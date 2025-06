Voici l’un des tout premiers vélos électriques boostés au nouveau moteur Bosch PX : tout suspendu et très puissant

Présenté à l’Eurobike 2025, le Haibike Adventr inaugure le tout nouveau moteur Bosch Performance Line PX, avec ses 90 Nm de couple. Décliné en deux versions, il mise sur une architecture tout suspendue et une grande capacité de batterie pour répondre aux besoins des cyclistes longue distance et des amateurs de trekking sportif.

Source : Haibike

À l’Eurobike 2025, Haibike a présenté son nouveau vélo électrique tout suspendu dédié au trekking et aux sorties longue durée. Baptisé Adventr, il se décline en deux versions (4 et 6) partageant une même base technique, mais se différenciant par la capacité de batterie, les suspensions et l’ordinateur de bord. La principale nouveauté vient de son moteur : le tout récent Bosch Performance Line PX, tout juste présenté par le groupe allemand.

Le Performance Line PX à l’honneur

Présenté simultanément à l’Eurobike, le moteur Bosch Performance Line PX développe un couple maximal de 90 Nm et une puissance de 700 W, le tout dans un bloc de 2,9 kg. Ce moteur cible les VTC électriques – ou trekking. Il s’insère dans la gamme Bosch entre le Performance Line CX et le Performance Line tout court. Pour un premier avis, n’hésitez pas à lire notre premier essai.

La version Haibike Adventr 4 s’appuie sur une batterie Bosch de 600 Wh, associée à un chargeur 4A. La transmission Shimano CUES RD-U6000 est proposée en 10 ou 11 vitesses. Côté suspensions, on retrouve une fourche avant Suntour SF25-ZERON36 Boost avec 120 mm de débattement, et un amortisseur arrière Suntour Edge XR de 100 mm. La tige de selle télescopique XLC Dropper SP-T21 offre quant à elle 150 mm de débattement.

Source : Haibike Source : Haibike Source : Haibike

Le système de freinage est assuré par des freins à disque hydrauliques Tektro HD-M535 à 4 pistons : disque de 203 mm à l’avant, 180 mm à l’arrière. L’écran Bosch Purion 200 gère l’interface de pilotage. Le vélo est monté sur des roues de 27,5 pouces et peut accueillir jusqu’à 150 kg de charge, avec un porte-bagage arrière homologué pour 15 kg. Il est décliné en cadre bas (S, M, L) et cadre haut (S, M, L, XL), dans un unique coloris grey/bamboo green – glossy. Le prix est fixé à 4499 euros.

L’Adventr 6 hausse le ton

La version supérieure, l’Adventr 6, repose sur le même châssis mais propose une batterie de 800 Wh. L’interface évolue également, avec le Bosch Kiox 300 associé à la commande LED Remote. Les suspensions sont revues à la hausse avec une fourche Rockshox REBA RL ABS (toujours 120 mm de débattement) et un amortisseur arrière Rockshox Deluxe Select.

L’ensemble conserve la compatibilité avec les accessoires Bosch, y compris le range extender, et reprend les autres caractéristiques techniques de son compère. Son prix ? 4999 euros.