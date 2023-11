Zero double l’autonomie de son excellente moto électrique S avec un choix très discutable

Le constructeur américain Zero Motorcycles a profité du salon EICMA de Milan pour dévoiler une version améliorée de sa Zero S. Cette dernière profite d'une autonomie et d'une puissance en hausse, mais pas seulement. Malheureusement, cela se fait au détriment du prix.

Dès 2035, toutes les voitures vendues en Europe devront être dotées d’une motorisation électrique. En revanche, rien n’a encore été dit en ce qui concerne les motos, qui devraient avoir un peu de répit. Ce qui n’empêche pas les constructeurs de s’intéresser à cette alternative, tandis que certains s’y consacrent déjà à 100 %.

Une nouvelle version

C’est par exemple le cas de LiveWire, une filiale de Harley-Davidson proposant uniquement des motos électriques. On pense également bien sûr à Zero Motorcycles, un constructeur créé en 2006 à Santa Cruz et qui propose aujourd’hui une gamme complète. En septembre dernier, la firme dévoilait notamment sa DSR/X, offrant une autonomie allant jusqu’à 357 kilomètres. En début d’année, elle faisait également sensation avec son concept SR-X très futuriste.

Mais si le constructeur fait parler de lui aujourd’hui, c’est parce qu’il vient de dévoiler une toute nouvelle version de l’une de ses motos star, la Zero S. Lancée en 2009, cette dernière a fait l’objet de nombreuses modifications au cours des années, alors qu’elle se décline en plusieurs versions. Et la toute dernière vient juste d’être dévoilée lors du salon EICMA qui vient d’ouvrir ses portes à Milan et qui se tiendra jusqu’au 12 novembre prochain.

Sur son site, le constructeur américain dévoile les caractéristiques techniques de cette nouvelle mouture, largement modernisée par rapport à la précédente. Si elle conserve un style très proche de cette dernière, celui-ci a cependant été légèrement modernisé et devient encore plus agressif. Par ailleurs, le dynamisme semble avoir été amélioré, puisque le siège a été abaissé, passant d’une hauteur de 807 millimètres à 787 millimètres.

Ce qui a pour effet de placer le centre de gravité plus bas. Cependant, le poids à vide a quant a lui été revu à la hausse, puisqu’il est désormais affiché à 223 kilos contre seulement 142 sur la précédente mouture. Mais rassurez-vous, cela va de pair avec une très nette augmentation des performances, comme le détaille le constructeur.

Une belle autonomie

Et pour cause, la moto électrique affiche désormais un couple de 123 Nm, contre seulement 106 jusqu’à présent, tandis que sa puissance passe de 46 à 68 chevaux. La vitesse maximale a également été revue à la hausse, passant de 158 à 167 km/h, mais les performances sur le 0 à 100 km/h n’ont pas été annoncées par la marque pour le moment. Nous devrions en savoir un peu plus au cours des prochains mois, lorsque la moto sera disponible à la commande.

Si la batterie de l’ancienne version pouvait sembler un peu petite, du haut de ses 7,2 kWh de capacité, la nouvelle mouture s’offre désormais un pack plus généreux de 14,4 kWh. Ainsi, l’autonomie passe de 143 kilomètres seulement à 248 kilomètres sur cette Zero S 2024 en cycle purement urbain. Il faut alors compter 162 kilomètres en cycle mixte avec une conduite sur autoroute à 110 km/h environ.

Forcément, cette hausse de la capacité de la batterie se traduit par un temps de charge plus long, puisqu’il est annoncé à 1,3 heure avec le chargeur de 6 kW. 1,8 heure est nécessaire pour remplir l’accumulateur à 100 %. Sur une prise standard, il faut désormais compter 9,2 heures, contre 4,7 heures sur l’ancienne version.

Rivale directe de la nouvelle LiveWire S2 Del Mar, cette Zero Motorcycles Zero S n’a pas encore dévoilé toutes ses caractéristiques ainsi que sa dotation technologique. Il faudra s’armer d’encore un peu de patience avant d’en savoir plus, tandis que sa date de commercialisation n’a pas encore été dévoilée. On connaît en revanche son prix, affiché à partir de 17 545 euros, contre 12 890 euros pour l’ancienne version. Dommage de ne pas avoir laissé une entrée de gamme plus abordable…