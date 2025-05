DJI n’arrête pas d’améliorer son moteur pour vélo électrique : encore plus puissant et intelligent

Plus de puissance avec les modes Auto, Trail et Turbo, un mode Boost optimisé, une fonction Real-Time Tune bien pratique ou encore une gestion plus fine de la batterie : DJI apporte un nombre considérable de nouveautés à son moteur Avinox destiné aux vélos électriques.

Après une première mise à jour déployée en avril dernier, DJI peaufine une nouvelle fois son système Avinox destiné aux vélos électriques. Avec la mise à jour firmware V00.11.03.04, combinée à la version 1.3.3 de l’application Avinox Ride, le moteur électrique de la marque gagne en nervosité et en précision, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Du 1000 W de puissance pour d’autres modes

La principale nouveauté concerne la puissance maximale délivrée par le moteur. Celle-ci passe désormais à 1 000 W en pointe, et ce, non plus uniquement en mode Boost, mais aussi dans les modes Auto, Trail et Turbo. Cette augmentation représente un gain de 17,6 % par rapport aux paramètres précédents.

Ce mode Boost reste en place, mais devient paramétrable : il peut désormais être activé sur des durées allant de 10 à 60 secondes, selon les besoins et les préférences du cycliste, contre 30 secondes auparavant.

Autre ajout notable : la fonction Real-Time Tune. Celle-ci permet d’ajuster en temps réel le niveau d’assistance, directement depuis le contrôleur, sans avoir à changer de mode de conduite. Une nouvelle option de démarrage rapide vient par ailleurs optimiser la réactivité du moteur dès le début du pédalage, « ce qui peut s’avérer utile sur les pentes techniques », illustre DJI.

La mise à jour introduit aussi une gestion plus fine de la batterie. Il est désormais possible de limiter la charge à 70 %, 80 %, 95 % ou 100 %, afin d’optimiser soit l’autonomie immédiate, soit la longévité de la batterie à long terme. C’est une idée intéressante.

Changer de vitesse même en roue libre

Les cyclistes équipés d’une transmission SRAM X0 Eagle bénéficient en plus d’une fonctionnalité dédiée : SmoothShift. Cette dernière permet de changer de vitesse en roue libre, sans pédaler, via le contrôleur AXS. « Le moteur réduit alors brièvement son couple pour préserver la chaîne et la transmission. Cette option doit être activée manuellement », peut-on lire.

Du côté logiciel, l’application Avinox Ride s’enrichit de plusieurs améliorations. « La sécurité a été renforcée avec une authentification à six chiffres et un verrouillage de l’écran pendant 30 secondes en cas plusieurs tentatives infructueuses », indique le communiqué de presse.