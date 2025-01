Ce petit détail amusant et bien pratique qui fait son apparition sur le nouveau Tesla Model Y

Au-delà des quelques changements esthétiques et d’une autonomie sans doute en hausse, Tesla a ajouté plusieurs nouveautés au sein de son SUV électrique phare, à commencer par une fonction plutôt pratique au niveau du coffre avant.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

On l’attendait de pied ferme en ce début d’année 2025, c’est désormais chose faite, le Tesla Model Y restylée a fait son apparition. On pouvait s’attendre à une présentation en grande pompe, mais non, Tesla a simplement annoncé la commercialisation de ce nouveau modèle en Chine, avant son arrivée aux États-Unis et en Europe ces prochaines semaines.

Pour le moment, la désormais « ancienne » version est toujours configurable sur le site de la marque en France, mais cette nouvelle mouture devrait rapidement la remplacer. En Chine, les première livraisons sont attendues en mars prochain, il faudra sans doute attendre la fin du printemps 2025 en Europe, le temps que la Gigafactory de Berlin, là où sont produits les Model Y européens, se mette à jour.

Le nouveau Tesla Model Y en quelques mots

Nous vous avons proposé déjà un article concernant les principale nouveauté de ce nouveau Model Y. Dans les grandes lignes, celui-ci reprend les codes esthétiques des « nouvelles » productions de la marque, avec une face avant qui fait penser au Cybertruck et au robotaxi Cybercab. La signature lumineuse change aussi à l’arrière avec un large bandeau qui fait penser au Porsche Macan.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

À l’intérieur, l’ensemble a été repris de la Tesla Model 3 restylée mi-2023 avec, malheureusement, ce volant qui regroupe toutes les fonctions, dont les clignotants.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Pas très pratique, mais des solutions existent pour palier à ce souci d’ergonomie, que l’on a tendance à apprécier sur une Ferrari qui ne sort que très rarement, un peu moins sur un Model Y que l’on conduit au quotidien.

Un détail simple et pratique

Mais il y a une chose que les Ferrari n’ont pas, c’est un coffre avant avec… un trou pour la vidange ! Pas la vidange de l’huile évidemment, le Model Y étant un véhicule 100 % électrique, mais la vidange si jamais vous souhaiter laver votre frunk au jet d’eau.

Le frunk du nouveau Tesla Model Y // Source : Sawyer Merritt via X

Très pratique notamment si vous avez stocker des chaussures pleines de boue, puisque le coffre avant des Tesla est en plastique, et donc beaucoup plus facilement lavable que la feutrine du coffre arrière.

Comme l’a fait remarquer un utilisateur du réseau social X, vous pourrez également remplir le frunk de glace, l’utiliser comme glacière, puis vider l’eau par la suite. Parce que pourquoi pas !