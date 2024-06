Ce nouveau vélo électrique de route impressionne par sa légèreté inouïe

Pesant seulement 11 kg, le Bianchi e-Oltre est un vélo de route électrique misant sur le tout carbone et le nouveau système électrique Mahle X30.

Nous vous parlions du tout nouveau moteur Mahle X30 plus tôt cette semaine. Pour enfin en apercevoir une application concrète, pas besoin d’attendre, car le Bianchi e-Oltre intègre d’ores et déjà le système du motoriste allemand, nous révèle eBikeNews. Ce vélo électrique de route cherche avant tout à être l’un des VAE les plus légers du marché.

Un vélo de route électrique poids plume

Avec seulement 11 kg – merci le cadre, la fourche et les roues Velomann Plutonium en carbone – le poids s’approche d’un vélo mécanique. Cette légèreté est aussi à mettre sur le compte de l’assistance électrique, car le moteur Mahle X30 au couple de 40 Nm – logeant dans la roue arrière – ne pèse que 1,9 kg.

Il est associé à une batterie 250 Wh fixée dans le cadre, elle aussi légère, d’environ 1,7 kg. La marque italienne communique 90 km d’autonomie, un chiffre très variable sur ce genre de VAE. Le Bianchi Oltre peut accueillir une batterie d’appoint et laisse le choix de transmission Shimano. Selon les goûts, il est possible d’intégrer la mécanique 105, l’électronique Dura-Ace Di2 ou Ultegra Di2, toutes à 12 vitesses.

En revanche, le poids grimpe à 11,5 kg en Ultegra et 12 kg sur la version Shimano 105. Ce vélo électrique accueille également des roues Vittoria Rubino V, des freins Shimano RT86 et des composants Velomann (selle, potence, cintre).

Un Bianchi e-Oltre prix très évolutif

Le Bianchi e-Oltre est moins cher qu’il ne paraît, car il débute à 4 949 euros en transmission Shimano 105. La version Ultegra Di2 monte à 6 399 euros et à 9 849 euros en Dura-Ace Di2. En revanche, il est difficile de justifier la présence d’un moyeu arrière à ce prix-là (celui de presque 10 000 euros). On aurait clairement préféré avoir un moteur central, qui a l’avantage de mieux répartir l’ensemble du poids et d’éviter l’effet propulsion parfois ressenti avec un moteur moyeu.

Pour ceux qui désireraient se procurer le système Mahle X30, la marque Stevens a aussi la primeur sur des vélos électriques fitness, comme les E-Strada.