tricycles Can Am Spyder lancés en 2007, qui offrent presque les mêmes sensations qu’une moto de grosse cylindrée, sans avoir besoin de passer le permis moto. Mais la marque canadienne s’est aussi souvenue de son glorieux passé en moto cross et en enduro, il y a 50 ans avec quelques victoires mémorables en 2 temps.

Source : Can Am Source : Can Am Source : Can Am

Une bonne manière de reprendre pied dans l’univers du deux roues et de dévoiler un peu plus son concept de sa nouvelle moto électrique. Après les photos divulguées au début de l’été 2023 montrant un design au cordeau des deux versions – la Can AM Origine légèrement carénée et la Can AM Puls plus dépouillée -, les deux machines ont été exposées brièvement et présentées à un public trié sur le volet au Deus Café de Milan en marge du Salon.

Problème, l’absence de données techniques laissait les invités présents sur leur faim. Tout ce qu’on peut en dire c’est qu’il s’agit d’un équivalent 125 cm3 qui devrait donc jouer dans la catégorie de la Zero Motorcycles FXE. Mais au regard de la finesse de la partie batterie, c’est qu’elle ne devrait pas offrir beaucoup plus que 100 km d’autonomie. Pour le reste, il faut s’armer de patience.