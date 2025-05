Tesla a écouté ses clients et propose un nouvel accessoire sur ses voitures électriques

Alors que de nombreux clients personnalisent leur voiture électrique, Tesla a décidé de proposer un tout nouvel accessoire. Ce dernier est conçu pour les Model 3 et Model Y, mais il ne sera pas disponible pour tout le monde.

Crédit : Tesla

Si Tesla possède une gamme assez peu fournie, avec seulement cinq modèles en comptant le Cybertruck (non disponible en Europe), elle ne manque cependant pas d’actualité.

Et pour cause, la firme américaine, qui rencontre quelques difficultés depuis plusieurs mois, ne chôme pas. C’est ainsi qu’elle a levé le voile au début de l’année 2025 sur sa nouvelle Model Y restylée.

Une nouvelle option au catalogue

Désormais, le constructeur n’a plus qu’un objectif : faire repartir ses ventes à la hausse. Car il vient de se faire dépasser par son grand rival BYD, qui est devenu en avril le numéro 1 mondial de la voiture électrique. Et ça, la marque d’Elon Musk a un peu de mal à le digérer. C’est dans ce contexte qu’elle a récemment publié une vidéo afin de prouver l’efficacité de sa conduite autonome en plein Paris. Et ce n’est pas tout, car tous les moyens sont désormais bons pour faire parler d’elle.

C’est donc dans ce contexte que Tesla vient de lancer une toute nouvelle option pour ses clients. Il s’agit tout simplement d’un nouvel insert décoratif pour le tableau de bord. Ce dernier est conçu pour les Model 3 et Model Y, puisque la berline et le SUV partagent le même intérieur. Baptisé « Decor Wing », cet élément se clipse sur la planche de bord pour remplacer le revêtement d’origine livré lors de l’achat de la voiture.

Source : Tesla

Ce nouvel insert est proposé moyennant un prix de 250 dollars (environ 220 euros) sur le site américain de la marque basée au Texas. À noter qu’il n’est en revanche pas encore possible de le commander en France pour le moment. Cependant, il n’est pas exclu que cela soit le cas un peu plus tard. L’insert proposé en accessoire par le constructeur est recouvert de daim, un matériau synthétique composé de suédine 100 % vegan.

Il est ici vendu dans une teinte gris mat « charcoal », conçue pour se marier parfaitement avec le reste du poste de conduite des deux voitures. Et si cet élément vous semble familier, c’est en fait tout à fait normal, puisqu’il s’agit du décor du Tesla Model Y « Launch Edition » Désormais, tous les clients peuvent en profiter sur leur voiture, ou presque. Car en réalité, tous les exemplaires ne peuvent pas y avoir le droit.

Une forte demande

Le constructeur précise en effet que seuls les exemplaires de la Model 3 lancés en 2024 et de la Model Y produits à partis de 2025 sont compatibles. Il s’agit en fait des versions restylées, qui bénéficient d’un intérieur fortement retravaillé. Les variantes qui ont été lancées plus tôt ne sont pas compatibles, de même que les autres modèles de la gamme, à savoir les Model S et Model X. Sans parler du Cybertruck, qui est quant à lui un peu à part dans le catalogue.

Cet accessoire est évidemment certifié par Tesla, et est installé par les équipes de la marque, en concession. D’ailleurs, le prix affiché sur le site officiel inclut l’expédition vers un centre de service de la marque et l’installation sur place. Ce qui permet également au constructeur de s’assurer que le travail est bien réalisé et que l’insert ne risque pas de se déclipser. Ce nouvel accessoire est en fait le résultat de la demande des clients eux-mêmes, qui sont nombreux à personnaliser leur auto.

Mais jusqu’à présent, ces derniers se fournissaient en produits de qualité parfois douteuse sur Amazon, Aliexpress ou encore Temu. Désormais, Tesla veut mieux contrôler ce marché, et s’assurer de proposer des produits parfaitement compatibles avec ses voitures. Une manière également de gagner un peu d’argent après la vente du véhicule.